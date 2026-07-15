BMW odhalilo oficiální název elektrické M3, zdůrazňuje, že to není „konečné řešení”
Petr ProkopecJak moc velká „bejkárna” to od BMW je, si každý udělá názor sám. Není ale nemístné už teď říci, že jak samotné pojmenování vozu, tak načasování jeho příchodu na trh ve srovnání se spalovacím provedením je poněkud manipulativní.
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BMW odhalilo oficiální název elektrické M3, zdůrazňuje, že to není „konečné řešení”
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Jak moc velká „bejkárna” to od BMW je, si každý udělá názor sám. Není ale nemístné už teď říci, že jak samotné pojmenování vozu, tak načasování jeho příchodu na trh ve srovnání se spalovacím provedením je poněkud manipulativní.
Není tajemstvím, že v Mnichově vůbec poprvé v historii pracují na dvou verzích ikonického BMW M3. První zůstane věrna řadovému šestiválci, se kterým byla spojena ve druhé, třetí, páté a šesté generaci. Ta druhá ovšem dostane elektrický pohon, což u nadšenců vyvolává reakce, se kterými se vedení divize M zjevně nedokáže vyrovnat. Jakkoli je hezké, že díky čtyřem elektromotorům toto provedení nabídne nebývalý výkon, je prakticky jisté, že bude vážit kolem 2,5 tuny a „fejkovat”, co se jen dá. Tohle není něco, co by nadšence do řízení bralo u srdce.
Právě o elektrické verzi se přitom o víkendovém Festivalu rychlosti v Goodwoodu rozhovořil Frank van Meel, šéf divize BMW M, která má vývoj novinky na povel. Konkrétní výkon sice neprozradil, upřesnil však název vozu, což byla oblast, ve které se dosud hodně spekulovalo. Provedení s bateriovým pohonem totiž podle neoficiálních informací mělo dorazit jako iM3, případně jako i3M. Jenže tím by zjevně dávalo hodně najevo odklon od zavedených hodnot, což by se BMW příliš do krámu nehodilo.
Mnichovští jsou totiž ve svých elektrických snahách daleko úspěšnější než Audi a Mercedes-Benz, hlavně proto, že svou klientelu tak trochu klamou tělem. Jejich auta totiž vypadají stejně, ať už disponují elektromotory či spalovacím pohonem. Rozdíl se víceméně skrýval pouze v detailech, jako byla třeba zaslepená či naopak otevřená čelní maska. A pak také v názvu, neboť verze s bateriovým pohonem vždy užívají písmeno „i“, ať již jde o i5, i7, iX3 či i3, ze které bude sportovní derivát vycházet.
BMW ale v reakci na nepříliš velké nadšení puristů zjevně dospělo k názoru, že co prochází u běžné produkce, by u M3 mohl být problém. A proto zavelelo ke změně. „Samozřejmě, že se bude jmenovat M3. Nikdy jsem nenaznačil cokolivjiného, ale přijde mi zábavné sledovat, jak o tomto voze lidé mluví jako o iM3. M3 ale vždy bude M3. Bez ohledu na to, zda ji pohání čtyřválec, šestiválec, V8 či disponuje pohonem xDrive, vždy je to M3. A nezmění to ani elektřina,“ uvedl van Meel pro BMW Blog.
Jakkoli se tedy automobilka na rozdíl od konkurentů neotáčí zády ke spalovacímu pohonu, tomu elektrickému bez ohledu na preference klientely umetá cestičku stejně tak. Potvrzuje to i zbytek její obchodní strategie, neboť jakkoli van Meel zdůrazňuje, že elektrický pohon není pro M3 „konečné řešení” a také její nová generace dorazí se spalovacím motorem, toto provedení dorazí až v roce 2028. Současná generace ovšem skončí zkraje toho příštího. Elektrická verze tedy bude mít celý trh na dvanáct měsíců či možná ještě déle jen pro sebe.
Podle van Meela navíc nemáme čekat jen vrcholnou M3, ale i níže posazenou variantu, která ale již bude názvem svůj pohon prozrazovat víc. Nic konkrétního sice šéf sportovní divize nezmínil, s ohledem na tradice BMW ale předpokládáme, že takový model dorazí jako i3 M60. Podobně pak na tom bude i spalovací varianta, neboť v jejím případě bude nabídku dotvářet M350 xDrive. Zda tato čtveřice dorazí jen ve formě sedanů či i kombíků, je zatím ve hvězdách, sázeli bychom ale na co nejširší nabídku, aspoň tady BMW v poslední době neubírá.
Chystaná elektrická M3 se zatím ukázala jen jako koncept. Ten přitom není marný, tím ale jeho klady do značné míry končí. Mnichovští to jistě ví, proto klientelu zkusí zmást jménem i načasováním příchodu obou klíčových verzí na trh. Foto: BMW
Zdroj: BMW Blog
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