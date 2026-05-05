BMW nabídne 1000koňovou elektrickou M3 za cenu spalovací verze s polovičním výkonem a čeká, že tím někoho dojme. Dojme?
včera | Petr Prokopec
Na první pohled to vypadá jako zajímavá nabídka, ale zamyslete se nad tím dvakrát. Když dostanete možná poslední šanci koupit si mnichovskou legendu s řadovým šestiválcem, která možná vstoupí do dějin, a vedle ní další „lednici” s nápisem M3, která za pár let nikoho nebude zajímat, co si vyberete?
BMW se zatím s elektrickými auty docela daří, za loňský rok automobilka prodala 442 tisíc vozů s čistě tímto pohonem. Z velké části za tím stojí odlišná strategie, než s jakou přišla konkurence. Ta na elektromobily vsadila vše, začala je lidem vnucovat od rána do večera a přišla s nimi jako se specifickými modely. BMW udělalo v podstatě pravý opak.
Snaze vnucovat elektromobily lidem veřejně odporuje, samo je ale nabízí, obvykle jako elektrické varianty dobře známých modelů. Technicky to nejsou žádné pecky, ale zákazníkům je zjevně tento přístup sympatičtější - necítí se jako otroci plánů jiných a koupí si v zásadě „normálně” (u BMW odtud potud...) vypadající auto, které má „jen” jiný pohon. U nás tedy moc nefunguje ani to (loni mělo elektrický pohon jen 7,5 procenta všech prodaných BMW), v zemích, kde jsou elektromobily víc vnucovány politicky, se ale s nimi automobilce relativně daří.
Nově ale BMW stojí před novou kapitolou elektromobility, která počítá i s oslovením nadšenců. To je mnohem náročnější úkol, neboť tato sorta zákazníků vnímá vysoký výkon a bleskurychlé sprinty v přímém směru jen jako malou část klíčových projevů. Vedle toho ovšem očekává i odpovídající chování v zatáčkách, dobrou ovladatelnost či atraktivní zvukový projev.
Automobilka proto u chystané elektrické verze M3 použije obvyklý trapný trik, tedy falešný soundtrack, přičemž klientela si dokonce bude moci zvolit, zda touží po náhražce šestiválce, osmiválec či desetiválce. Jen u toho ovšem BMW setrvat nehodlá, dále má pro zákazníky připravenou kontrolní jednotku Heart of Joy. Tedy jakýsi superpočítač, který v řádu milisekund ovládá nastavení podvozku či pohonných jednotek. Elektromobil totiž počítá se čtyřmi motory, které nabídnou přes 1 000 koní. Tak tomu bude aspoň u vrcholné varianty, níže položené nabídnou 700 až 800 kobyl.
Ve srovnání se spalovací M3, která se dočká stejného designu, ale odlišné platformy, tak elektrické provedení nabídne vyšší výkon i zrychlení. Benzinový šestiválec totiž sice čeká mild-hybridní technika, a tedy jisté posílení, ovšem i tak by měl produkovat „jen“ 560 koní. BMW pak chce obě verze nabízet za stejné ceny, což bere jako výhodu pro elektromobil, ale bude to tak skutečně?
Je to otázka s nejasnou odpovědí, neboť už příchod mild-hybridní techniky bude zřejmě bude znamenat konec ručního řazení i pohonu zadních kol. Takový krok by spalovací M3 sebral část její přitažlivosti, ostatně třeba v USA se s manuálem prodává polovina všech em-trojek. K elektrické variantě by ovšem BMW tuto klientelu rozhodně nepřivábilo. Nejspíš by si tak eliminaci šestistupňové ručně řazené převodovky mělo rozmyslet, neboť jakkoli vysoký výkon elektrické verze pár nových zákazníků přivábí, mnohem víc jich odejde - jednoduše proto, že nová M3 už nebude auto pro ně.
„Není to jen o akceleraci či výkonu, je to o řízení, manévrovatelnosti a míře důvěry a propojení mezi řidičem, vozem a silnicí,“ uvedla k chystaným variantám prodejní šéfka značky Sylvia Neubauer. BMW tak zjevně ví, co od něj nadšenci očekávají. Jenže nabídnout jim to již nehodlá. Či spíše jinak, místo původních pravověrných ingrediencí se klientela nově dočká jakési náhražky. To jako recept na úspěch nezní, což vlastně paní Neubauer i přiznává. „Očividně nepřesvědčíme všechny nadšence, aby si elektrickou M3 koupili. Ale některé ze 100 lidí, kteří ji zkusí, ano.“
Na kolik byste sázeli vy? BMW asi nemá nerealistická očekávání, přesto máme pocit, že když před nadšence postavíte spalovací a elektrickou M3 za stejnou cenu, nebude váhat ani vteřinu, i kdyby ta elektrická měla 2 tisíce koní. A vezme tu spalovací...
Obě chystané verze nového BMW M3 se vizuálně nebudou lišit, automobilka chce navíc spalovací i elektrickou variantu nabízet za stejné peníze. S očekáváním, že tak prodá víc elektrických variant, by ale snadno mohlo narazit. Foto: BMW
Zdroj: Autocar
