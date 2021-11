BMW a Citroën uzavřely dosud tajnou dohodu, aby neskončily před soudem kvůli jménům svých aut před 3 hodinami | Petr Miler

Jsou to dvě značky, které spolu za normálních okolností nemají mnoho společného, neboť cílí docela jinak pojatými vozy na docela jinou klientelu. V případě jmen nových modelů ale nastal pozoruhodný překryv, který nakonec není drážděním hada bosou nohou.

Mnichovská automobilka jej zatím plně neodhalila, před pár dny ale zveřejnila první upoutávku na své nové vrcholné SUV. Bude nepochybně designově kontroverzní, to je už z prvního oficiálního obrázku zřejmé, předmětem debat se ale stalo ještě dříve, než jej budeme moci vidět celé. Vůz, který stane na základech nového modelu X8 a stane se jeho moderní výkonnou variantou, si totiž říká XM Concept. A dle mnichovských tradic je nanejvýš pravděpodobné, že sériový model ponese jméno XM.

Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, pokud by ovšem Citroën ještě v roce 2000 neprodával úplně stejně pojmenovaný luxusní koráb. Práv na jeho označení se mohl vzdát, v mezičase jsme si ale ověřili, že tomu tak není, registrovaná ochranná známka na takto pojmenovaný automobil nadále patří Francouzům. Zapomněli tedy mnichovští, že Citroën takové auto vyráběl? Nebo to prostě ignorují a čekají, až se ozve někdo z právního oddělení? Kupodivu nikoli.

Jak se podařilo zjistit kolegům z Carscoops, obě jinak nespolupracující automobilky uzavřely dosud tajnou dohodu, která něco takového umožňuje beze sporů. BMW navíc nestála ani haléř, neboť Francouzi si v podobné věci též nejsou jisti v kramflecích. Do prodeje totiž dostali crossover C5X, který v leckom může evokovat původní mnichovské SUV. A tak se obě značky domluvily, že si tyto přešlapy budou tolerovat, aniž by to znamenalo cokoli pro jejich možnost s originálními jmény dále zacházet.

„Použití označení XM (ze strany BMW - pozn. red.) je výsledkem konstruktivního dialogu mezi Citroënem a BMW, takže to bylo dobře prodiskutováno a zváženo. Ve skutečnosti jde tedy o výsledek džentlmenské dohody odrážející uvedení nového modelu Citroën kombinující X a číslo, konkrétně C5 X, a touhy BMW spojit své jméno X s jejich Motorsportem, který nese slavné označení M. Citroën si dále vyhrazuje právo používat X v názvech jako CX, AX, ZX, Xantia, Xsara a XM,” zaznělo z automobilky.

Je sympatické, že se v dnešní době také ještě dokáže na něčem normálně domluvit, ostatně BMW Citroënu s novými modely do zelí nepoleze a vice versa. Počkejme, co se nakonec vyklube ze samotného BMW XM, pak možná na potenciální spory o jméno rychle zapomeneme...

...ponese jméno dobového Citroënu zcela legálně, obě automobilky se domluvily na způsobu sdílení označení obsahujících písmeno X. Foto: Citroën

