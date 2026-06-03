BMW dál maže rozdíly mezi M4 a M2. Po poslední modernizaci menší model líp opravdu nevypadá, nabízí ale prakticky to samé
Petr ProkopecNevíme, do jaké míry je to moudrá obchodní strategie. Nechápejte nás špatně, M2 je až na bizarní design fajnové auto, jen škoda, že to není víc M2. A BMW to ani nezkouší napravit, od nynějška je specifické ještě míň.
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BMW dál maže rozdíly mezi M4 a M2. Po poslední modernizaci menší model líp opravdu nevypadá, nabízí ale prakticky to samé
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Nevíme, do jaké míry je to moudrá obchodní strategie. Nechápejte nás špatně, M2 je až na bizarní design fajnové auto, jen škoda, že to není víc M2. A BMW to ani nezkouší napravit, od nynějška je specifické ještě míň.
Na řadu lidí působí BMW M2 jako ten poslední pravověrný vůz sportovní divize německé automobilky. Je ještě relativně malý, jeho pohon má na povel třílitrový šestiválec, který se ještě obejde bez jakékoli elektrické asistence. Se zadními koly jej pak navíc může propojit šestistupňový manuál. To všechno zní skoro puristicky, jenže je to trochu iluze.
Nová M2 nikdy nebyla moc M2, je to jen nepatrně zmenšená a překarosovaná M4, což je patrné hlavně na hmotnosti 1 815 kg. Na 4 580 milimetrů dlouhé sportovní kupé je to nepřiměřeně mnoho a v podstatě o nic nepřijdete, když si objednáte větší M3 - je prostornější, se čtyřmi dveřmi praktičtější, bude líp držet hodnotu a třeba jako CS Handschalter je dokonce lehčí. Pravda, M2 je citelně levnější, neboť tuzemské zastoupení si za nejmenší dvoudvířko účtuje od 1 942 200 Kč (na M3 potřebujete další půlmilion navíc), to ale je opravdu jediný zásadní argument. A specifik M2 dneškem dál ubývá.
Nabídku verzí M2 totiž dneškem oficiálně rozšiřuje varianta s pohonem všech kol xDrive, jak se provalilo už loni, přičemž stejně jako zadokolka disponuje výkonem 480 koní. Jejich přenos ovšem dostal na povel výlučně osmistupňový automat, se kterým stovku zdoláte za 3,7 sekundy, tedy o tři desetiny rychleji než při zaměstnání jedné nápravy. Nejvyšší rychlost je přitom obligátně omezena na 250 km/h, při volbě paketu M Driver's Package je ale možné počítat s jejím navýšením na 285 km/h.
Navzdory stejnému výkonu jako u zadokolky ovšem varianta xDrive přichází už s novou verzí třílitrového šestiválce s technologií M Ignite. Auto díky tomu plní emisní normu Euro 7 i bez nutnosti sebemenší elektrifikace, i tak je ale M2 xDrive velmi těžká, z cifry 1 865 kg jde u takového auta hlava kolem.
Vzhledem k tomu, že jde o „sraženou” M4 používající kompletně stejnou platformu, motor i převodovku, je také systém pohonu všech kol stejný jako u spřízněných větší modelů M. Veškerý výkon tedy po většinu času míří pouze na zadní nápravu, kdy ta přední se přidává do hry skrze elektronicky ovládanou vícelamelovou spojku při zjištění prokluzu. Kontrolní jednotka přitom dokáže přerozdělovat veškeré koně mezi jednotlivá kola bez toho, aniž by musela komunikovat se systémem trakce, což urychluje veškeré reakce. O přerozdělení výkonu mezi koly se pak stará aktivní diferenciál.
Klientela si ovšem v palubním menu může zvolit režim, kdy je přední náprava zcela deaktivována, byť jen současně s vypnutím stabilizačního systému DSC. V té chvíli se M2 chová jako klasická zadokolka, zatáčky tedy lze projíždět táhlými drifty. BMW přitom standardně počítá s 19palcovými ráfky vpředu a 20palcovými vzadu, které klientela na přání může osadit okruhovými pneumatikami. Kromě toho si může dokoupit také zářivě modrý lak Borusan Turkish Blue, který se v paletě tohoto modelu objevuje vůbec poprvé. Jen díky tomu ale vůz na pohled líp opravdu nevypadá, jeho bizarní design jako z Robloxu zůstává modernizací nedotčen.
Jde o jediné změny oproti zadokolce, u které se ovšem s implementací technologie M Ignite a lakem z nabídky BMW Individual počítá rovněž. Výrobu celé rodiny pak nadále bude mít na povel pouze mexická továrna v Saint Luis Potosí, kde se montážní linky se čtyřkolkou rozjedou v srpnu. Tedy zavčasu, abyste už letošní zimu mohli strávit ve společnosti vyšší trakce. Dá se přitom předpokládat, že vůči zadokolce cena naroste o nějakých 100 tisíc korun.
BMW M2 je nově k mání i ve verzi xDrive, která díky vyšší trakci zvládá zrychlit na stovku za 3,7 sekundy, zatímco dvojnásobné mety dosáhne za 12,8 s. Nic proti ní, ale po dnešku je to ještě víc „sražená” M4. Foto: BMW
Zdroj: BMW
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