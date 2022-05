BMW našlo pozoruhodné řešení nedostatku čipů, i to ale má své nepříjemné dopady před 5 hodinami | Petr Prokopec

Se současnou čipovou krizí se každá automobilka snaží vypřádat, jak se dá, ostatně těžké časy vždy přežijí jen ti nepřizpůsobivější. Řešení BMW znamená, že zákazníci sice dostanou své vozy, na Apple CarPlay a Android Auto ale musí zapomenout. Ovšem jen do času.

Zatímco rok 2020 byl spojen s příchodem koronaviru, loni byl jedním z nosných témat nedostatek čipů. Krize s tím spojená nakonec zasáhla i do letoška, a to dokonce v ještě větší míře, než se počítalo. Problémům přispěl i konflikt na Ukrajině, který zasadila další ránu již tak narušeným dodavatelským řetězcům. Mimo to celou záležitost ještě zkomplikovaly všemožné sankce. Dle šéfa Intelu tak má úleva přijít až někdy v roce 2024, a to logicky jen za předpokladu, že nenastanou nové problémy.

Ve světle této prognózy je výrobcům aut naprosto jasné, že bez kreativních řešení se v nejbližší době neobejdou. S jedním takovým nyní vyrukovalo BMW, kterému se sice povedlo sehnat nového dodavatele čipů, které mohou nahradit některé chybějící komponenty, ovšem nejsou dokonale kompatibilní. Automobilka je tak sice může použít, palubní software si s nimi ale zatím nerozumí a jeho přizpůsobení nebude otázkou dnů. BMW tak mělo na výběr, zda auta vyrábět bez systémů Apple CarPlay a Android Auto, kterým čipy slouží, nová kupit na skladě jako mnozí jiní nebo jít cestou kreativity. A jak asi tušíte, vybralo si třetí možnost.

Momentálně tedy svá auta osazuje čipy, které jsou pro fungování propojení s mobily nezbytné, samotné systémy Apple CarPlay a Android Auto ale k dispozici nejsou. Nemá to ovšem být konečný stav, funkce se mají stát znovu dostupnými, jakmile bude patřičně upraven zmiňovaný software. Pochopitelně vám nikdo nezaručí, zda a případně kdy se tak stane, BMW ale říká, že bude stačit online aktualizace, která má proběhnout letos v létě.

Rozhodnutí značky kvituje šéf automobilové divize společnosti Harman, která BMW multimediální systémy dodává. Dle něj šlo totiž o jedinou možnost, jak nenarušit dodávky nových aut. „V některých případech jsme schopni zredukovat nabídku některých prvků a přitom zachovat spokojenost zákazníků na nezměněné úrovni. Rychlá změna designu a upozadění některých komponentů totiž v mnoha případech může odvrátit mnohatýdenní uzavírky továren,“ uvedl Christian Sobottka.

Řešením BMW pak lze označit za chytré, byť to v případě některých zákazníků bude znamenat jisté nepříjemnosti, snad krátkodobé. Pořád budou mít aspoň ono auto, což zrovna u BMW není v poslední době nic zaručeného. Dodávky vozů v prvním letošním kvartálu dramaticky poklesly a známe zákazníky, kterým byl jen od února termín výroby vozu opakovaně odložen. Navíc jde pořád o menší oběť, než jakou musí lidé učinit zákazníci konkurence. Třeba Ford u modelu Bronco zredukoval navigaci, zatímco GM u některých SUV vyřadilo z nabídky vyhřívaná sedadla. Tato omezení jsou přitom trvalá.

Dá se pak předpokládat, že o podobných krocích budeme v příštích dvou letech informovat pravidelně. Zvláště pokud se u té či oné značky navýší registrace elektromobilů, neboť na jejich výrobu je potřeba několikanásobně více čipů než u spalovacích vozů. Pokud vám tedy dealer při objednávce sdělí, že čekací doba bude taková nebo maková, moc tomu nevěřte, situace se může kdykoli změnit. I tak může jít o to nejlepší, co lze udělat, spása je zjevně v nedohlednu.

U některých nových modelů BMW budou zpočátku deaktivovány funkce Apple CarPlay a Android Auto, značka totiž přešla na nového dodavatele čipů. Má tedy patřičný hardware, software si s ním ale nerozumím. S nápravou má přijít až v létě skrze online aktualizaci. Foto: BMW

