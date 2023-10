BMW muselo zastavit prodej prakticky všech svých aut, poznává kruté dopady snah o úsporu nákladů před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Není to žádný nový nápad, automobilky se vždy snažily šetřit a úspory z rozsahu jsou to první, co se při šíři jejich produkce nabízí. Když ale skoro do všech aut nacpete jeden typ převodovky a s tou je pak problém, následky jsou vážně kruté.

V poslední době jedna automobilka za druhou bere lidem možnost zvolit si převodovku podle svého gusta. U spousty výrobců už na manuál nenarazíte vůbec, jiní ho nabízí jen v omezené míře pro některé modely vesměs pro nadšence. Výjimkou v tomto ohledu není ani BMW, tedy značka s velkým sportovním renomé. Jako taková by tedy trojici pedálů měla bránit zuby nehty, neboť s ní je spojena větší kontrola nad vozem. Jenže i mnichovští si již uvědomili, že vyvinout jednu převodovku je mnohem levnější, než kdyby jich měli nabízet několik.

BMW ale zašlo ještě dál, neboť nejenže nabízí pro většinu modelů jen jeden typ převodovky, ona do nich cpe i jednu a tu samou konkrétní převodovou skříň. To úsporu nákladu jen umocňuje, však si představte svou vyjednávací pozici, když si u dodavatele objednáte miliony stejných převodovek. Co ale na jedné straně darem, může být na jiné prokletím. A přesně to nyní BMW poznává.

Automobilka totiž koncem minulého týdne zakázala dealerům prodávat prakticky veškerá nová auta, která mají k dispozici. Jde o drtivou většinu vozů modelového roku 2023, která vznikla mezi 23. lednem a 15. červnem. Důvod je v interním oběžníku automobilky, který se dostal na veřejnost, pojmenován slovy „transmission mechatronics”. To zní trochu tajemně, BMW ale tento termín používá pro označení rozhraní mezi mechanikou a elektronikou převodovky. Co přesně je špatně, není známo.

Seznam dotčených aut je na každý pád obrovský, v zásadě jde o všechny verze řad 3, 4, 5, 8, X3, X4, X5 a X6. Jedná se tedy o skoro všechny větší modely osazené automatickou převodovkou ZF 8HP, jen menší typy s pohonem primárně předních kol používají jiné řešení, svou cestou šla také nová řada 7. Zajímavé je, že zatímco takové BMW M3 v přehledu nechybí, spřízněné kupé M4 ano, i když také v jeho případě je využita tatáž technika. Bude tedy zajímavé sledovat, zda seznam ještě nenabobtná, ale to dnes není podstatné.

Klíčové je, že BMW má problém a zatím se v něm poněkud topí - majitele aut, která v inkriminované době byla vyrobena a u nichž již na předání došlo, zatím nikdo neoslovil s případnou svolávací akcí. Mnichov tedy zatím hasí zjištěný problém jen interním zastavením prodeje prakticky všeho významného, co nabízí.

Mnichovské ústředí navíc nezakázalo pouze předání zcela nových aut, ale také těch ojetých. A stejně tak nesmí k zákazníkům dorazit ani náhradní díly týkající se této převodové skříně. Problém je to tedy vskutku rozsáhlý, i když prozatím je zjevně jen spojený s BMW. Stejnou osmistupňovou převodovku totiž společnost ZF dodává také koncernu Volkswagen, kde na podobný krok nedošlo. Koneckonců, v zásadě stejný automat 8HP se vyrábí ve 13 specifických verzích.

Další vývoj ukáže čas, celá situace v tuto chvíli připomíná úskalí sázky na úspory z rozsahu. Je v mnoha ohledech ekonomicky efektivní montovat do aut stejné věci (a nemusí jít jen převodovky, všechny vozy stejné automobilky mohou mít totožné přerušovače blinkrů, pár typů klimatizací, několik málo sad brzdových systémů apod.), když se ale objeví nějaký problém právě s tímto dílem, následky jsou dalekosáhlé. Snad u BMW půjde o potíž řešitelnou softwarově, jinak to opravdu bude průšvih jako Mnichov.

Osmistupňovou automatickou převodovku 8HP používá prakticky celé portfolio BMW. Aktuálně tak stačila jediná závada k tomu, aby automobilka zastavila skoro veškeré své prodeje. Foto: ZF

Zdroj: Bimmerpost

Petr Prokopec

