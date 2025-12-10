BMW má nového šéfa. Do čela vytáhlo člověka, o kterém jste nejspíš nikdy neslyšeli
BMW má nového šéfa. Do čela vytáhlo člověka, o kterém jste nejspíš nikdy neslyšeli
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Dosavadní generální ředitel po dlouhých 35 letech ve firmě končí a někteří si přáli, aby jeho místo zaujal někdo mediálně známější. Nestane se to, jeho náhrada je z podobného těsta - stará garda, která v bavorské automobilky po dekády řídila vysoce technické procesy.
Oliver Zipse patří mezi šéfy velkých automobilek, při jejichž poslouchání člověka nebolí uši. Je to člověk, který nepodlehl všemožným ideologiím, které dnes často zastiňují rozumné uvažování. Zipse tedy dobře chápe, že automobilka proslulá hlavně svými spalovacími vozy používanými mnohými pro pracovní a podnikatelské účely nemůže ukázat zákazníkům záda a nutit je ke koupi něčeho, co si nejenže nepřejí, ale ani dost dobře nemohou používat. I když tedy pod jeho vedením BMW přišlo s celou řadou elektrických aut, představují vedle tradičních modelů doplněk, nikoli jedinou možnou alternativu. BMW tak pod vedením Zipseho zkrátka jen nabídlo lidem další alternativu, jakkoli ani jemu nejsou drobné absurdní projevy protežování elektřiny (podívejte se např. na řazení modelů na českém webu a následný poměr prodejů, to nedává smysl) cizí.
Tento přístup se mnichovské automobilce vyplácí. Loni prodala 2,2 milionu nových aut, což sice bylo o 2,2 procenta méně, než v roce předchozím, ovšem hlavně kvůli propadu v Číně, který postihl všechny zahraniční značky. Nicméně divize BMW M dosáhla na 206 582 prodejů, což byl nový rekord. A elektrických a plug-in hybridních vozů bylo prodáno 593 215 kusů, tedy znovu nejvíc ve firemní historii. U Mercedesu či Audi tak jen mohli suše závidět a pomalu zvát Zipseho na školení, kde by vedení obou značek řádně poučil.
Šéf mnichovské automobilky ovšem v únoru příštího roku oslaví své 62. narozeniny. Na dnešní dobu to není žádný požehnaný věk, ovšem BMW má své neformální interní standardy, dle kterých nemá stát v čele značky nikdo, komu je přes šedesát. Kvůli Zipsemu pak sice byla učiněna výjimka, ta ale nemohla být prodlužována věčně. A proto v květnu 2026 dojde na střídání stráží, přičemž kormidlo značky převezme do svých rukou Milan Nedeljkovič.
Že jste o něm nikdy neslyšeli? Vlastně se ani nedivíme. V Německu naturalizovaný Srb není žádný mediální exhibicionista, je to člověk ze staré školy, který strávil prakticky celý profesní život v mnichovské automobilce v různých - podobně jako Zipse - výrobních pozicích. Nedá se tedy předpokládat, že by kormidlem automobilky výrazně pootočil, akcionáři BMW si zjevně výraznější změny nepřejí a se současným směřováním jsou spokojeni.
Ostatně už Zipse odstartoval výraznou ofenzivu, která nám do roku 2027 přinese 40 faceliftovaných nebo zcela nových aut. Jde samozřejmě o změny spojené s příchodem nové elektrické rodiny Neue Klasse, podle jejíhož designu budou stylizována i spalovací auta. Změny kromě pohonu znovu bude možné hledat pouze v detailech, mnichovská automobilka tedy bude pokračovat ve vyjetých kolejích, ve kterých se jí evidentně jede dobře.
Nedeljkovič je ostatně se strategií značky velmi dobře obeznámen, pracovat pro ni začal v roce 1993 a před šesti lety byl jmenován šéfem výroby. BMW tak vlastně u vedoucího postu pokračuje v zaběhnutém postupu, kdy nenajímá lidi zvenčí, ale naopak povyšuje vlastní zaměstnance. Ostatně před svým jmenováním do čela BMW byl šéfem výroby i Zipse. A podobně tomu bylo také v předchozích případech.
BMW ostatně v posledních letech pouze dvakrát sáhlo po externistech, kdy se šéfkou lidských zdrojů stala Milagros Caina Carreiro-Andree a šéfem prodejů Pieter Nota, ovšem ani jedna tato volba nebyla přijata s nadšením. Automobilka se proto s oběma manažery již rozloučila a podobný krok znovu neopakovala. Nyní nás docela zajímá, koho jmenuje novým šéfem výroby, neboť z tohoto člověka se v roce 2031, kdy vyprší Nedeljkovičův kontrakt, může stát šéf celé značky. A pokud si nový CEO nepovede tak, že by BMW zásadně změnilo svá pravidla, nový šéf přijde - i když Nedeljkovič trochu klame tělem, je mu už 56 let a onen věkový limit se ho brzy bude týkat též.
Milan Nedeljkovič byl jmenován novým šéfem značky, přičemž kormidlo od brzy 62letého Olivera Zipseho převezme v květnu 2026. Držet jej pak bude jen pět let, v roce 2031 mu totiž bude jednašedesát let, načež taktéž již bude „přesluhovat“. Foto: BMW
Zdroj: BMW
