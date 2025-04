BMW odhalilo zvukový projev svých příštích aut, je to umělá trapárna nejhrubšího zrna

Petr Prokopec

Co takhle vsadit na starou dobrou mechaniku a naladění jejího projevu do libozvučné podoby? O to už dnes snad nikdo neusiluje a ani BMW nemíní být výjimkou. Otázkou je v tuto chvíli jen to, zda si automobilka ze dvou trapných cest vybrala tu víc nebo míň trapnou.