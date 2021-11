BMW s faceliftem nadělí největšímu SUV příď, jakou svět ještě neviděl, ilustrace ji ukazují před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Pokud patříte mezi konzervativní příznivce značky, doporučujeme si před otevřením tohoto článku dát něco na uklidnění. Podoba faceliftované X7 zvedá obočí a nejde o žádnou spekulaci. Vzhledem k podobě prototypů se realita může lišit jen v drobnostech.

Před pár dny jsme vám ukazovali ilustrace pravděpodobného vzhledu nového BMW řady 7 a rovnou dodali, že nepůjde o žádný ojedinělý výjev. Nová vlajková loď má jen odstartovat další bavorskou designovou revoluci, jejímž dopadům se nebudou vymykat ani další modely značky. Možná ne všechny, ty velké ale rozhodně.

Podstatou změny je zásadní přepracování předních partií, které vypadá jako společný produkt Robocopa s Predátorem. A není to až tak velká nadsázka - BMW zůstane věrné akorát více či méně obrovským ledvinkám, jinak přidá dvojici světlometů, které ovšem nebudou uloženy vedle sebe, ale nad sebou. Je to experiment nikoli nepodobný tomu, jaký provedl Jozef Kabaň u Škody Octavia III a velká sláva z toho nebyla. Obecně se málokomu podařilo dvojici oddělených světelných zdrojů na přídi ztvárnit tak, aby vypadala šik.

Výsledek v případě BMW stále neznáme, z dostupných špionážních fotek si jej ale můžeme domýšlet. Vlastně více než to - znovu kolegové z ruského magazínu Kolesa zkusili prototypy digitálně odmaskovat a je jasné, že nemíří daleko mimo terč. Ztvárnění detailů může být pochopitelně jiné, základní myšlenka je ale jednoduše taková, jakou ji můžete spatřit na ilustracích níže.

Svou náklonnost k takovému řešení zvažte sami. My bychom řekli, že podobné nápady na přece jen progresivněji vnímaných SUV nepůsobí tak kontroverzně jako na konzervativních autech řady 7, že by se nám ale výsledek líbil, to s vážnou tváří říci nemůžeme. V případě technických aspektů drama nečekejme, pod kapotou mají být nadále šesti- a osmiválcové spalovací motory či jejich hybridní varianty. Ostrá verze M ani ryzí elektromobil prý nejsou na pořadu dne.

Takto vypadá BMW X7 dnes, jeho vzhled rozhodně není nevtíravý. Po faceliftu se má ale skoro dokonale změnit, hlavně pak na přídi. Ilustrace níže ukazují pravděpodobný výsledek. Foto: BMW

Zdroj: Kolesa.ru@Instagram

Petr Miler

