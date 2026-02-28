BMW omylem odhalilo své novinky pro celý rok, některé dokážou potěšit i rozlítit zároveň
Petr MilerTohle se někomu hodně nepovedlo, neboť je pořád teprve únor, a přesto známe téměř vše, s čím BMW letos přijde. Některé novinky jsou potěšující, jiné méně. A další zvládnou vyvolat oba pocity současně, jen u různých lidí.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
BMW omylem odhalilo své novinky pro celý rok, některé dokážou potěšit i rozlítit zároveň
před 7 hodinami | Petr Miler
Tohle se někomu hodně nepovedlo, neboť je pořád teprve únor, a přesto známe téměř vše, s čím BMW letos přijde. Některé novinky jsou potěšující, jiné méně. A další zvládnou vyvolat oba pocity současně, jen u různých lidí.
Už pěkných pár let je těžké udržet chystané automobilové novinky pod pokličkou, na to je dnešní svět moc elektronizovaný a moc rychlý. Přesto se málokdy povede dostat předem do širšího povědomí informace o víc než jedné či dvou novinkách té které automobilové značky, však obvykle se předem ven derou na svět tak, jak výrobce v zásadě plánuje, jen s jistým předstihem. Tentokrát jsou ale dopředu venku informace o celé paletě stále teprve chystaných BMW pro celý rok. A automobilka si za to může sama.
V jejím americkém online obchodě s příslušenstvím se totiž ve filtrech, kterými omezujete nabídku dostupného zboží na pouze váš model aut, objevil i soupis vozů modelového roku 2027, tedy v zásadě vozy, které na trh dorazí během letošního roku až do jeho sklonku. Jsou to typy pro USA, kde BMW neprodává úplně všechno, co nabízí tady, takže s největší pravděpodobností tento soupis nedává kompletní přehled toho, co přijde. Vzhledem ke značnému překryvu nabídek automobilky na obou stranách Atlantiku je to ale jistě většina toho, co přijde.
Kde začít? Zřejmě nejvíc pozornosti si získává takto potvrzený příchod BMW M2 s pohonem všech kol. Je to něco, o čem se dávno mluví, protože současná M2 je v zásadě jen o trochu zmenšená M3, navíc modely jako M240i pohon xDrive dávno mají. Je pak vždy trochu trapné, když takové typy umí být za určitých okolností schopnější než vrcholná eMka. S tímto je tedy konec a předpokládáme, že oproti verzi s pohonem zadních kol, kde řadový šestiválec 3,0 dává 480 koní, nabídne varianta M2 xDrive vyšší výkon.
Novinka by tedy mohla dostat výkon přes 500 koní a nemile se tak přiblížit verzi M2 CS, která má 530 koní, ovšem jen na zadní ose. Právě tato novinka dokáže potěšit i rozlítit zároveň - na jednu stranu je to obecně vítané rozšíření nabídky. Na tu druhou jde ale o degradaci dosud výjimečného CS, které bude dál problematicky obhajovat své právo na existenci. Je to něco jako u M4 CSL a M4 CS. Ta první byla vržena na trh jako výjimečná věc s pohonem zadních kol, ale pozdější obyčejnější CS s pohonem 4x4 jí za jiných než optimálních podmínek strčí do kapy.
BMW únikem potvrzuje také blížící se příchod nové generace řady 3 s označením G50, která dostane novou vrcholnou verzi stojící pod též chystanou M3. Vrchol běžné nabídky ponese označení M350 xDrive a nahradí současnou M340i. Vůz má dostat znovu třílitrový řadový šestiválec s 48voltovým systémem mild-hybridním systémem a výkonem tentokrát už přes 400 koní. Jestli přijde také dieselové „poloM” (dnes M340d), není jisté, z amerického výčtu novinek to pochopitelně zjistit nelze.
