Bizarní nová Lancia Ypsilon se začala prodávat. Oproti předchůdci má kontroverzní nejen vzhled, ale i ceny včera | Petr Prokopec

Italské mini s dosti diskutabilním zevnějškem nebude dráždit jen svým vzhledem, ale některé i ceníkem. Je totiž o 180 tisíc korun dražší než dřív a startuje výš než Škoda Octavia, přestože konkuruje Fabii. A elektrická verze je ještě o dost dražší.

Před zhruba dekádou se zdálo, že Lancia je mrtvá. Italská automobilka se stáhla ze všech trhů s výjimkou toho domácího, kde měla dožít. Nicméně se stal zázrak, s jediným modelem Ypsilon totiž tato značka prodejně překonávala i Alfu Romeo, jejíž portfolio je širší a kterou lze navíc pořídit hned na několika kontinentech. Mateřský koncern Stellantis proto rozhodl, že Lancia dostane další šanci. Ypsilon tak nedávno dorazil v nové generaci, která bude k mání v Belgii, Francii, Lucembursku, Německu, Nizozemí, Polsku, Portugalsku, Rakousku a Španělsku.

Česká republika zatím mezi oznámenými destinacemi chybí, přičemž si zatím nejsme až tak jisti, zda se k nám Lancia oficiálně vrátí. Také tato automobilka totiž stejně jako pomalu všechny značky spadající pod Stellantis zmiňuje s velkým nadšením elektrifikaci. Čistě bateriový pohon chce nabízet již od roku 2026, což je opravdu velký kalup. Navíc jde o značně nejistou sázku, která se nemusí vyplatit. K onomu datu totiž může přehodnotit své záměry Evropská unie.

Italové jsou si toho nejspíše vědomi, i proto Ypsilon představili jak v elektrické, tak i spalovací verzi. Přičemž se nám nechce příliš věřit, že by do druhého zmíněného investovali nemalé peníze jen proto, aby jej zakrátko zase sprovodili ze světa. Zvláště když během příštích tří let není šance, jak by nová generace alespoň vyrovnala registrace svého předchůdce, byť ten byl k mání v jediné zemi. Jenže startoval na 17 650 Eurech (cca 443 tisíc Kč), zatímco novinka pod 24 900 Eur (asi 625 tisíc Kč) nezamíří.

Za dané peníze přitom dostáváte onen mild-hybrid, který vyfasoval přeplňovanou jedna-dvojku spárovanou se 48voltovou baterií a malým elektromotorem integrovaným do šestistupňového automatu. Ústrojí přitom produkuje 100 koní, se kterými zvládnete stovku za 9,3 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost činí 190 km/h. Elektrická varianta pak dostala do vínku 156 koní a paket o kapacitě 51 kWh, s nímž je spojen udávaný dojezd 403 km. Ovšem rovněž i cena 34 900 Eur (cca 876 tisíc Kč).

Pokud vám tyto částky nepřipadají až tak šílené, měli bychom je zasadit do správného kontextu. Ypsilon je totiž konkurencí třeba pro takovou Škodu Fabia, která startuje na 369 900 Kč. V té chvíli nicméně lze počítat pouze s 80 atmosférickými koňmi. Nicméně i přeplňovaná varianta motoru naladěná na 116 koní je ve srovnání s Italem za hubičku, pořídit ji lze od 459 900 Kč. Konkurencí pro ni tedy byl dosavadní Ypsilon, i proto by ten nový v Česku vyloženě paběrkoval.

Je nicméně třeba dodat, že italská novinka vyšší cenu alespoň trochu kompenzuje výbavou, již v základu je totiž možné počítat s 10,25palcovým digitálním přístrojovým štítem a stejně velkou obrazovkou multimédií. Zvenčí tu pak máme třeba zlatou barvu Vernice Oro, s níž kontrastují černé kryty 16palcových ocelových kol. Lité ráfky jsou pak za příplatek 750 Eur (1asi 8 900 Kč), přičemž počítají se 17palcovým rozměrem. Na stejné peníze vychází i navigace.

Ypsilon s mild-hybridním ústrojím ve své domovině startuje na 24 900 Eur (625 150 Kč), vyobrazené provedení však již počítá s druhým stupněm výbavy LX doplněným příplatkovými 17palcovými koly. Cena v té chvíli již narůstá na 27 400 Eur (cca 688 tisíc Kč). Foto: Lancia

