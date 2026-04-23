BMW faceliftovalo řadu 7 a nevyřešilo nic, k bizarnímu designu a absurdní výšce přidalo i zcela nepatřičný vnitřek
před 8 hodinami | Petr Prokopec
BMW gratulujeme, modernizací sedmičky docílilo toho, že tradiční klientele nemůže tento model říct už vůbec nic. Vzhledové modifikace přídě nic neřeší, vysoká stavba zůstala a jednoduchý interiér ve stylu Neue Klasse se do luxusního modelu prostě nehodí.
BMW řady 7 generace G11 můžeme považovat za asi poslední pohlednou limuzínu této automobilky. U nástupce s kódovým označením G70 totiž značka přešla na styl, který snad musí cloumat i žaludky jeho autorů. Na příď se totiž nastěhovaly obrovské ledvinky, které doplnil černě lakovaný plast. Vůz tak rázem působil jako nepovedená čínská kopie téhož auta. Jen s tím rozdílem, že čínské automobilky za poslední dekádu natolik pokročily, že pokud by pod generací G70 byly skutečně podepsány, výsledek by byl o poznání přitažlivější.
Protože je přitom vrcholná limuzína mnichovské značky na trhu už od roku 2022, nemělo by být překvapením, že BMW přistoupilo k faceliftu. Ten se má nést v duchu nové elektrické rodiny Neue Klasse, přičemž její vliv je zvenčí patrný hlavně vzadu, kde došlo na příchod nových světlometů. Ty jsou tvořené dvěma LED pruhy, které míří z obou stran až do středu vozu, kde sice zůstalo tradiční logo BMW, ovšem nově je posazeno na jakémsi výstupku. A jakkoli to nepůsobí zrovna odpudivě, na toto řešení si publikum bude muset chvíli zvykat.
Větší proměnu ovšem řada 7 potřebovala vepředu, kde sice najdeme nové ledvinky s horizontálními lamelami místo vertikálních a odlišný nárazník, provedené změny ale podle nás nic podstatného neřeśí. BMW se tím tak trochu přiblížilo chystanému elektrickému GT od Jaguaru, a jakkoli nové partie působí o něco hodnotněji než předchozí varianta, neboť minulostí je onen černě lakovaný plast (i když trochu ho zde stále zůstalo), stále se nejedná zrovna o pastvu pro oči.
Kapitolou jen pro sebe je bok, kde je pořád velmi násilně patrné vytvoření prostoru pro baterii elektrické verze v podlaze. Na elegantní limuzínu je tohle auto příliš vysoké, až absurdně vysoké. A facelift s tím samozřejmě nesvedl nic, vlastně se o to ani nijak nepokusil. Názor na výsledek si udělejte sami, ale my dáváme velký palec dolů, tohle v podstatě opak toho, čím sedmička ještě donedávna byla.
Přesunout se můžeme do kabiny, která je rodinou Neue Klasse ovlivněna víc, a to ke své vlastní škodě. Na první pohled si totiž můžeme povšimnout absence tradiční kapličky za volantem. Místo ní dorazil malý informační pás zvaný Panoramic Vision, který se táhne ve spodní části čelního okna od jedné strany ke druhé. Doplňuje ho pak větší 17,9palcový displej multimédií. Vedle něj pak trůní 14,6palcová obrazovka, která spolujezdci umožní, aby mohl za jízdy sledovat filmy - z pohledu řidiče je však zatmavená, aby jej nerušila během jízdy.
Jakkoliv nejsme fanoušci obrovských displejů, musíme uznat, že řada 7 po faceliftu uvnitř nepůsobí zrovna luxusně - to už je na tom lépe dokonce i Mercedes-Benz se svou palubkou Hyperscreen. Tohle je na noblesní limuzínu příliš jednoduché řešení, které snesou sportovně orientované modely, ale ne řada 7. Situaci nevylepšuje ani posun v oblasti multimédií, které nově počítají s integrací umělé inteligence Alexa AI, jež s vámi podle BMW má komunikovat stejně jako člověk z masa a kostí. Z Neue Klasse přitom pochází veškerá elektrická architektura, u níž došlo na redukci 610 metrů kabeláže.
Kromě předních displejů se řada 7 chlubí také masivní 31,8palcovou obrazovkou pro zadní cestující, kteří nově mohou díky vestavěné kameře pořádat ve voze i videokonference. Zajímavý je pak odklon od autonomního řízení úrovně SAE3, který majitelům umožňoval jízdu bez rukou na volantu. Podle značky totiž odpovědnost s ním spojená nestála za další vývoj, zvláště když lidem stačí mnohem levnější úroveň SAE2. K podobnému názoru pak ostatně dospěl i Mercedes.
Co se pohonu týče, BMW tlačí hlavně na ten elektrický, i když se mu na oko brání. Variantu eDrive50 však už zpátky nepřivede, místo toho je základem provedení i7 50 xDrive, které disponuje dvěma jednotkami a výkonem 455 koní. Nad ní trůní verze i7 60 xDrive, která počítá s 544 koňmi a nabídne dojezd 563 km. Dobíjet jej pak stejně jako u základu lze při výkonu až 250 kW, pročež i u ideálního stojanu za ideálních okolností můžete zvýšit kapacitu baterií z 10 na 80 procent za ne dost nepřesvědčivých 28 minut.
Řada 7 bude pochopitelně k mání také se spalovacím pohonem, zatím ovšem na trh míří pouze šestiválcová verze 740. U té lze počítat se 400 kobylami které mohou mířit na zadní kola či obě nápravy. Osmiválcové provedení se pak sice vrátit má, ovšem zatím není jasné, kdy se tak stane a jaké trhy se ho dočkají. Pohled na stávající nabídku značky však naznačuje, že Evropa bude mít smůlu. Plug-in hybridní provedení 750e xDrive však dorazí na počátku příštího roku.
Suma sumárum tak facelift u řady 7 neřeší prakticky nic. Bizarní zevnějšek mění za jen o trochu méně diskutabilní design. Uvnitř se pak BMW posunulo směrem k unifikaci, která sedmičce nesluší a pod kapotou se klade důraz na elektrický pohon, který k takovému autu nesedí. Mnichovská limuzína tak má zjevně oslovovat zcela jinou klientelu, než tomu bylo před příchodem současné generace. Jakou? Asi žádnou, moc klientů pro takto koncipované auto nevidíme nikde, ani v Číně.
Facelift řady 7 puristům rozhodně nesedne, spíš si člověk začíná říkat, že kráčet levnější a pohlednější čínskou cestou nakonec nemusí být špatný nápad. Foto: BMW
Zdroj: BMW
