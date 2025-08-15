BMW chce nahradit svůj největší propadák dalším kontroverzním modelem, bez opory v tradici má chystat soka Géčka a Defenderu
Petr ProkopecNení těžké chápat, že mnichovské láká úspěch těchto modelů, ale neuniká jim, co stojí za jejich image? BMW proslulo jako výrobce sportovních aut, i jeho SUV jsou tak laděná. A teď by rádi nabízeli offroad pro drsňáky?
BMW XM lze nejlépe popsat jako jeden velký propadák. A bohužel je jím po právu, neboť mnichovská automobilka stvořila jen těžkou a nevzhlednou obludu, která si zakládala akorát na svých rozměrech a kontroverzním designu. A to na úspěch nestačilo. Její existence zamrzí o to víc, že plug-in hybridní SUV vážící 2,8 tuny dostalo přednost před sportovním kupé, které mělo obstát všude tam, kde předchozí i8 selhalo. XM tak má čekat poměrně krátký životní cyklus, v listopadu 2028 by se mělo se světem rozloučit po pouhých pěti letech v prodeji. A slzu za něj uroní jen málokdo.
Pokud ovšem čekáte, že v Mnichově dali zelenou plnohodnotnému nástupci M1, čeká vás další zklamání. BMW totiž i u jeho náhrady hodlá zamířit podobným směrem. Jen se tentokrát nemáme dočkat sportovně koncipovaného SUV, nýbrž ortodoxního off-roadu ve stylu Mercedesu třídy G či Land Roveru Defender. Terénní schopnosti by přitom měl doplnit nemalý luxus na palubě, stejně jako působivý výkon, pokud vznikne i soupeř pro verzi G63 od AMG.
Zdroje blízké věci měly kolegům z Auto News potvrdit, že projekt již dostal interní označení G74 a s jeho premiérou se počítá v roce 2029. Výroba má probíhat v americkém Spartanburgu v Jižní Karolíně, kde už dnes BMW produkuje všechna svá SUV s výjimkou modelů X1 a X2. Taková volba je s ohledem na současný stav víc než logická, neboť levněji vozy vyrobené v Americe míří i do Evropy s nulovým clem.
BMW u novinky hodlá využít tu verzi platformy CLAR, na které sedí X5, nikoli její delší provedení známé z X7. Chystaný off-road tak nejspíš nenabídne tři řady sedadel, na druhé straně mu však menší rozměry (stále ale půjde o zhruba pětimetrový vůz) umožní nabídnout lepší schopnosti mimo zpevněný asfalt. BMW na základě dosavadních prodejů, kdy klientela volí různé off-roadové pakety, předpokládá, že schopnost jízdy v náročnějším terénu je to, po čem lidé nyní touží.
Novinka by tedy měla dorazit s robustním vzhledem, kdy přední i zadní nárazník budou navržené tak, aby nabídly velké nájezdové úhly. Očekávat lze také přizvednutý podvozek, jakkoli na verzi s portálovými nápravami asi můžeme předem zapomenout. Jistotou je ale pohon všech kol, stejně jako speciální jízdní režimy. Vše pak zastřeší vyšší cena než u XM, jehož silniční charakter ovšem nezvládl otevírat peněženky s takovou lehkostí.
Otázkou je, zda BMW může uspět, neboť tady nejde jen technické aspekty nebo vzhled. Třída G i Defender jsou dnes sice velmi civilizované luxusní stroje, pořád ale těží z image prostých armádních speciálů, kterou bez podobné tradice nezreplikujete. Znát je to i na loajalitě klientely - třeba majitelé třídy G jsou Mercedesu mimořádně věrní, neboť hned 65 procent z nich mění své starší vozy za novější s třícípou hvězdou ve znaku. BMW může bez opory ve zmíněném kreditu tyto pevné vztahy narušovat obtížně.
Na druhou stranu, se správným vzhledem, správnými motory a přiměřenou cenou není nic nemožné. Zvláště pokud značka již během vývoje s pomocí zakamuflovaných prototypů každého přesvědčí, že nový model skutečně obstojí i v tom nejnáročnějším terénu. Asi bychom v pozici BMW dali přednost jiným modelům stavícím na specifické tradici mnichovské automobilky, ale kdo jsme my, abychom jí radili...
BMW X5 se dnes nezřídka prodává s off-roadovými pakety, takové provedení Silver Anniversary Edition ho má dokonce v základu. I proto je automobilka toho názoru, že lidé chtějí spíše ortodoxní off-road než sportovně koncipované SUV. Jestli je to dobrý nápad, uvidíme nejdříve v roce 2029. Foto: BMW
Zdroj: Auto News
