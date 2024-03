BMW chystá velkou čistku. Řada jeho současných modelů skončí, některé se přesunou do jiných sfér před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Zatím oficiálně nepotvrzené kroky automobilky není těžké chápat, je ale třeba se ptát, jak daleko hodlá zajít. Aby Mnichov nakonec podobně jako Ford nenabízel jen pár SUV, však i vycházení vstříc okrajovým skupinám zákazníků má svůj význam.

Za poslední zhruba dvě dekády se z BMW stala automobilka proslulá hledáním a vyplňováním prázdných míst na trhu. V roce 2007 jsme se tak dočkali první generace X6, o sedm let později přišel model X4. Do té doby přitom nikdo nepředpokládal, že by auta jako SUV-kupé mohla být úspěšná, BMW ale dokázalo opak a ovlivnilo celou branži. A jelikož si německá automobilka ponechala i tradiční vozy jako sedany, kombíky, kupé a kabriolety, její nabídka se postupně mnohonásobně rozšířila.

Jak jsme nicméně naznačili, BMW se stalo inspirací pro mnohou konkurenci. Zároveň s tím se začaly měnit i zákaznické preference, neboť zájem publika téměř o cokoli jiného než o SUV postupně klesá. Potvrdilo se to ostatně v loňském roce, kdy auta s přizvednutým podvozkem a vyšší stavbou karoserie měla na kontě 51procentní podíl na celkových evropských registracích. Z některých segmentů, které dříve generovaly spíše menší zájem, se tak staly obchodní třídy zralé rovnou na odpis.

Na dané změny již zareagoval třeba Mercedes-Benz, který šmahem zabil AMG GT Roadster, SLC či kupé a kabriolet třídy S. Kromě toho pak třícípá hvězda také sloučila kabriolety tříd C a E do jednoho vozu (CLE). Aktuálně hodlá povolat tu s kosou výše zmíněné BMW, jehož Z4 se podle informací Car and Driveru už nástupce nedočká. Matematicky to dává smysl - třeba ve Spojených státech se loni prodalo jen 1 881 vozů tohoto jména, svého času přitom měla Z4 na kontě i více než 10 tisíc ročních prodejů.

A pokud zmizí ze světa Z4, nedá se předpokládat, že bychom dostali další Toyotu Supra. Ta sice loni měla v USA na kontě 2 652 registrací, ovšem ani to nelze považovat za úspěch - . ve srovnání s rokem 2022 jde o takřka 50procentní propad. Japonskému kupé, které ovšem používá mnichovskou techniku, tak evidentně nepomohlo ani doplnění nabídky o manuální převodovku.

Zpět ale k BMW, které hodlá poslat k ledu také dvoudveřové verze řady 8. Zachováno by mělo zůstat pouze Gran Coupe, přičemž kromě spalovací verze značka nejspíše přijde také s elektrickým provedením i8, které by si rádo došláplo na Porsche Taycan. Stát by se tak ovšem mělo až poté, co automobilka přivede do hry novou generaci iX3. Elektrické SUV pak má stát na stejné platformě Neue Klasse, jaká bude podepírat také zcela nový sedan i3, to ostatně naznačil i dnešní únik.

K zajímavým čachrům má dojít také u značek, které spadají pod BMW jako skupinu. Mnichovští totiž chtějí Alpinu na trhu posunout o poznání výš, a to až někam k úrovni Rolls-Roycu. Namísto příští generace modelu Ghost by tak měla dorazit Alpina B7, přičemž britská automobilka se začne v příštích letech zaměřovat daleko více na exkluzivitu a zakázkovou karosařinu.

Nakolik se vše vyplní, je pochopitelně otázkou. Nicméně z obchodního hlediska vše dává smysl, dokonce i ona rošáda u Alpiny a Rolls-Royce. BMW zkrátka najíždí na jinou strategii, než s jakou bylo v poslední době spojováno. A jakkoli by se vše dalo smáznout tím, že si za to vlastně můžeme sami, protože jsme auta jako Z4 málo kupovali, situace je složitější. Fakt, že se i dříve úzkoprofilové automobilky zbavují jakkoli úzkoprofilového zboží, je dán v prvé řadě regulacemi vynuceným tlakem na úspory z rozsahu, který činí menší projekty pro automobilky nerentabilními tak moc, ze do nich nechtějí investovat ani za cenu potenciálního marketingového přínosu. Byl by dobré zas jednou trochu rozvázat výrobcům ruce, jinak budou dříve nebo později dělat jen pár nudných, zásadě stejných aut.

BMW aktuální spekulace i budoucí produktové strategie odmítlo oficiálně komentovat.

Třetí generace Z4 dorazila v roce 2018, s nástupcem prý už automobilka nepočítá. Stejný osud má potkat několik dalších modelů skupiny BMW - vyplatí se jí nabízet jen auta s širokým spektrem potenciálních kupců a velmi drahé zboží. Foto: BMW

Zdroje: Car and Driver, BMW

Petr Prokopec

