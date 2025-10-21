Bizarní novinku Audi vytáhli na veřejné silnice. Pořád vypadá jako 20 let starý koncept, navíc s „rakouským knírkem”
Petr ProkopecKrása je vždy v očích toho, kdo se dívá, takže třeba se vám tohle auto líbí. Většina reakcí na jeho vzhled je ale negativních a ani nám nesedlo. Také proto se jej Audi pokusilo ukázat v lepším světle pod širým nebem, podle všeho si ale moc nepomohlo.
včera | Petr Prokopec
Krása je vždy v očích toho, kdo se dívá, takže třeba se vám tohle auto líbí. Většina reakcí na jeho vzhled je ale negativních a ani nám nesedlo. Také proto se jej Audi pokusilo ukázat v lepším světle pod širým nebem, podle všeho si ale moc nepomohlo.
Nabídka Audi zůstává nadále rozmanitá, jakkoli jde spíš o dozvuk minulosti než aktuální trend. A už nějaký ten pátek je jasné, že také u čtyř kruhů dávají před vším ostatním přednost hlavně SUV. Ať se ovšem rozhodnete pro hatchback A1, kombík A5, limuzínu A8 nebo právě vozy se zvýšeným podvozkem jako Q3 či Q8, vpředu můžete pokaždé počítat s tradiční šestiúhelníkovou maskou. Řešení zvané Singleframe bylo poprvé odhaleno v roce 2004 a od té doby prošlo řadou evolučních úprav.
Maska chladiče ale už v souladu s její podstatou spojená hlavně se spalovacím pohonem. Němci ale navzdory neochotnému odpískání plánů na rychlou elektrifikaci všeho do budoucna dál počítají jen s elektromobily, čemuž se rozhodli přizpůsobit design. Předzvěstí pojetí dalších novinek se pak stal Concept C, který byl před pár týdny odhalen na mnichovském autosalonu IAA Mobility. Pokud ovšem Němci očekávali jen bouřlivý potlesk, čekalo je při premiéře nemalé zklamání. Novinka totiž svým vzhledem zřetelnou většinu publika nenadchlo.
Jeho monolitická podstata je problematická jako celek, ovšem prvkem, který publikum dráždí víc než většina jiných, je právě nově stylizovaná čelní maska. Ta silně připomíná knírek někdejšího říšského kancléře, což patrně není asociace, po které by Audi toužilo. O to překvapivější může být, že navzdory kritice Audi zatím dál počítá s tím, že produkční verze, která dorazí v roce 2027, se oproti konceptu příliš lišit nebude.
Svou novinku Audi dosud ukázalo kromě oficiálních fotografií a videí pouze ve zmiňovaném Mnichově. Nově jej ovšem Němci vzadu osadili klasickou plechovou registrační značkou, zatímco dopředu museli na knírek nalepit samolepku, a vyrazili s Conceptem C na veřejné silnice. Pokud ale doufáte, že v přirozeném světle alespoň trochu prokouklo, čeká vás další zklamání. Stále tu máme bizarně působící koncept, který působí, jako kdyby vzniknul v roce 2005 coby předobraz současnosti.
Reálně bychom ale možná zašli ještě o poznání dále do minulosti. Před dvaceti lety se totiž Audi v Tokiu pochlubilo konceptem Shooting Brake, který dodnes působí přitažlivěji než novinka. A vlastně dotaženěji i hodnotněji. Němci ostatně Concept C zvěčnili spolu s některými jeho předchůdci včetně závodního speciálu Auto Union Type C, a i v této skupince působí jako pěst na oko.
Automobilka navíc počítá s tím, že prapodivný vzhled doprovodí stejná technika, kterou mají dostat nástupci Porsche 718 Boxster a Cayman. Jenže zatímco v Zuffenhausenu aspoň začínají chápat, že jen s elektromobilem by neuspěli, Audi dál trvá na tom, že tohle auto shrábne bank jen s elektrickým pohonem. Nevsadili bychom na to ani vindru, až čas ale ukáže realitu.
Concept C od Audi se ukázal také na skutečných silnicích, čímž značka chtěla dokázat, jak moc má blízko k produkční verzi. Zrovna toho se ovšem většina lidí spíš děsí. Foto: Audi
Zdroj: Audi
