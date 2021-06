BMW konečně pochopilo, jakému autu dát manuál, aby vzbudilo zájem nadšenců včera | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Manuální převodovky jsou dnes u výkonných aut jednoznačně volbou druhého sledu, to ale ještě neznamená, že o ně mají zájem zákazníci druhého sledu. BMW tak dlouho uvažovalo, teď zjevně otáčí.

Pokud pro vás auto nepředstavuje nic víc než pouhý dopravní prostředek, se kterým se přesouváte z jednoho místa na druhé, nejspíše nikdy nepochopíte, proč nadšenci preferují manuální převodovky, zejména pak ve spojení s atmosférickými motory. Se dvěma pedály je totiž spojena lepší akcelerace i spotřeba, zatímco turbodmychadla mohou výkon vyšponovat až na stratosférickou úroveň. Logicky by tedy měla být upřednostňována kombinace přeplňovaného agregátu a automatu, neboť jste s ním rychlejší, efektivnější a zároveň necháváte odpočinout jedné noze a částečně i jedné ruce.

Právě z výše popsaných důvodů začíná být zřejmé, proč jsou manuály na ústupu. A pokud do hry ještě přihodíme stále přísnější emisní limity, pak vlastně obliba tří pedálů neklesá jen na straně zákazníků, ale problém s nimi mají i automobilky. Mnohé tak již „fofrklacek“ poslaly na věčnost, zatímco další se na to chystají. Dělá to i BMW, pro mnohé stále bašta nadšených řidičů, které už vám neprodá manuál k žádnému šestiválcovému motoru, natož pak osmiválcovému. Jedna výjimka ale existuje - Mnichov stále nabízí ruční řazení pro M3, jenže jen tu úplně základní.

Už v minulosti jsme toto rozhodnutí kritizovali jako nesmyslné. Manuál jako „sociální” volba nefunguje, je to volba nadšenců. A ti nebudou chtít sedan M3 nebo kupé M4 v kombinaci s výkonem sníženým na 480 koní, když - pokud sáhnete po automatu - může třílitrový šestiválec produkovat o 30 koní více. Touto strategií mnichovská automobilka fanoušky nepotěšila a víme o lidech, kteří si novou M3 nekoupili, protože chtěli verzi Competition s manuálem, která se prostě nenabízí. O to větší „kompenzaci“ ale BMW chystá - zdá se, že konečně pochopilo, jakému autu je třeba ruční řazení dát, aby šlo o opravdovou pecku vytouženou těmi nejskalnějšími příznivci.

Manuálem totiž má být osazena vrcholná varianta označená jako CS či CSL. Chystaný model byl ve formě prototypu aktuálně zachycen při testech na Nürburgringu a z přiloženého videa je na základě zvukové kulisy naprosto jasné, že manuál dostal. To by vlastně byl pomalu až historický počin, neboť dosud verze CS/CSL disponovaly vždy jen automatem. Ovšem vlastně jen proto, aby se více vzdálily od regulérního modelu, vůči kterému byly rychlejší i lehčí. Nově by se ale zároveň staly i exkluzivnějšími, a to díky převodovce, která dokonce vyjde BMW na menší peníze.

Pokud se spekulace potvrdí, pak by nová verze mohla manuál spárovat s výkonnější verzí motoru, tedy s oněmi 510 koňmi. Zároveň by se ovšem dočkala řady karbonových komponentů, které by spolu s lehčí převodovkou hnaly hmotnost dolů. Novinka by tak skutečně byla rychlejší, a to nejspíše v přímém směru i na okruhu. Vše by pochopitelně záviselo pouze na rozhodnutí automobilky, která samozřejmě nakonec může nabídnout převodovky obě dvě - a posunout tak na úplný vrchol automatickou variantu, jen odhlečenější.

Ať tak či onak, nejpodstatnější na celé věci zůstává ona možnost volby manuálu. Je totiž více než jisté, že v takovém případě se nám tu rýsuje budoucí sběratelský klenot, jenž dost možná namísto oněch okruhů bude znát pouze stěny garáží. Něco takového by pochopitelně byla škoda, nicméně na druhou stranu by se díky takovým sbírkám mohly s manuálem setkat i příští generace motoristů. Přičemž jejich zájem by pak udržel trojici pedálů naživu alespoň na malém okraji trhu.

BMW M3 se dost možná dočká verze CS/CSL osazené manuálem, minimálně se podle přiloženého videa chystá. Její cena by v takové chvíli byla extrémní, i proto, že půjde o jednu z posledních příležitostí, jak se k takové převodovce dostat u opravdu špičkového bavoráku. Foto: BMW

Petr Prokopec