BMW o víkendu ukáže jedno ze svých nejkrásnějších aut posledních let, únik ho odhalil už teď | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Nebudeme tvrdit, že všechny bavoráky vzniklé v posledních letech jsou ošklivé, hledání krásy v nich ale nezřídka připomíná pátrání po pověstné jehle v kupce sena. Novinka zvaná Skytop je jiná.

Sportovní image BMW navzdory mnoha problematickým krokům z posledních let stále nelze zpochybnit. O trochu jinak je tomu v případě designu, který je zdrojem stále větších kontroverzí, a to zejména ve srovnání s tím, na co jsme byli zvyklí. Zatímco kdysi záplavy lidí ukazovaly palec nevtíravě agresivní eleganci většiny bavoráků, o pár dekád později jich hromada lidí zvedala obočí nad některými prvky navrženými Chrisem Banglem. Stále to však byl čajíček oproti moderním novinkám, jakou je třeba SUV iX. Pokud ho totiž zaparkujete do jinak fádní garáže, pak rázem i její bílé stěny působí najednou velmi přitažlivě.

Jak se ovšem zdá, o nadcházejícím víkendu si BMW hodlá vybrat pozitivní chvilku. Na akci Concorso d'Eleganza Villa d'Este, která se koná u italského jezera Como, totiž automobilka přiveze koncept zvaný Skytop. Ten vypadá, jako kdyby řada 8 a Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe měly potomka. A to ještě navíc podědilo některé rysy po roadsterech Z4 či Z8. Co ovšem mohlo dopadnout jako dort pejska a kočičky, nakonec vyústilo v jedno z nejkrásnějších BMW posledních let.

Existenci vozu nám prozradily uniknuvší oficiální záběry, na další informace si ale musíme ještě pár dnů počkat. Je tu nicméně několik elementů, které lze shledat minimálně velmi zajímavými. Skytop totiž kupříkladu disponuje klasickými zpětnými zrcátky, a to jak zvenčí, tak i uvnitř. Něco takového nebývá u designových studií zvykem, načež je třeba se ptát, zda náhodou nejde o produkci blízký prototyp nové verze řady 8. Tomu by ostatně nasvědčoval interiér převzatý z tohoto modelu.

Dále si můžeme povšimnout koncovek výfuku v zadním nárazníku, které prozrazují, že pod kapotou se usadil spalovací motor. Vůbec by nás přitom nepřekvapilo, kdyby se jednalo o 4,4litrový osmiválec, jenž by byl spárován s plug-in hybridní technikou. V té chvíli by sice bylo třeba počítat s vyšší hmotností, zrovna u kabrioletů však nikdo nepočítá s primárně okruhovým využitím. Spíše s burácejícím soundtrackem, jenž si lze užít souběžně s větrem ve tváři.

Vše ostatní by již byla pouhá spekulace, pročež jen dodáme, že Skytop bude k vidění u zmiňovaného jezera Como během následujícího víkendu. Automobilka je tradičním sponzorem akce, proto zde nebudou chybět i její slavná historická auta, stejně jako závodní prototyp M Hybrid V8, jenž si za pár týdnů střihne slavný závod 24 hodin Le Mans. Zda z toho bude další celkové vítězství, jako tomu bylo v roce 1999, kdy okruh Le Sarthe opanovalo BMW V12 LMR, je v tuto chvíli pochopitelně ve hvězdách.

Skytop působí opravdu přitažlivě, v jeho útrobách navíc evidentně nenajdeme elektrický pohon. Že by automobilka chtěla pro jednou udělat radost svým konzervativním fanouškům? Foto: BMW

Zdroje: YouCar@YouTube, Autocar, BMW

