BMW dál dráždí své zákazníky, chce je nechat znovu a znovu platit za dávno koupená auta včera | Petr Prokopec

Bavorská automobilka se už před nějakým časem vzhlédla v možnosti podojit svou klientelu opakovaně za jedno a to samé, dosud se ale spokojila s dvojicí plateb. Jak vidno, počet opakování zjevně nemá limit.

BMW je automobilkou, která nám na jedné straně dělá radost. Na rozdíl od mnoha jiných výrobců totiž nemíří za plnou elektrifikací a otevřeně říká, že i v příští dekádě budou v její nabídce hrát velkou roli spalovací motory. A počítá i s vodíkem. Vybrat by si tedy i nadále měl každý zákazník dle svého gusta, i když je otázkou, jak moc svobodná volba zůstane zachována v Evropě. Jelikož však Brusel nejspíše dá zelenou syntetickým palivům, mohlo by takové BMW M3 být k mání i za patnáct let, i když asi hybridní.

Jakkoli si však automobilka otevřením mnoha zadních vrátek u nás udělalo očko, nezůstáváme slepí a hluší k jejím dalším krokům. Ty již tak sympatické nejsou, hlavně snaha „podojit“ opakovaně majitele téhož vozu vzbudila mnohou kontroverzi. Sluší se pochopitelně dodat, že tímto směrem nemíří jen BMW, ale prakticky celá branže. Ovšem mnichovští se rozhodli, že hned na začátku vyzkouší, kam až mohou zajít. Na některých trzích proto zpoplatnili i vyhřívání sedadel, za které si sice fakticky zaplatíte už při koupi vozu, protože veškerý hardware na palubě je. Aby se vám ale v menu ukázalo tlačítko, které umožní aktivaci samotného vyhřívání, musíte platit znovu - postupně každý měsíc nebo každý rok, klidně i jednorázově, ale rozhodně podruhé

To ale evidentně nebude konec. Jak totiž zjistili kolegové z Auto Evolution, BMW začalo u některých svých modelů nabízet paket Driving Assistance Professional, jehož součástí je i funkce Highway Assistant. Ta umožňuje semi-autonomní řízení, ovšem pouze na zmapovaných úsecích dálnic. Na mnoha místech jej tedy ani nemůžete aktivovat. Ve Státech si za něj přitom značka účtuje nemalých 2 100 USD (cca 46 tisíc korun). Zrovna cena však není tím sporným bodem, tedy alespoň ne bez dodatečných informací.

Automobilka totiž uvádí, že systém bude aktivní pouze osm let od jeho zakoupení. Co se stane poté, není jasně řečeno, dodatky malým písmem ale hovoří za vše. BMW uvádí, že „budou existovat dodatečné nákupní možnosti” a jakkoli není zřejmé, zda budete muset zaplatit znovu za totéž jednou nebo pravidelně, stejně jako u oněch sedadel budete platit zase, už potřetí. Nejprve si koupíte auto s patřičnou technikou, pak si ji aktivujete na 8 let jen zrušením softwarových omezení a poté vás to čeká znovu. A znovu a znovu a znovu..?

Mluvčí automobilky uvedl, že „podle nás jde o velmi konkurenceschopnou nabídku, neboť výrobci podobných systémů nabízejí aktivaci jen na tři roky“. Zapomněl však již dodat, že u mnohých značek tento krok není spojen s žádnou dodatečnou platbou. Podobně tomu mělo být rovněž u BMW, zvláště když modely (X5, X6, XM, iX a řada 7), které jsou funkcí Highway Assistant osazeny, ani v jednom případě nestartují pod dvěma miliony korun. Tedy u nás.

Jak se zdá, s Evropou tato kontroverze spojena není, alespoň zatím. Ale to vskutku nic neznamená, třeba s oněmi platbami za vyhřívaná sedadla se začalo v Koreji a v Rusku, dnes je tato možnost dostupná skoro všude. Automobilka tak dál provokuje své zákazníky a zkouší, co všechno si nechají líbit, kdy už s placením řeknou dost. Zatím se to očividně nestalo...

Prvky potřebné pro semi-autonomní řízení BMW dodává do svých aut v ceně, aktivace je ale věcí další platby. Ta ale funkce zpřístupní jen na osm let, poté zákazníky čeká další, vlastně již třetí platba za tentýž vůz. Ilustrační foto: BMW

