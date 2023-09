BMW nikdy nestanoví datum, kdy skončí se spalovacími motory, diskuze s politiky jsou prý legrační i šílené před 4 hodinami | Petr Miler

Přístup k této věci dává celkem jednoduchou možnost rozlišit tupé automobilky od těch rozumně uvažujících. Dogmaticky stanovovat technická řešení budoucích aut je tupé, odmítat to je jedinou rozumnou cestou. BMW dál není tupé, jistě jen pro své vlastní dobro.

Nedokážeme si představit jakýkoli rychle se rozvíjející technický obor, ve kterém byste si mohli dovolit v tuto chvíli říci, co budete nabízet jako jediné řešení zákazníkům za 7, 10 nebo 12 let. Přesto se mnohé automobilové firmy, tedy společnosti působící v jednom z vůbec technicky nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů vůbec, o něco takového dokola pokoušejí. A skutečně nám nad tím zůstává rozum stát.

Stačí si uvědomit, jak ohromně dlouhou dobu 12 let představuje a jak moc vypadal jinak před stejným obdobím v minulosti. V mezičase se stala spousta věcí, které jednoduše nebylo možné předvídat, a tak jediným smysluplným přístupem bylo a je zůstat flexibilní a v každé situaci nabízet to nejlepší, co zrovna nabídnout jde, s ohledem na aktuální preference zákazníků a zákony nastavené mantinely.

I ty jsou tedy důležité, řídit se jen jimi je ale velmi ošidné. Politický přístup k čemukoli se může změnit ze dne na den, technický vývoj a požadavky trhu jsou tedy jedinými proměnnými, ke kterými je možné soustavně vzhlížet. Jak si dogmaticky uvažující Mercedes neb podobně smýšlející Audi může dovolit říci, že zákazníkům od roku 2030 resp. 2033 nenabídne nic jiného než elektrické auto, jakkoli musí vidět, nakolik nevyhovujícím řešením pro značnou část kupců a nakolik inferiorním technickým ztvárněním téhož oproti spalovacím vozů je, jde zcela mimo naše chápání. Díky bohu, že aspoň BMW to nedělá. A podle šéfa vývoje značky Franka Webera to ani neudělá.

Ten se při rozhovoru s médii při australské premiéře nové řady 5 až trochu rozvášnil a sepsul snahy o stanovování podobně nesmyslných termínů konce toho či onoho. „Neoznámíme žádné datum ukončení prodeje spalovacích motorů,” prohlásil rezolutně Weber a připomněl, že automobilka se stále věnuje vývoji nové generace svých benzinových i dieselových jednotek. Podle něj strukturální, průmyslové i kulturní limity brání tomu, aby něco jako přechod na čistě elektrická auta byl v jakkoli dohledné době vůbec reálně možný.

Politici na takový postup přesto tlačí, Weber se tomu ale směje i podivuje zároveň. „Ty diskuze jsou někdy legrační. Mají dojem, že to jde udělat přes noc. Je to úplně šílené,” řekl dále technický šéf BMW. „Naši značku nebudeme vyvádět z konceptu. (...) V budoucnu uvidíte, že ať už nabídneme elektrická nebo spalovací auta, na trzích budou koexistovat. I dnes vidíte velký podíl spalovacích motorů na prodejích,” řekl dále.

„Však se zeptejte sami sebe, co je třeba pro ekonomiku, která by měla být připravena jen na elektrická auta? Tato ekonomika se skládá ze čtyřech oblastí: zelená elektřina, zelené suroviny, nabíjecí infrastruktura a to všechno dostatečně dostupné Bez toho to nepůjde. A dokud neuzavřete materiálové cykly recyklací, systém elektromobilů stejně nebude udržitelný,” dodal Weber. A přidal ještě jeden zajímavý detail, který nám zprvu unikl.

Ačkoli se rozpačitá novinka s označením Neue Klasse tváří jako posel čistě elektrické budoucnosti, také tento vůz bude připraven na spalovací pohon. „Je to největší investice, kterou BMW ve své historii udělalo. Neue Klasse znamená nové výrobní závody, nové struktury, výrobu nových baterií, nové motory, nové digitální technologie, nové řídicí jednotky, prostě všechno. Ani jedna část není přenesena z čehokoli, co dnes máme,” říká Weber. I tak ale bude Neue Klasse kompatibilní se spalovacími motory, které tak bude možné prodávat i za 10 nebo 12 let. „Je to naše největší investice, ale nenechte se mýlit. Neříkáme tím, jaký je náš záměr v případě další životnosti spalovacích motorů, něco takového je příliš daleko,” uzavřel šéf vývoje BMW své vystoupení.

Motory jako 3,2 R6 z legendárního BMW M3 E46 už se do výroby asi nevrátí, přesto BMW odmítá s těmi spalovacími skončit. A nedává ani smysl říkat, kdy by tak mohlo udělat. Rozhodnou o tom primárně faktory, které nejsou ani v rukou automobilky, ani v rukou politiků. Foto: BMW

