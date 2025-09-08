BMW odstartovalo novou éru a její prvotina vypadá dobře, ale podívejte se na základ
Mnichovská automobilka slibovala revoluci. Sami zvažte, jak moc svým slovům dostála, my máme minimálně v případě designu exteriéru pocit, že obstála. Uvnitř už je to horší, s technikou zatím nevyjasněné a atraktivita níže posazených verzí je ještě jiná otázka.
BMW odstartovalo novou éru a její prvotina vypadá dobře, ale podívejte se na základ
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Mnichovská automobilka slibovala revoluci. Sami zvažte, jak moc svým slovům dostála, my máme minimálně v případě designu exteriéru pocit, že obstála. Uvnitř už je to horší, s technikou zatím nevyjasněné a atraktivita níže posazených verzí je ještě jiná otázka.
Na příchod nové rodiny modelů Neue Klasse láká BMW už několik let v kuse. A není divu, má jít o počátek nové éry mnichovské automobilky. Ta se rozhodla spojit méně kontroverzní designový styl, než jaký poslední dobou používala, s novou generací elektrického pohonu, který v autech obdobného vzhledového ražení doplní i spalovací provedení. Do roku 2027 tak má přijít téměř 40 zcela nových nebo faceliftovaných modelů značky. A tím prvním v řadě stalo SUV iX3 druhé generace, které aktuálně trůní na stánku BMW na mnichovském autosalonu.
Novinka měří 4 783 milimetrů na délku, 1 895 mm na šířku, 1 636 mm na výšku a 2 898 mm v případě rozvoru. Ve srovnání se svým předchůdcem tak narostla od nárazníku k nárazníku o 49 mm, mezi nápravami pak o 34 mm. Souběžně s tím se ovšem automobilce povedlo srazit koeficient aerodynamického odporu z Cd 0,29 na 0,24. Zásluhu na tom pochopitelně má i nový design Bělorusa Alexeje Kežy, který nadále staví na tradičních prvcích, jako jsou čelní ledvinky, dvojitá přední světla či Hofmeisterova křivka u zadních bočních oken.
Nové iX3 bude zpočátku k mání pouze ve verzi 50 xDrive, která počítá se dvěma elektromotory produkujícími souhrnných 469 koní výkonu a 645 Nm točivého momentu. Elektrické SUV by tak mělo zvládnout zrychlení z klidu na stovku za 4,9 sekundy, zatímco rychlostní maximum činí 210 km/h. Baterie o využitelné kapacitě 108,7 kWh pak mají vystačit až na 805 km dle evropského cyklu WLTP, zatímco americká metodika organizace EPA sráží dojezd na reálnějších, ale pořád hodně optimistických 644 km. Nejvyšší dobíjecí výkon přitom činí 400 kW.
Němci uvádí, že nabídku postupně rozšíří, a to směrem dolů i nahoru. Zatím je ovšem verze iX3 50 xDrive skutečně jedinou, která bude po úvodní měsíce prodejů k dispozici. Oficiální fotogalerie ji pak vykresluje přitažlivě, ovšem jak asi tušíte, auto z obrázků není tím, které startuje na 68 900 Eurech neboli na 1,68 milionu korun. V takovém případě totiž musíte počítat s bílou barvou karoserie, kterou doplňují nelakované černé plasty a 20palcová kola. Uvnitř pak BMW užilo látkové čalounění Econeer z recyklovaných PET lahví.
Dopřát si samozřejmě můžete pravou kůži, stejně jako třeba 22palcové ráfky nebo slušivý paket M Sport. Nicméně v té chvíli jste na přibližně 80 tisících Eur, tedy bezmála na dvou milionech korun. Je tedy otázkou, jak moc velké fronty se před showroomy značky budou tvořit. Na druhou stranu je ale třeba podotknout, že BMW dosud mělo se svými elektromobily mnohem větší úspěch než Audi či Mercedes-Benz, přestože je dlouhodobě nikomu nevnucuje. A také je designově výrazněji neodlišuje. Minimální rozdíly mezi auty s oběma typy pohonu hodlají Mnichovští zachovat i do budoucna, také z iX3 se jednou stane X3 se spalovacím pohonem.
Ale zůstaňme dnes u elektrické novinky, konkrétně pak v jejím interiéru, kde je novým klíčovým prvkem Panoramatic iDrive. Tedy rozměrný displej roztažený po celé šíři spodní části čelního okna. Společnost mu pak dělá 17,9palcový centrální dotyková obrazovka a za příplatek může dorazit také 3D head-up displej užívající poslední verzi operačního systému X.
BMW slibuje mnohem intuitivnější rozhrání, ovšem řada lidí na absenci klasického přístrojového štítu asi s nadšením reagovat nebude. Zvlášť když třeba i klimatizaci je nutné obsluhovat přes dotykový displej, fyzická tlačítka byla zachována jen pro prvky jako stěrače, směrová světla, zpětná zrcátka, hlasitost audio systému, volič automatu a parkovací brzdu. Na volant se pak navíc nastěhovaly dotykové plošky, načež možná nejjednodušší formou přístupu k řadě funkcí bude hlasové ovládání.
Kde nečekáme stížnosti, to je prostor v kabině i zavazadelníku. Ten dle evropského měření pobere 520 až 1 750 litrů, to jsou ovšem hodnoty spojené s vrškem sedadel. Pokud ovšem dané místo využijete až po střechu, máte co do činění s 861 až 1 841 litry. Praktičnost vozu dále umocňuje jak 58litrový přední zavazadelník, tak řada odkládacích schránek v kabině. Zákazníci navíc mohou zvolit elektricky ovládané tažné zařízení, za které lze připojit až dvoutunový přívěs. Na české ceny a další detaily relevantní pro náš trh si zatím musíme ještě počkat.
Oficiální fotogalerie vykresluje iX3 druhé generace v tom nejlepším světle. Foto: BMW
Pohled do konfigurátoru na základní provedení ale už tak radostný není. Foto: BMW
Zdroj: BMW
