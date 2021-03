BMW končí v Rusku s výrobou pěti modelů, ukazuje, že celý svět míří jedním směrem před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Možná ani nevíte, že se tam nějaká vyrábí, ale vyrábí a není jich úplně málo. Od příštího měsíce budou jen tři a po důvodech není třeba dlouze pátrat.

Nemusíte být žádní velcí automobiloví nadšenci, abyste moc dobře věděli, že BMW je mnichovská, bavorská, tedy německá automobilka. A v Německu také spoustu svých vozů vyrábí. Stačí pak, abyste se jen o trochu více zajímali o auta a budete vědět, že jich spoustu vyrábí i v USA, kde je dokonce největším automobilovým exportérem. A hodně jich produkuje i v Číně.

Důvodem jsou obvykle lokální cla a daně, které výrobce motivují k tomu, aby své vozy do významných odbytišť neimportovali, ale dělali je přímo v místě prodeje a poněkud tak přikrmovali místní ekonomiku. Je to v podstatě jen otázka velikosti trhu, a tak ve výsledku nemusí překvapit, že bavoráky se vyrábí i v Rusku, neboť to je další velký trh, třebaže ne tak velký jako USA a Čína.

Němci proto v Kaliningradu ve spolupráci s domácí firmou Avtotor vyrábí dnes celkem osm modelů - řady 5, 7, X1, X3, X4, X5, X6 a X7. To ale platí nyní, za pěticí z nich se za týden zavře výrobní voda, dá-li se to tak říci.

Informuje o tom ruský magazín Finmarket s odvoláním své zdroje u BMW. Z lokální výroby tak má od 1. dubna vypadnout vše krom SUV X5, X6 a X7. Stane se tak z ekonomických důvodů a už tato informace vám nejspíše osvětluje, co se v Rusku děje - ostatní modely se tam prodávají příliš málo na to, aby pro Němce mělo smysl v tom pokračovat. I Rusové jsou do SUV zbláznění, na jejich trhu tvoří přes polovinu všech prodaných aut a u prestižních značek jsou v kurzu jen ta větší. Bavorská automobilka tak bude nadále v Kaliningradu vyrábět tři svá největší esúvéčka, zbylé vozy na přání doveze z Německa či USA.

Je to jen další důkaz o tom, jak celý automobilový svět míří více a více stejným směrem. SUV, stále větší SUV - to je ten trend a byť mezi jednotlivými modely dále vládnou konvenčnější typy, jsou to nepochybně tyto vozy, které dnes automobilky drží ekonomicky nad vodou. Přemýšlíme o podstatné výjimce mezi vyspělými trhy, možná Japonsko, ale to je tak vše - Evropa, USA, Čína, Rusko, Austrálie, všude je hlad po SUV stále větší. Pozoruhodné, zvlášť v době tak živelného boje proti CO2 u aut. S tím totiž mají vždy větší, těžší a z podstaty méně efektivní SUV slučitelnost přesně takovou: Nulovou.

Hlad po SUV je stále větší i v Rusku, u prestižních značek hlavně po těch větších. BMW se tam tak už nevyplatí vyrábět jiné modely než velká SUV X5, X6 a X7, zbylých pět dnes vyráběných modelů v lokální produkci z ekonomických důvodů končí. Foto: BMW

Zdroj: Finmarket