Únik také odhaluje nové elektrické modely. Přijdou tedy i elektroverze nové řady 3 se jmény i3 40 xDrive a i3 50 xDrive. A s největší pravděpodobností půjde o nižší ekvivalenty už prodávaných variant jako iX3 50 xDrive s výkonem 469 koní. Mimo to se vrátí do prodeje SUV-kupé X4 resp. iX4, opět v elektrických variantách 40 xDrive a 50 xDrive. Spalovací verze v úniku neobjevují, takže předpokládáme, že dorazí na trh později, jak je dnes u BMW zvykem.
Uniklý novinek potvrzuje také to, že se do prodeje dostane nová generace X5, jejíž nabídka začne u verze 40 s pohonem zadních kol, stejná varianta dostane i pohon všech kol xDrive. V prodeji zůstane také plug-in hybrid 50e, novinkou bude elektrická verze s názvem iX5 60. V Evropě budou jistě dál hrát prim dieselové varianty, ale o těch se z USA opět nedozvíme nic kloudného.
„Last but not least”, chce se říci v tomto případě přiléhavě, se v přehledu objevuje také facelitovaná řada 7, jejíž odhalení čekáme každou chvílí. Ta má dostat novou vrcholnou osmiválcovou verzi M760, která si tak trochu bude hrát na náhradu odpískaného dvanáctiválcového vrcholu. Další detaily chybí, tedy pomineme-li absenci řad Z4 a 8, které ve výrobě pozvolna končí a nástupce se nedočkají. I to leckoho rozlítí...
Pro chuligánskou M2 CS a její majitele to nejsou dobré zprávy, neboť nový vrchol běžné nabídky, M2 xDrive, jí bude dynamicky velmi blízko, někdy jistě bude i dál. Foto: BMW
Bleskovky
- Richard Hammond k 20. výročí své skoro smrtelné havárie podráždil štěstěnu testem 3000koňového čínského vyzyvatele Ferrari
včera (5)
- Ferrari Purosangue vlétlo i se svým V12 na motorovou brzdu a předvedlo takové představení, že mu odpustíte, že jde o SUV
26.2.2026 (5)
- „Bugatti pro chudé” si namazalo na chleba všechny a všechno na dalším okruhu, pomalejší je i McLaren za 20 milionů
26.2.2026 (4)
Nové na MotoForum.cz
- Prvním letošním vítězem a lídrem Pedro Acosta 09:51
- PP v Moto2 získal Agius, 8. Salač 08:00
- Pole Position získal Ital Bezzecchi 07:00
- Toprak Razgatlioglu (předposlední): Dřívější silné stránky jsou nyní nevýhodou včera 16:29
- V pátek nejrychlejší Bezzecchi včera 15:00
Nejnovější články
- Elektřina zruinuje každého, majitel tohoto BMW přišel za jediný rok skoro o 2 miliony a nechce dál trpět
před 2 hodinami
- Audi zmrví i legendární RS6, dokazují špionážní fotky, bude to ještě větší absurdita než nová RS5
před 4 hodinami
- Italská legenda se vrací s novým 900koňovým motorem V12 bez turba a má jediný cíl: Znít jako Formule 1, které už zakázali
před 5 hodinami
- BMW omylem odhalilo své novinky pro celý rok, některé dokážou potěšit i rozlítit zároveň
před 7 hodinami
- Porsche hodilo do koše plány na novou elektrickou vlajkovou loď, místo ní přijde s osmiválcovým autem
včera
Živá témata na fóru
- Zajímavé nabídky / slevy 02.28. 13:11 - mattonecz
- Policejní kontroly a měření 02.28. 12:46 - řidičBOB
- Pomoc s výběrem auta na denní dojíždění 02.28. 00:10 - littleon
- Pomoc s pragmatickým výběrem auta - dvoudotaz :) 02.27. 23:31 - littleon
- Pneu koutek 02.27. 14:39 - Eda
- Tiguan 2.0TSI 6MT 4x4 Sport&Style 02.27. 13:58 - pavproch
- Chlubítko univerzální 02.27. 10:46 - pavproch
- IT poradna 02.27. 10:19 - pavproch