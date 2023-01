BMW nechává lidi platit za auta, která jsou dávno jejich, na dalším velkém trhu. Ač nedávno popíralo, že to udělá před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Pro automobilky je zjevně vidina dodatečných příjmů příliš lákavá na to, aby byly s to dodržet své byť jen pár měsíců staré sliby. V USA sice zatím BMW neúčtuje měsíční poplatky za vyhřívání sedadel, z podstaty k tomu ale nemá daleko.

Z frází typu „auta se mění v mobily na kolech” se stala trochu klišé, jako obvykle ale nejsou úplně bezobsažná. Výrobci aut se vzhlédli v obchodních modelech výrobců spotřební elektroniky a možná až trochu parazitují na tom, že některé, podle nás kontroverzní přístupy lidé začali vnímat jako běžné.

Po dekády bylo obvyklé, že jste si auto specifikovali určitým způsobem, takové jste dostali a takové jste později také prodali. Továrna dostala vaši specifikaci, objednala si dopředu patřičné díly a v určitý moment je dala dohromady. Zejména od německých značek jste historicky mohli mít skoro cokoli. Když jste si usmysleli, že chcete třeba BMW se základním motorem, halogenovými světly, ale koženými sedadly s vyhříváním a ventilací, šlo to, automobilka prostě poskládala patřičné díly - bylo jí to fuk a vycházet zákazníkovi vstříc v tomto ohledu byla ctnost. Už není.

Cherchez l'argent, řekli bychom parafrázujíc slova o hledáním ženy za vším dobrým i zlým. Automobilky s tímto přístupem dlouho neměly fakticky žádný problém, až se ukázalo, že je moc drahý, komplikovaný a přináší jen jednorázový příjem. Za vším zkrátka hledejte peníze, snahu o úsporu nákladů i zvýšení příjmů danou mj. tlakem EU a dalších podobně uvažujících institucí na tlak na rozmach dražších aut, která lidé nechtějí (platit). Vznikly tak nové přístupy inspirované skutečně světem spotřební elektroniky.

Takový mobil typu iPhone si můžete koupit v pár lehce odlišných „fyzických specifikacích”, v zásadě se liší pamětí. Něčemu takovému zůstávají zatím věrní i výrobci, kteří nabízí různé specifikace aut z hlediska použitých motorů či baterií, protože tyhle věci příliš ovlivňují fungování zbytku stroje (pomyslete na brzdy, použité komponenty podvozku atp.) a zatím se jim nevyplatí dělat jedno auto, jehož faktické schopnosti budou určované jen elektronikou. U všeho ostatního to ale jde.

Pokud chcete, abyste na vašem iPhonu měli určitou hru, mohli jste sledovat oblíbené filmy, zálohovaly se vám fotky až do aleluja nebo cokoli takového, musíte platit - buď jednou nebo pravidelně. A přesně to chtějí automobilky. V maximu zbylých funkcí tak udělají hardwarově jedno auto, které sekají jak Baťa cvičky - cokoli na palubě můžete mít, na to bude připraveno. Co v něm reálně bude, to určí software. A povolí to jen v momentě, kdy jste zaplatili nebo průběžně platíte.

Zdaleka ne každý vůz je dnes vyráběn tímto způsobem, ale konečný cíl to je. Chcete vyhřívaná sedadla? Spirály budou ve všem a jestli budou aktivní, řekne software. Chcete nejlepší navigaci? Nezbytný hardware bude ve všem a jen software určí, jak moc vám bude moci sloužit. Anebo vzdálené startování či nejlepší parkovací asistent? Není problém, na obojí je hardwarová výbava připravena, stačí si připlatit za software, která to bude ovládat.

Právě za dvě poslední zmíněné funkce - mimo jiné - začalo BMW účtovat svým zákazníkům v USA. Vzdálený start motoru lze mít za 10 dolarů za měsíc, za 105 dolarů za rok nebo za 250 dolarů na tři roky, nejlepší parkovací asistent za za 5 dolarů za měsíc, za 50 na rok nebo 130 na tři roky, k dispozici je funkce obrazového záznamu jízdy za 39 dolarů za rok, lepší adaptivní tempomat nebo několik dalších možností. Některé lze koupit i natrvalo, jiné pro změnu jen za měsíc, možnosti jsou různé.

To tu ale nakonec není až tak podstatné, pozoruhodné je, že když podobným způsobem BMW rozjelo měsíční platby za vyhřívání sedadel, americké zastoupení značky se dušovalo, že takovou věc v USA určitě nerozjede. A o nějaký půlrok později je všechno jinak. Pochopili bychom, kdyby šlo o nějakou novou pokročilou funkci, která vyžadovala zásadní investici nebo průběžně stála automobilku peníze, to ale ani v případě vyhřívání sedadel, ani v případě vzdáleného startu neplatí. Tyto věci jsou fyzicky na palubě, jejich průběžný provoz nestojí prakticky nic, přesto je BMW dá na seznam dodatečně příplatkových prvků a řekne: Zahlen Sie bitte!

Je navíc třeba dodat, že jde obvykle o záležitosti, které jsou u konkurence k dispozici buď ve standardní nebo jednorázové příplatkové výbavě. A lidé průběžné platby za podobné věci obecně nepřijímají moc pozitivně. BMW tak riskuje jejich přízeň hned dvakrát, mysl mu ale zjevně zastiňuje vidina potenciálních dodatečných příjmů. Zda ale s tímto přístupem udělá štěstí, ukáže jen čas.

BMW loni na některých trzích rozjelo pravidelné platby za vyhřívání sedadel, což vzbudilo vlnu nevole. V USA tak daleko nezašlo, přesto si nechává platit za relativně banální výbavové prvky a funkce měsíčně, ročně či na několik let. Foto: BMW

Zdroje: Motor Authority, Jalopnik

Petr Miler

