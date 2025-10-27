BMW odhalilo plán, jak zajistí, aby vaše příští služební auto byla znovu dieselová mašina
před 8 hodinami | Petr Miler
Když už nic jiného, musíte obdivovat úpornost BMW. To prostě nechce podlehnout dojmu výhodnosti sázky na jednu kartu a zkouší všechny možnosti, jak i dnes ostrakizovaná řešení udržet v kurzu a zajistit jim dostatečný odbyt navzdory protežování jiných alternativ.
Být evropský automobilový trh v rukou koncových zákazníků, nikoho snad ani nenapadne vnucovat sto procentům motoristů technické řešení nových vozů, o které většina lidí prokazatelně nestojí. A ti, kteří si elektrické vozy z nějakého důvodu přece jen koupili, si je znovu z většiny nemíní dál nechat. Tak to ale bohužel není.
Z auta se stala obvyklá součást zaměstnaneckých benefitů, po kterém touží lidé i firmy - první to přijde jako výhodný způsob zajištění své nejen pracovní mobility, druhým se investice do aut vyplatí z různých, typicky daňových důvodů víc než přímé placení zaměstnanců. Situace se různi trh od trhu, obecně ale platí, že největším kupcem nových aut jsou dávno firmy, někde i naprosto dominantně.
Jistě, každý firemní nákup není zaměstnanecká výhoda, bavíme se současně o kdečem od aut majitelů firem, typicky živnostníků, až po různé operativní leasingy apod., což se do statistiky otiskne jako nákup firmy, i když jde fakticky o soukromý nákup. Ale přesto - například v Česku podle dat SDA kupují firmy přes 73 procent nových aut a drahé značky jako BMW jsou skoro na 90 procentech. A právě tady politicko-úřednicko-aktivistický šiml vycítil příležitost.
Donutit k něčemu 10 milionů jednotlivých kupců je těžké, ale pokud 7 milionů z nich zastupuje hrstka snáze manipulovatelných firemích subjektů s mnohem větší tendencí „poslouchat”, otevírá se mnohem snazší cesta k prosazení ryze elektrické budoucnosti nových vozů bez ohledu na preference koncových uživatelů. Také proto některé firmy (typicky VW nebo Škoda, u nás kolem 80 procent firemních prodejů) věří tomu, že onen diktát projde. A nakonec i přímo EU chce rychlý zákaz spalovacích aut pro firmy, čímž by rychleji dosáhla zamýšleného, aniž by přímo vám něco zakazovala nebo nařizovala, což bude vždy složitěji prosaditelné. Podle nás jsou to stejně utopické záměry, protože na konci je pořád stejný uživatel, kterému určitá auta nebudou vyhovovat, ať už se k nim dostane jakkoli. A způsob pořízení na tom nic nezmění, ale to dnes nechme stranou
Faktem v tuto chvíli je, že tato realita křiví optiku prodejů nových aut, neboť když nějaká firma řekne, že přejde na něco, s prodeji to zahýbá, i když všemi takto pořízenými vozy budou jezdit lidé, kteří by si sami koupili něco jiného. Problém je navíc v tom, že aspoň trochu realisticky uvažující firmy vidí, že ani řadě firem elektromobily nevnutí - znovu podle dat SDA tady většinu prodejů BMW tvoří diesely, většinu prodejů Audi tvoří diesely, většinu Mercedesů BMW tvoří diesely... Škrtněte tady taková auta z nabídky a hromada obchodů se prostě neodehraje, ne každý se své naftové lokomotivy vzdá. Proto také někteří přemýšlí nad způsoby, jak zajistí, aby i vaše příští služební auto mohla být znovu dieselová mašina. A nejdál je v tom zjevně BMW.
To se nyní pochlubilo tím, že našlo způsob, jak by mohli řidiči firemních aut dál používat diesely, i když se zaměstnavatel bude chtít tvářit, že přispívá k lepšímu životnímu prostředí jako zběsilý. Na Fleet Europe Days tak nastínilo řešení pro evropské správce vozových parků, kteří by mohli nakupovat auta poháněná výlučně „bezemisní” naftou HVO 100.
BMW toto palivo už nějaký ten pátek tankuje do svých nových dieselů, teď ale zachází o krok dál. U fleetových zákazníků chce prosadit politiku „pouze HVO100”, kdy by dieselové vozy v rámci firemních parků jezdily výhradně na obnovitelnou naftu. V autech by přitom nebyl instalován žádný složitý software, který by sledoval tankované palivo, automobilka by ve spolupráci se správci vozových parků dokladovala pouze úhrady za veškerá firemní tankování takových vozů. A tím by by bylo vymalováno.
Jistě by to nebylo neprůstřelné, ale obecně není důvod se HVO bránit, takže excesy by byly výjimečné. BMW to označuje za důležitý krok vedoucí k zachování dieselů ve firemních vozových parcích a zájem o řešení údajně už projevila řádka zejména německých a italských fleetových manažerů.
Šéf BMW pro strategii mobily Thomas Becker k tomu říká: „Skupina BMW požaduje, aby každé opatření ke snížení emisí CO2 bylo začleněno do každé fáze životního cyklu vozidla. To zahrnuje i používání obnovitelných paliv, zejména u vozidel, která jezdí primárně na CO2 neutrální palivo. Tato paliva musí být formálně uznána v legislativě EU týkající se vozového parku.” Dále Becker volá po „pragmatických a rychle implementovatelných předpisech, které firmám umožní vyvíjet další inovace a učinit je prodejnými”. Prostě sundat klapky z očí a nejít jen jedním směrem. To zní dobře, úspěch tohoto plánu je ale zatím nejistý, neboť může snadno najít znovu stejného odpůrce - Brusel.
BMW už dnes tankuje všechny nové diesely palivem HVO 100. Nyní by chtěla otevřít možnost, aby na syntetickou naftu mohly jezdit i celé firemní parky, které by tak byly uznány jako prakticky téměř bezemisní. Foto: BMW
Zdroj: BMW
