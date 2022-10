BMW nevěří, že budoucností aut je bateriový pohon, otevřeně sází na jinou alternativu před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Je to věc, o které se dnes skoro nevede debata, auta na baterky prostě budou a basta. Ani BMW je neodmítá, nevěří ale tomu, že by měla perspektivu. Dle šéfa značky budou kvůli politickému tlaku na cestu jedním směrem trpět všichni - zákazníci, výrobci i klima.

Je budoucností individuální automobilové dopravy elektromobilita? Aktuálně neexistuje nikdo, kdo by něco takového mohl s jistotou tvrdit. Stejně jako není jisté, zda odpovědí jsou benzinová, dieselová či vůbec spalovací auta. Stroj času bohužel existuje pouze ve filmech, pročež se ve skutečném světě nemůžeme přesunout o pár let dopředu a posléze zase nazpátek, abychom výrobcům oznámili, kudy vede cesta. Uvědomit by si to měli hlavně politici, pro které by prioritou měl být pouze cíl. Způsob, jakým se k němu dostanou, by však měl být ponechat pouze na těch, kteří rozumí technice, ekonomice a dalším aspektům výroby a provozu aut, o kterém spousta z nich nemá šajn.

Jakkoli se může některým zdát, že široce rozevřené mantinely povedou jen k dalším škodám na životním prostředí, opak je pravdou. Pokud se totiž výrobci začnou soustředit pouze na jedno řešení, snadno se může stát, že kvůli tomu nepřijdou s tím nejlepším řešením - nařídit dnes elektrická auta pro rok 2035 je jako nařizovat v roce 1992 telefonní budky pro rok 2005. Mohlo to vypadat jako fajnová věc, vývoj nám ale přinesl mnohem lepší formy komunikace. Nařizování technologie dostane jakýkoli průmysl jen do slepé uličky se vším, co s tím souvisí.

BMW je jednou z mála velkých automobilek, které odmítají vsadit vše na jednu kartu. Ba co více, mnichovští dokonce ani nepředpokládají, že by bateriový pohon měl dlouhodobou perspektivu. Místo toho šéf značky Oliver Zipse věří daleko více vodíku. „Od roku 2030 má být ve Velké Británii a od roku 2035 v Evropské unii povolen pouze jeden pohon, a to je velmi nebezpečnou záležitostí. Ať se na to podíváte z jakéhokoli úhlu, pro zákazníky, pro průmysl, pro zaměstnanost i pro klima jde o nebezpečnou cestu.“

Šéf mnichovské automobilky naznačuje, že bateriový pohon může dávat smysl ve městech či bohatších zemích, kde problémem není infrastruktura. Nicméně ve všech ostatních ohledech mají dominovat právě auta s vodíkovými palivovými články. „Elektromobily jsou tu zhruba deset let a začíná jich přibývat. Dalším trendem ale bude vodík. Pokud totiž přijde řeč na rozmělnění nákladů, je vodík tou nejskvělejší věcí, jakou můžete řídit,“ říká Zipse.

Abychom byli upřímní, podle nás je i vodíkový pohon nesmyslem pro svou omezenou energetickou efektivitu a nutnost výroby nových aut i výstavby nové infrastruktury. Globálně nenabízí nic navíc oproti syntetickým palivům, která je stejně jako vodík nutné vyrobit za pomoci elektřiny, ovšem není nutné je draze skladovat, vytvářet pro ně nové čerpací stanice a vyrábět pro ně nová auta - lze je bez dalších zvláštních nároků na uchovávání a transport použít pro všechny existující vozy. I tak je ale vodík lepší než baterie.

Jak praví Zipse, na rozdíl od bateriového pohonu ten vodíkový není až tak závislý na vzácných kovech, stačí mu menší baterie, které budou levnější, méně náročné na výrobu, a tedy bude dávat i smysl je vyměnit v momentě, kdy doslouží. BMW navíc nebazíruje jen na palivových článcích, vodík lze i spalovat v motorech, jako je ten na hlavní fotce, což je další alternativou. V podstatě jde o syntetické palivo svého druhu, které lze využít lecjak.

BMW (a to nepřekvapí...) již má jednoho spojence přímo pod vlastní střechou, palivovým článkům se totiž nebrání ani dceřiný Rolls-Royce. Šéf této značky Torsten Müller-Ötvös uvedl, že pod kapotou aut z Goodwoodu si takovou technologii dovede představit. „Koncern ostatně věří, že by se v ní mohla skrývat dlouhodobá budoucnost,“ potvrzuje důvody, proč mu vodík není cizí.

Co se ale budoucností skutečně stane, zůstává ve hvězdách. Na rozdíl od politiků si netroufáme tvrdit, že to víme. Neví to jedním slovem nikdo. Ostatně, že si dnes i děti budou na mobilech za pár tisíc pouštět v parku videa z TikToku za pomoci rychlých dat za pár korun ani před 20 léty nikoho nenapadlo. A je to realitou, kterou změní leda další evoluce směřující třeba k něčemu úplně jinému.

BMW iX5 osazené vodíkovým ústrojím má dorazit do prodeje ještě letos. Zejména s ohledem na infrastrukturu, která je ještě horší než v případě bateriového pohonu, mu zatím velký úspěch nepředpovídáme, BMW ale vodíkovým pohonům výhledově věří více než bateriovým. Foto: BMW

Zdroj: Bloomberg

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.