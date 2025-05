Bizarní prodlužovač dojezdu Tesly je totální fiasko. Nesmyslné řešení nakonec nedostane nikdo, firma vrací zálohy před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Tesla během své existence přišla s řadou zajímavých inovací, tento nápad byl ale od počátku podivný. A navíc pěkně drahý. Vlastně tak ani není divu, že jej automobilka poslala k ledu a svou variaci na range extender neprodá nikomu.

Cybertruck měl být pro Teslu dalším prodejním hitem, jakkoli se to při prvním pohledu na něj nemuselo zdát. Na první odhalení tohoto auta došlo 21. listopadu 2019, o pouhých šestatřicet hodin později však Elon Musk skrze Twitter celému světu oznámil, že automobilka přijala už 146 tisíc rezervací. Toto číslo se pak do 26. listopadu zvedlo na 250 tisíc, což Tesle pomáhalo i finančně. Spolu s vyjádřením svého zájmu totiž lidé museli na její konto poslat 100 dolarů neboli 2 200 Kč jakožto zálohu. To byl ale víceméně konec pozitiv se Cybertruckem spojených.

Následně automobilka začala mít problémy se sériovou verzí, jejíž příchod byl soustavně odkládán. Když pak 30. listopadu 2023 došlo na předání prvních produkčních kusů zákazníkům, byly u toho nejen vyšší ceny, než jaké byly původně oznámeny, ale i horší technické parametry. Když totiž Tesla na Cybertruck lákala, slibovala dojezd přes 800 kilometrů. Jenže nakonec se maximem stalo 560 km, kterých lze navíc dosáhnout jen občas.

Řada lidí se tak rozhodla rezervaci v objednávku nepřetavit, což se automobilka pokusila vyřešit dalším ze svých inovativních řešení, které ale též zamířilo mimo terč. Krátce po debutu sériové verze totiž Tesla oznámila, že bude nabízet externí paket baterií o kapacitě 50 kWh, který by v závislosti na stylu jízdy dojezd prodloužil o 190 až 210 km. Tím by se značka přiblížila původně avizované hodnotě, což by některé zájemce mohlo přilákat zpátky, jenže by kvůli tomu museli leccos obětovat.

Konstrukce Cybertrucku totiž očividně neumožňuje zástavbu výrazně většího paketu, než je stávajících 123 kWh Proto automobilka přišla s dodatečnými akumulátory, které by byly umístěny v přední části korby - tomu začala říkat range extender. Na jednu stanu proč ne, na tu druhou ale zabral zhruba třetinu přepravní kapacity korby a přidal kila na dost nevhodném místě. Navíc při jeho hmotnosti okolo 280 kg nebylo jasné, jak by s ním vůbec majitel manipuloval.

Za tuto věc si pak automobilka účtovala 16 tisíc dolarů (352 tisíc korun), tedy v podstatě totéž, co chce Nissan za sedan Versa jakožto nejlevnější nový vůz ve Státech. Aby pak špatných zpráv nebylo málo, zájemci o prodlužovač dojezdu museli složit zálohu ve výši dvou tisíc dolarů čili 44 tisíc korun. Za dodatečný paket tedy Tesla před jeho dodáním požadovala dvacetkrát více než za samotné auto. Je tak vlastně otázkou, kolik lidí oslovila.

Nejspíše se ovšem jednalo o počet, který nebyl dostačující na to, aby pokryl veškerý vývoj. Ten se navíc mohl zaseknout ve slepé uličce, neboť dodatečný paket mohl i díky svému uložení a hmotnosti představovat větší problém, než si Tesla zprvu byla ochotna připustit. Ať tak či onak, neobvyklý range extender je nyní oficiálně minulostí.

Jak zveřejnili někteří jeho kupci na sociálních sítích, Tesla potvrdila spekulace z posledních pár týdnů a oznámila, že externí paket baterií již nehodlá nabízet. Zákazníkům, kteří pak složili zmiňovanou zálohu, peníze vrátí v plné výši. Konkrétní důvod, proč projekt zamířil k ledu, oznámen nebyl. Jinak než jako totální fiasko tak tento nápad opravdu označit nelze.

Takto vypadá nápad za všechny prachy, konkrétně za 352 tisíc korun, který měl vést k prodloužení dojezdu Cybertrucku. Nakonec zamířil k ledu jako nesmysl, kterým se od začátku zdál být. Foto: Tesla

So much for Cybertruck Range Extender RIP pic.twitter.com/sw1mTcIvZf — Drake (@TheRealDriiZZy) May 7, 2025

Zdroj: Drake@X, Tesla

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.