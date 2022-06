Bizarní nová dvoubarevná BMW jsou nejen ošklivá, jsou i velmi, velmi drahá před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Každému dle jeho gusta, pochopitelně. V tomto případě je ale třeba přijmout za svůj nejen svérázný vkus, ale také skousnout hodně vysoké ceny. Pouhý lak teď u bavorské automobilky může stát jako u jiných značek celá auta.

BMW po dekády dělalo decentní, elegantní stroje, zejména pak limuzíny a sedany. Po nástupu Chrise Bangla do pozice šéfdesignéra na přelomu milénia a rozmachu SUV v podobnou ale přičichlo ke kýblu s kontroverzí a od té doby jím s radostí polévá spoustu modelů. A nešetří jí, naopak. U některých sledovaných novinek si vysloveně dává záležet na tom, aby jejich vzhledem rozdělovalo publikum tak moc, jak to jen jde.

Jednou z takových novinek se stala nová řada 7, která působí dojmem, že do normálního sedanu nejvyšší třídy nalétlo UFO a zůstalo v něm zaseklé. BMW se to pak beze změny rozhodlo prodávat. Podle nás je to nepatřičné, zbytečné, nehezké, ale nejsme zrovna zákazníky řady 7, a tak to berte jen jako názor „zpoza plotu”. Pozoruhodné ale je, že BMW - aby si snad bylo jisté, že jediný kapesník nezůstane suchý - nezůstalo jen u podivného základního designu.

Do mocně žhnoucího ohně bizarnosti přililo další novinku, která se k vozu hodí asi jako kvádro na čundr. Pro novou sedmičku se automobilka rozhodla nabízet dvoubarevné lakování, což je řešení, které prochází značkám jako Rolls-Royce či Bugatti, možná ještě některým Mercedes-Maybach. Ale ke sportovně laděné a pořád docela obyčejné značce se prostě nehodí, zvláště pak ne, jde-li o ultrakonzervativní prvek navlečený na ultramoderní design. Ale BMW v tomto ohledu nezná hranic, a tak se před dvoubarevnou sedmou nezastavilo.

Vypadá podle nás ještě ošklivěji, neboť zdůrazňuje podivnou nehomogenitu přídě, zvláště pak, zůstane-li svrchní část tmavá. Ani světlé verze ale nepůsobí o mnoho lépe, je to prostě už moc divočiny naráz, je to něco jako namalovat rtěnku od ucha k uchu na hlavu Donatelly Versace. Nyní BMW tuhle věc začalo prodávat a obočí tím zvedá potřetí.

V českém konfigurátoru značky dvoubarevné laky pro sedmu (zatím pouze elektrickou i7) stále nejsou, vrcholem jsou matné laky za 104 338 Kč. V zahraničí se už UFO-bobr-bicolore prodává a připlatit si za něj musíte - podržte se - 12 499 euro. Tedy bezmála 310 tisíc Kč. Jít o něco skvělého, proč ne, ale zrovna tahle věc v ceně pořád některých celých nových aut? To chce silný žaludek. My s díky odmítneme, ale třeba to uvidíte jinak. I bez přítomnosti v ceníku vám dobrý český prodejce tuhle věc za podobnou sumu prodá.

Tahle to vypadá, když se velký bobr z jiné planety pořádné vybarví. Jen lak na něm stojí skoro 310 tisíc korun. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Miler

