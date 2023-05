BMW chystá velkou změnu ve značení svých modelů, tradice budovaná od 70. let má být minulostí před hodinou | Petr Miler

/ Foto: BMW

Nedá se říci, že by označení bavoráků neprocházela v průběhu času jistými změnami, pár konstant ale po dekády existuje. Třeba ta, že označení typu M135i skrývá benzinový model. Dál už to tak být nemá.

Označení jednotlivých modelů BMW byla po dekády velmi srozumitelná. Když jste si ještě v 90. letech koupili BMW 328i, mohli jste si být jisti, že dostanete trojkovou řadu s motorem o objemu 2,8 litru, která spaluje benzin. A když se z tohoto vozu později stal typ 330i, bylo to proto, že zdvihový objem motoru byl zvýšen na 3,0 litru. Tohle už dnes nefunguje.

Nebudeme říkat, že tento přístup neznal výjimek ani v dávnější minulosti, až s příchodem nového milénia se ale z výjimky stalo pravidlo. U řady 3 generace E90 se tak model 335i pyšnil jen třílitrovou jednotkou, ale dostal označení 35i, protože přeplňování mělo zaskočit za půl litru objemu. Dnes si M135i říká auto s dvoulitrovým čtyřválcem, to už snad ani raději nebudeme komentovat. A čísla celkově ztratila vazbu na objem - takový model i4 M50 má objem válců 0 litrů, svým elektrickým pohonem si ale má hrát na něco jako pětilitr.

To už je pro konzervativní fanoušky značky docela chaos, nyní se ale chystá další změna tak trochu z opačné strany, která je znovu zmate. Motivací jsou opět elektrické modely značky, pro které se vžilo písmeno „i”. A BMW zjevně nechce, aby se dál vyskytovalo na spalovacích vozech.

Zmiňuje se o tom už tradičně dobře informovaný uživatel BimmerPostu s přezdívkou ynguldyn, který říká, že BMW brzy vypustí „i” z názvů svých benzinových modelů. Tohle označení automobilka zavedla už v 70. letech minulého století, aby odlišila verze, které používají karburátory, od těch, jež se pyšnily vstřikováním paliva. Časem se ale íčko stalo univerzálním označením benzinových variant, teď ale leze do zelí těm elektrickým.

Písmeno tak tak má podle ynguldyna z označení zážehových variant prostě zmizet. Hatchback 118i nové generace se tedy má stát verzí 118, zatímco sportovní M135i se změní na M135. Zda se totéž stane i se všemi dalšími modely, není v tuto chvíli jasné, BMW má nejdříve s pomocí jedničky zkoumat, co na to řekne klientela.

Ačkoli jde v tuto chvíli o nepotvrzenou informaci, kterou automobilka odmítla komentovat, už dřívější registrace na evropském patentovém úřadě odhalily 43 nových názvů modelů BMW, ve kterých bylo písmeno „i” přesunuto na začátek označení. Benzinová verze příští jedničky by si tedy měla říkat třeba 120, zatímco ta elektrická by nesla jméno i120. Jak moc je to chytré nebo šťastné, posuďte sami.

BMW M135i se má tímto způsobem jmenovat naposledy. Další iterace má přijít s označením M135 a zahájit tak novou éru označování bavoráků, v níže íčko bude používáno jen před jmény v případě elektrického pohonu. Foto: BMW

Zdroj: Bimmerpost

Petr Miler

