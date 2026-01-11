BMW pod tíhou nezájmu zlevnilo svá auta až o 900 tisíc Kč. Ale nebojte, nestalo se to v Česku
Petr Miler
před 4 hodinami | Petr Miler
Je to důrazné připomenutí toho, že vládcem trhu je vždy zákazník. A pokud se vám nelíbí, za jaké ceny je to či ono prodáváno, k napravení stačí jediný krok: Nekupujte to. Zejména v automobilovém světě výrobci nemají šanci okamžitě reagovat s produkčními kapacitami a musí zlevňovat.
Už roky slyším mnohé Čechy - a nejen Čechy - si stýskat nad drahotou toho či onoho. A na jednu stranu není těžké to chápat, věci opravdu zdražily, často neospravedlnitelně a především neúměrně tomu, co je možné si se srovnatelným nasazením vydělat. Na tu druhou ale vždy říkám, že ceny by nikdy nebyly takové, kdyby je dostatečně vysoký počet lidí neakceptoval.
Nemá smysl si hrát na trh až za hrob, zejména v Evropě je tržní prostředí pokřiveno do té míry, že základní poučky nefungují a zákazníci byli natlačeni do velmi nevýhodných pozic. Co je tu například za reálný trh s elektřinou nebo vodou? To jsou hry na trh, nic víc. A pak jsou tu věci, které je těžké nekupovat a výrobci se umí menšímu zájmu efektivně přizpůsobit. Třeba takové rohlíky... Byť pikantní je, že zrovna ty zůstávají velmi levné.
Auta ne, ta ve velmi krátkém časovém horizontu zdražila až násobně. Má to mnohdy své důvody, byť většinou dost absurdní (regulační požadavky, skryté dotování elektromobilů apod.), ale nakonec je to jedno. Ač mnozí žijí v tom, že cena je vždy něco jako náklady + přiměřená marže a nejede přes to vlak, ve výsledku je to jen poměr nabídky a poptávky, co rozhodne. A automobilka vám nakonec nový vůz prodá i ze ztrátou snažíc se pro příště být konkurenceschopnější, protože tíha setrvačnosti je tu jednoznačně na její straně.
Pokud si třeba takové BMW v červnu 2025 řekne, že v roce 2026 vyrobí 3 miliony aut, jeho manévrovací prostor je malý. Nějakou moc nad nabídkou má, ale je malá, snadno si spočítá, že při poklesu zájmu na 2 miliony aut za jinak nezměněných podmínek pro něj bude dražší nevyrobit 1 milion aut, než když sníží výrobu jen o 300 tisíc vozů a zbylých 700 se pokusí prodat skoro za jakoukoli cenu - z tisíce důvodu od udržení si tržní pozice až po zachování stávajících výrobních kapacit. V minusu by bylo tak jako tak, pak je hlavní otázkou, kde ztrátu realizovat. A levné prodeje bývají obvykle lepší než žádné prodeje...
I takové vozy tedy mohou masivně zlevňovat, jen do takového stavu musí dozrát situace na trhu. A přesně to se nyní stalo právě v případě BMW, jenom ne u nás. Došlo k tomu v Číně, kde zahraniční výrobci v poslední době hodně strádají a bojují za udržení pozice na trhu skoro za každou cenu.
Jak informuje Bloomberg, BMW v uplynulém týdnu oznámilo snížení cen u 31 (!) svých modelů, které dosahují až 301 tisíc juanů, tedy 900 tisíc korun. A které - jaké překvapení - v největší míře zasáhlo elektrické typy.
Vůbec největší slevu teď BMW promítlo do ceníku modelu i7 M70L, vrcholné verze elektrické řady 7, která je levnější právě o zmíněnou sumu. To je ale největší nominální snížení, relativně šla nejvíc dolů znovu elektrická iX1 eDrive25L, která je dole o 228 tisíc juanů, tedy asi 680 tisíc Kč. Z původní ceny je to plných 24 procent dolů.
BMW situaci bagatelizuje s tím, že změny jsou součástí jeho „běžného managementu cen” a „konečné ceny jsou beztak nezávisle sjednávány mezi autorizovanými prodejci BMW a zákazníky”, ale tomu snad nevěří ani samo. Kdy naposledy jste viděli automobilku změnit ceny o desítky procent a klidně skoro milion korun dolů?
Je to zjevně víc než rutinní úprava ceníků - automobilka má za sebou v Číně mizerný rok, kdy její tamní odbyt klesl meziročně o 12,5 procenta a ve čtvrtém kvartálu pád akceleroval na skoro 16 procent. Samotné čínské prodeje jako pak nabraly negativní vývoj, když klesnout měly z roku na rok jak v listopadu, tak v prosinci. BMW tak spíš hasí požár a nebereme ani argument, že slevy přes 20 procent z ceníkových cen šlo u automobilky získat vždy a toto je pouze srovnání ceníkové hry s realitou. Kdo říká, že ze současných cen nejde urvat „další” podobné slevy?
Poučení vzhledem ke zkraje uvedenému je každopádně jedno - pokud se vám nelíbí aktuální sumy v cenících aut, neakceptujte je. Opravdu potřebujete nové auto za jakoukoli cenu? Zrovna v případě zákazníků nových BMW může kladně odpovědět s čistým svědomím jen hrstka lidí. Nepotřebují je, prostě ho chtějí. Na tom není nic špatného, s něčím takovým se ale dá docela dobře pracovat - pokud svůj zájem přehodnotíte jen vy, nic velkého se nestane. Ale stačí, aby šlo o 10 procent lidí, a uvidíte ten kalup. Situace v Číně není jiná...
Sumu u tohoto auta v ceníku muselo BMW v Číně snížit o 900 tisíc Kč v přepočtu. Proč? Protože ho málokdo kupoval. Celkově musela automobilka v zemi kvůli nezájmu přikročit k plošnému zlevnění u 31 modelů až o 24 procent, to opravdu není standardní rekalibrace ceníků. Foto: BMW
Zdroje: Bloomberg, BMW
