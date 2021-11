Bezprecedentní propad stihá i prodeje užitkových aut a autobusů, někteří výrobci mu pomáhají před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Tak trochu na pozadí razantních poklesů odbytu nových aut se odehrává jiné drama týkající se prodejů užitkových aut všeho druhu. Ani tady není situace ani trochu dobrá, pochodeň naděje nesou jen naši sousedé.

Automobilová branže v současné době nezažívá zrovna zlaté časy, diplomaticky řečeno. Výrobce drtí především nedostatek čipů, kvůli nimž mohou nové vozy vyrábět jen v omezené míře. Netýká se to přitom jen osobních aut, ale i těch užitkový a nákladních, stejně jako autobusů. Jejich prodeje v říjnu totiž v říjnu poklesly o 16,4 procenta na 144 409 vozů. Jde přitom o srovnání s loňským rokem, oproti tomu předchozímu je propad ještě větší. A to již ani nemluvíme o říjnu 2018, kdy bylo prodáno 187 849 takových dopravních prostředků.

V kontextu s předchozími roky pak nevyznívá příznivě ani celkový dosavadní letošní vývoj, jakkoli 1 581 378 aut představuje růst. Stojí za ním hlavně Francie, která je v případě užitkových vozů a autobusů největším evropským trhem. Za prvních deset letošních měsíců na něj připadá více než čtvrtina letošních registrací, jakkoliv nelze zastírat, že i zde se věci začínají obracet k horšímu. Říjnové prodeje dosahující 34 332 kusů totiž představují meziroční pád o 23,3 procenta.

Pokud nicméně zabředneme do detailů, pak můžeme nalézt alespoň malé jiskřičky naděje. Týká se to hlavně segmentu nákladních aut o hmotnosti 16 tun a více, které si více než loni ve stejném období kupovali hlavně Poláci. S dvouciferným růstem je pak z významnějších zemí spojena také Belgie či Portugalsko. Ve Francii, Německu či Španělsku je však třeba počítat s pádem. A situaci by nezlepšila ani Velká Británie, pokud by stále byla členem EU, neboť i ta poklesla níže.

Polsko má ostatně na kontě růst i v případě nákladních aut, jejichž hmotnost se pohybuje mezi 3,5 a 16 tunami, a to znovu dvouciferný. Rekordmanem se pak v rámci procentního růstu stalo Slovensko (+78 %), ovšem celkově jde o příliš malou zemi na to, aby nějak zvrátila celkový kolaps. Podobně jsou pak na tom naši sousedé i v případě užitkových vozů do 3,5 tuny, kde znovu dosáhly dvouciferného růstu. Z velkých trhů ovšem výrazněji zabodovalo pouze Nizozemsko (+5,8 %).

Ve finále tu máme ještě kategorii autobusů, přičemž i v tomto případě lze o Slovensku mluvit pouze v superlativech. Naprosto extrémní vzestup je pak spojen s Chorvatskem, které si v říjnu meziročně polepšilo o 1 100 procent. Nicméně to znamená, že v zemi namísto jednoho autobusu jich bylo letos prodáno 12. V rámci celého segmentu, jenž má na kontě 1 924 registrací a tedy 21,9procentní propad, je to ovšem pouhá kapka v moři.

Prodeje užitkových vozů i autobusů se v říjnu propadly, zejména kvůli nedostatku čipů. Foto: ACEA



Svůj díl na tom ovšem nesou i podivná strategická rozhodnutí některých výrobců. Třeba VW totiž začal prodávat nový Multivan bez dieselů, ač ty u minulé generace tvořily 75 procent registrací. K dispozici budou reálně nejméně měsíce po začátku prodejů. Foto: Volkswagen

Zdroj: ACEA

Petr Prokopec

