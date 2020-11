BMW mají svůj Bermudský trojúhelník, autům v něm hromadně selhávají systémy před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Kdyby šlo o pár případů, dalo by se to označit za hloupou náhodu, lidí stižených těmi samými patáliemi je ale tolik, že se jim začalo říkat Gangwonská nemoc. Právě tam majitelům hromadně havarují operační systémy BMW 7.

Jako bermudský trojúhelník je označována oblast mezi Floridou, Portorikem a Bermudami. Spadá do něj i část Sargasového moře, stejně jako jím protéká Golfský proud. Po staletí je zdrojem nevysvětlitelných událostí, o kterých se ve svém lodním deníku zmiňoval už Kryštof Kolumbus. Snad největší popularity však bermudský trojúhelník získal po druhé světové válce, kdy v této oblasti mizela letadla a lodě.

Odborníci přišli s rozličnými možnými teoriemi, proč se tak děje, žádná však dosud nebyla akceptována jako smysluplné vysvětlení. Jestli některé z nich věříte, budete nejlépe vědět sami, podstatné nicméně v tuto chvíli je, že svůj vlastní Bermudský trojúhelník má teď i BMW. A od toho původního se nachází hodně daleko.

Jihokorejské sociální sítě totiž zaplavila vlna stížností, které se týkají selhání operačního systému iDrive 7, jímž jsou nejnovější vozy značky vybaveny. Dle řidičů dochází k zatmavení obrazovky a po zhruba 20 sekundách se systém automaticky restartuje. Nejde však o jediný problém, dále je třeba zmínit „mrznutí” navigace či výpadky asistenčních systémů, jako je automatické brzdění.

Jít o obecný jev, jde zkrátka o softwarový problém, k těmto potížím ale masivně dochází pouze v jihokorejské provincii Gangwon. Stalo se to jevem tak častým, že se pro tyto patálie vžilo označení „Gangwonská nemoc” a nezdá se, že by na ni BMW mělo v tuto chvíli lék. Dle informací od majitelů automobilka na problémy reaguje různými zmatečnými způsoby, kdy například za řešení problému požadují dealeři úhradu určitého poplatku, i když si s věcí sama automobilka neví rady. To ji v Jižní Koreji pochopitelně nedělá dobré jméno, což je současné době obzvlášť nepříjemné - jihokorejský trh s prémiovými vozy jako jeden z mála roste, a tak je pro značky typu BMW stále důležitější.

Zatím se hovoří o tom, že za selháními systému stojí modem, který při vjezdu do provincie Gangwon naráží na vysokofrekvenční vlny produkované nízkým stupněm dopravy či naopak nízkofrekvenční vlny produkované hustým stupněm dopravy. Modem je v té chvíli zahlcen daty, která nezvládá pracovat a jednoduše vypne. Zda je to skutečně podstata problému, ale není v tuto chvíli možné říci.

BMW se k věci oficiálně nevyjádřilo, tvrdí pouze tolik, že by patálie rádo vyřešilo online aktualizací. Zatím ale není jasné, zda to bude stačit. A pokud ano, kdy se takového řešení můžeme dočkat. Jak vidno, elektronizace aut nepřináší jen nové příjemné věci, ale také nové nepříjemnosti. Inu, mince s jednou stranou zkrátka neexistuje.

iDrive 7 od BMW je jeden z nejvyspělejších palubních systémů dneška, který na dálku dokáže doplňovat i vybranou výbavu auta. Jeho komplexnost ale nyní nejspíše stojí za tím, že na jednom místě světa přestává fungovat i ovlivňovat funkce vozu. A nikdo zatím neví, proč. Foto: BMW

Zdroj: Auto Evolution

Petr Prokopec