BMW odhalí už jen jedno poslední M s čistě spalovacím motorem, pak se za nimi zavře voda před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Pokud jste zamáčkli slzu a objevování různých „automobilových naposledy” začali brát jako bojovou hru, tady máme další. Mnichovská automobilka odhalí svou úplně poslední zadokolku s manuálem a řadovým šestiválcem bez jakékoliv elektrifikace, znovu už to neudělá.

U šéfů automobilek lze v posledních letech vysledovat jisté prvky schizofrenie. Zatímco jeden den mluví o tom, kterak odmítají vsadit vše na jednu kartu či jak je elektromobilita špatná, ten druhý již s nadšením mluví jen a pouze o elektrické budoucnosti. Kde je realita, ví jen samotní manažeři, jakkoliv většina z nich dodává, že nevyhnutelné se stane skutečností. Koneckonců s elektrifikací počítá i šéf divize BMW M Frank van Meel.

Sportovní oddělení ještě letos hodlá odhalit produkční verzi elektrického SUV XM, které bude počátkem nové éry. Finální tečku za tou stávající pak má učinit nová generace BMW M2. Van Meel již potvrdil, že půjde o vůbec poslední vůz divize, který dostane do vínku čistě spalovací motor. I jeho výroba má odstartovat ještě letos, slavnostní premiéru tedy můžeme očekávat v nejbližší době. Jednat se nicméně nebude o tento měsíc, který je vyhrazen debutu kombíku M3 Touring.

„BMW M2 bude s řadovým šestiválcem a pohonem zadních kol jedinečným puristickým strojem pro řidiče. V našich dalších vozech ale budeme navyšovat míru elektrifikace, která se pochopitelně bude různit, a to od 48voltových systémů přes plug-in hybridy až po ryzí elektromobily. V tomto kontextu tak bude M2 vůbec posledním vozem divize, jenž bude používat jen spalovací jednotku, a to bez jakékoliv podpory, dokonce i bez onoho 48voltového okruhu, tak to je“ uvedl van Meel.

Pokud o takové auto máte zájem, pak budete mít i dostatek času na něj našetřit. Druhá generace řady 2 debutovala loni, z trhu tedy minimálně dalších šest let nezmizí. Do roku 2027 pak budeme moci počítat i s M2, která navíc stejně jako dosavadní provedení bude k mání i s manuální převodovkou. Van Meel totiž dodal, že ruční řazení bylo volbou pro více než polovinu amerických zákazníků (!), proto trojice pedálů ani v nové generaci nikam nezmizí.

Dá se nicméně předpokládat, že poté již přijde definitivní utrum, a to jak v případě čistě spalovacích motorů, tak i manuálních převodovek. I kdyby tedy BMW vyrukovalo s daleko vyššími cenami, než s jakými je M2 spojeno nyní, rozhodně byste neměli váhat. Tohle bude zkrátka sběratelská ikona, i kdyby ji mnichovští nadělili enormní ledvinky a miliardu pouťových prvků. Poslední v řadě je ale zkrátka poslední v řadě, hodnota tak nejspíše poroste již při vyjíždění ze showroomu.

BMW M2 druhé generace bude vůbec posledním vozem divize s čistě spalovacím ústrojím, představeno bude ještě letos. Foto: BMW

Zdroj: Bimmer Today

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.