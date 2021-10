Beztak nejkontroverznější BMW dostalo bobří masku, obtížně naváže byť na svého předchůdce před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Docela by nás zajímalo, co si BMW od tohoto auta slibuje. Jeho prodeje zamířily směrem dolů už dávno a spadá do třídy, o které to platí ještě více. To samé s ještě kontroverznějším designem stěží zaboduje.

Když se v roce 2014 objevila první generace BMW 2 Active Tourer, automobilový svět zalapal po dechu. Mnichovská značka sice už tehdy dávno nevyráběla jen sedany, kupátka a kabriolety, ovšem MPV od ní čekal jen málokdo. Zvláště pak takové, které nedisponovalo pohonem zadních kol. Záhy to ale začalo vypadat, že poměrně kontroverzní krok značky se vyplácí, neboť jen v Evropě dokázal vůz v letech 2015 až 2017 oslovit 270 tisíc zákazníků, s čímž mu vypomohl i větší Gran Tourer.

Od roku 2018 nicméně zájem klesal, přičemž loňské registrace byly spíše pohromou. A letos je situace ještě horší, což v době obecného úpadku MPV nepřekvapí. BMW logicky začalo naznačovat, že tyto modely skončí, nakonec ale skončil jen Gran Tourer, menší Active Tourer měl dostat novou generaci, což před pár dny potvrdil první uniknuvší obrázek. Z něj bylo patrné, že MPV prošlo stejnou modernizací, jaká se týká i zbytku portfolia - dostal tedy obrovské čelní ledvinky, které mu vysloveně nesluší.

Na reakci publika a hlavně na reálné prodeje jsme tedy opravdu zvědavi, za nás ale dáváme palec dolů jednoznačněji než kdy dříve. Design ale již nechme stranou, místo toho se podívejme na technickou stránku věci. V rámci platformy přitom na změnu nedošlo, nadále tu tedy máme architekturu UKL2 a rozvor 2 670 milimetrů. Active Tourer nicméně narostl do délky, a to na 4 386 mm. S 1 824 mm, respektive s 1 576 mm je pak rovněž širší i vyšší. To se projevilo i v zavazadelníku, který momentálně pobere 470 litrů v základu a 1 455 litrů při sklopených sedadel. Zadní lavici lze přitom posunout o 130 mm.

Při usednutí dopředu si pro změnu vzpomenete na elektrické modely značky, neboť právě ty připomíná zaoblený rozměrný displej. Jeho součástí je přitom jak 10,25palcový digitální přístrojový štít, tak 10,7palcová obrazovka multimédií. Standardem je u něj GPS navigace, stejně jako funkce Android Auto a Apple CarPlay. Mimo to je pak možné počítat se čtyřmi porty na USB, stejně jako třeba s dvouzónovou klimatizací, volantem v kůži a přepracovanými sedadly.

Přesunout se můžeme pod kapotu, kde najdeme pouze 1,5litrové tříválce nebo dvoulitrové čtyřválce. Všechny agregáty doplňuje sedmistupňový dvouspojkový automat, který v případě variant 220i a 223i počítá s integrovaným elektromotorem. Ten přihazuje 19 koní ke spalovacím 156 koním v prvním a 204 koním ve druhém případě. Slabší provedení tak zvládne stovku za 8,1 sekundy, zatímco tomu silnějšímu stačí pouhých 7 sekund.

Vyjma toho bude k mání ještě BMW 218i Active Tourer, u kterého se počítá se 136 koňmi a devítisekundovým sprintem, stejně jako dieselová varianta 218d. Ta přitom disponuje 150 koňmi, s nimiž je na stovce o dvě desetiny rychleji. To je ale v rámci první vlny, která bude k dispozici od února příštího roku, vše. Ve druhé, se kterou automobilka přijde v létě, pak můžeme očekávat dva plug-in hybridní modely.

Oba vozy budou používat tříválec roztáčející přední kola a elektromotor sloužící těm zadním, přičemž pohonné jednotky doplní baterie o kapacitě 14,9 kWh. S ní lze urazit až 80 km čistě na elektřinu, vše ale ovlivní míra sešlápnutí plynového pedálu. Ten přitom u slabšího provedení ovládá 245 koní, zatímco to silnější může počítat s 326 koňmi. To zní zajímavě, plný výkon je ale k dispozici jen do 130 km/h, což rozpaky z pojetí auta stěží zmírní.

Také druhá generace BMW 2 Active Tourer bude k mání ve standardním provedení či s paketem M. Necháme jen na vás, kterou verzi zvolíte za méně atraktivní. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Prokopec