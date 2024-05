BMW 3 dostalo další facelift, pomalu posledním fyzickým ovladačem v kabině je manuální převodovka M3 před hodinou | Petr Prokopec

Že si mnichovský bestseller ponechal manuál aspoň v jedné verzi, nás pochopitelně těší, co se ale jinak stalo s kabinou, nás velmi rmoutí. Z jedné z posledních bašt rozumného přístupu k ovládání auta se stal další moderní, nákladově až na kost osekaný nesmysl.

Když v roce 2018 dorazila sedmá generace BMW řady 3, mohli zákazníci stále počítat s celou řadou fyzických tlačítek, s jejichž pomocí se ovládala klimatizace, stejně jako vyhřívání a případně chlazení sedadel. Stejně jak měli k dispozici ovládání iDrivu jak přes dotykový displej, tak přes klasický otočný ovladač. Majitelům tak stačilo, aby za jízdy sundali jednu ruku z volantu a mohli ovládat skoro cokoli, i když jejich oči zůstávaly přišpendlené k vozovce. Učiněno zadost tak bylo jak eleganci, tak bezpečnosti. Přičemž z klientely stoprocentně neprotestoval nikdo, že nemůže trávit dlouhé hodiny u dotykového displeje a hledat, kam byla která funkce zašantročena.

O čtyři léta později nicméně Němci přistoupili k modernizaci, po které sice kabina působí čistějším dojmem, ovšem to je jediné pozitivum. Facelift totiž část zmiňovaných tlačítka odvál, stejně tak autu sebral ovladač iDrivu. Na palubě pak zůstala pouze ta upravující intenzitu proudění ventilace. Teplotu ale již bylo nutné nastavit na displeji. A jakkoli byla daná funkce viditelná, bez sundání zraku ze silnice to zkrátka nešlo. Automobilku takové řešení pochopitelně vyšlo levněji, zákazníci ale rozhodně do nebes neskákali, známe takové, kteří se vyhnuli kupř. verzi CS místo předchozího sedanu Competition xDrive jen kvůli tomu.

Aktuálně se ovšem mnichovští rozhodli, že je čas na další šetření. Na dotykový displej se tak přesunulo prakticky veškeré ovládání, zachována byla víceméně jen tlačítka na dveřích, středovém tunelu a volantu. A poté také ta, která na středové konzoli slouží k ovládání hlasitosti audio systému. To je ale vše, načež si člověk pomalu musí položit stejnou otázku, jaká padla v Pelíšcích. Tedy: „Komu tím prospějete?“. Že radost z toho budou mít jen účetní značky, je nasnadě.

Je více než smutné, že k něčemu takovému dochází u automobilky, která soustavně zdůrazňuje své zaměření na řidiče. Bohužel, taková je již doba, v případě zájmu o nový vůz tak nezbývá, než se přizpůsobit. Nutné to - paradoxně - nadále není jen v případě volby převodovky. Tedy, do běžných verzí trojky dostanete jen automat (už bez drahého fyzického voliče, samozřejmě), M3 s pohonem zadních kol ale „fofrklacek” dál mít může. To už je skoro absurdní - převody si budete volit ručně, ale teplotu klimatizace budete honit po displeji.

Přesunout se tak můžeme k dalším novinkám, jichž nicméně v rámci exteriéru je poskrovnu. Jde totiž pouze o rozšíření palety barev o nové odstíny Arctic Race Blue a Fire Red, stejně jako o nový design litých kol. Ta, která jsou součástí paketu M Sport, mají 19palcový rozměr. Za dalšími změnami musíme zpátky do kabiny, kde lze místo oněch tlačítek narazit na „kaskádovité osvětlení“. V rámci multimédií pak dorazil nejen nový operační systém, ale také přepracovaná struktura menu, jenž má být intuitivnější. S něčím takovým ale v takřka beztlačítkové kabině opravdu nelze počítat, místo toho zkrátka bude třeba, abyste před každou jízdou prošli stejnou procedurou, jaká předchází startu kosmických lodí. Což není ani pohodlné, ani „cool“.

Po stránce motorické se pak nemění prakticky nic, pouze u plug-in hybridní verze 330e došlo na příchod větší baterie o kapacitě 19,5 kWh. Vůz tak může urazit až 101 km čistě na elektřinu. Tím jsme ale u běžných modelů skutečně na konci, přesunout se tak můžeme k verzi M3. Její výkon totiž narostl o 20 koní na 530 koní, ovšem jen v případě, že zvolíte provedení Competition. To dá dvoustovku za 11,8 s (kombík za 12,4 s), což je o pět desetin lepší čas než dříve. Oné variantě s manuálním řazením zůstává 480 koní právě kvůli limitům převodovky.

O dalších novinkách v podstatě není třeba mluvit, jde totiž o stejné změny, jaké jsou spojené také s regulérními modely řady 3. Rovněž „eMko“ se tak může chlubit odlišnými litými koly a menším počtem tlačítek uvnitř. Objednávky je pak možné sepisovat již nyní, výroba modernizovaných aut však odstartuje až v červenci. Dá se tak předpokládat, že na letní prázdniny s inovovaným sedanem či kombíkem vyrazit nebudete moci, i když pár šťastlivců se možná svého auta ještě během léta dočká.

Řada 3 prošla dalším faceliftem, který ze středové konzole odvál již prakticky veškerá fyzická tlačítka. Foto: BMW



Podobně je na tom také M3, verze Competition však alespoň dostala do vínku o 20 koní navíc. Základnímu provedení ale zůstal manuál. Foto: BMW



Kromě sedanů lze pochopitelně řadu 3 a M3 objednat i jakožto kombík. Foto: BMW

