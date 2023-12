BMW na Vánoce naděluje, až po pěti letech výroby pod tlakem zákazníků přikleplo ostré Z4 manuál před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

A pak že nerostou, chce se říci. Ručně řazené převodovky u masově vyráběných aut možná ztrácí na oblibě, ve sportovních autech ale pořád mají své zákazníky. Automobilky je vesměs ignorují, BMW u Z4 G29 po pěti letech výroby kapitulovalo.

Z manuální převodovky se začíná stávat kultovní záležitost. Automaty sice preferuje stále více kupců obyčejných aut, mezi nadšenci ale manuály na oblibě neztrácí a na některých trzích dokonce nachází víc zastání než dřív. Jenže zatímco masovému publiku automobilky ochotně vychází vstříc - nakonec vyvinout auto s jednou převodovkou je levnější, než když musíte investovat do dvou skříní - k nadšencům se otáčí zády. O to větší úspěch pak ale slaví, když přece jen kapitulují.

Před nějakými šesti sedmi lety se k trojici pedálů a „fofrklacku“ začalo točit zády i BMW. Mnichovská automobilka dokonce v té době zastávala názor, že pokud manuál nebude chtít alespoň třetina lidí, nedostanou jej ani modely divize M. To by znamenalo jejich úplný konec. Na realizaci těchto záměrů nakonec tak úplně nedošlo, přesto nabídka manuálů značně prořídla - běžné šestiválcové modely už je nenabízí vůbec a k dispozici ruční řazení zůstalo jen typům M2, M3 a M4 v jejich základních verzí.

U čtyřválců je možností víc, v Evropě je s manuálem k mání třeba i BMW Z4, jde ovšem pouze o základní verzi sDrive20i s přeplňovaným dvoulitrem. Její charakter a 197 koní ale nadšence neohromí, u ostré šestiválcové M40i už musí akceptovat osmistupňový automat. Což je poněkud překvapivé, neboť spřízněná Toyota Supra osazená třílitrem se loni manuálu dočkala. A ihned začala u fanoušků bodovat víc než za všechna tři předchozí léta.

Když si uvědomíme, že Supra páté generace není výkladní skříní japonských technologií, nýbrž v jejím případě došlo na vykradení skladů BMW, pak absence manuálu u Z4 M40i byla popravdě nelogická. Od nadšenců tak jen vzrostl tlak na to, aby tento vůz s ručním řazením dorazil též. A světe div se, Mnichov vrcholnou verzi Z4 šestistupňovou ručně řazenou převodovkou skutečně osadil. Nadmíru zajímavé ovšem je, že značka přišla se zcela unikátním řešením a nepoužila to, na které vsadila Toyota.

Z4 M40i tak dostala zadní nápravu včetně diferenciálu z verze M240i. Kromě toho dorazil také tužší stabilizátor a překalibrované tlumiče. Samotný manuál má unikátní vnitřnosti, přestože jde stejně jako u Supry či M2 o převodovku dodávanou společností ZF. Něco takového značku jistě nevyšlo levně, přičemž s ohledem na prodeje roadsteru se investice firmy asi přímo nikdy nevrátí. Automobilce by však nová převodovka měla zásadně zlepšit reputaci, sami víme o lidech, kteří by si Z4 koupili, musela by ale být k mání právě jako M40i s manuálem.

I když čas potřebný k akceleraci bude u novinky jistě horší, Z4 by pocitově měla zastínit jak Supru, tak veškerou konkurenci. Kolegové z amerického Autoblogu, kteří mohli usednout za volant předprodukčního prototypu, tuto tezi jen potvrzují. Dle nich totiž kupé od Toyoty není tak uspokojivě rázné během řazení jako mnichovský roadster. Ten však vedle modelů M2, M3 a M4 již tak vybočovat nemá.

Ať tak či onak, BMW lze zatleskat. Zvláště proto, že v podstatě přiznalo chybu a rovnou vyrukovalo s její nápravou - kdo je toho dnes schopen? Než ovšem praštíte kladivem do pokladničky a poběžíte k dealerovi udělat si na Vánoce radost, je třeba po sérii dobrých zpráv přidat jednu špatnou. Manuál je totiž zatím spojován pouze s tou verzí třílitrového šestiválce, jenž má na kontě 387 koní. Taková se však prodává v USA, Evropa si musí vystačit se 340 koňmi.

Samozřejmě to neznamená, že by manuál nakonec nemohl na starý kontinent dorazit rovněž, ostatně Toyota jej u nás taktéž páruje s nižším výkonem. Zatím však nic takového nebylo potvrzeno. Někdejší politika BMW pak mnoho nadějí nepřináší, automobilka totiž svého času nabízela v zámoří s manuálem i modely M5 a M6, jenž v Evropě již přesedlaly na automat. Doufejme, že tentokrát dojde na trochu jinou cestu, i místní nadšenci by si zasloužili víc vstřícnosti.

Zatímco v Evropě je s manuálem spojena základní dvoulitrová verze Z4, v zámoří se nově trojicí pedálů může chlubit vrcholné třílitrové provedení M40i. Jestli bude k mání také v Evropě, uvidíme až časem. Foto: BMW

Zdroje: BMW, Autoblog

