BMW poprvé ukázalo novou elektrickou řadu 3. Vypadá to, že ji znovu trápí stejný problém jako dnešní pětku

Koncept předznamenávající tohle auto s velkým nadšením přijat nebyl, sériová verze by se ale mohla některým kontroverzím vyhnout. Jedna ale, zdá se, naopak přibude - tohle auto se zvlášť na sportovní sedan zdá být příliš vysoké.

Přístup BMW k elektromobilitě lze označit za rezervovaný. Některé to může překvapit, však mnichovská automobilka již v roce 2013 začala prodávat hatchback i3 disponující právě bateriovým pohonem, vedle něj nechyběl v nabídce ani plug-in hybridní sporťák i8. Právě negativní zkušenosti s oběma těmito průkopnickými modely ale zřejmě vedly k tomu, že se BMW do elektromobily po hlavě nehrnulo.

Konkurenční automobilky Audi a Mercedes-Benz sice také vypustily pár elektrických „balónků”, tak velkou zkušenost s nimi ale neudělaly. Nakonec to tak byly ony, kdo se zčistajasna vytasil s absurdními termíny, ke kterým měly přejít jen na elektrický pohon. Elektromobily těchto značek se navíc dočkaly specifického designu, který je měl povýšit nad vozy spotřebovávající „dinosauří džus“. Jenže nakonec se ukázalo, že na zákazníky daleko víc platí právě přístup BMW, které zabalilo elektrické, benzinové a dieselové jednotky do stejných karoseriích a dalo zákazníkům najevo, že to jsou oni, kdo si z celé palety možností může a bude dál moci vybrat cokoli.

V této strategii hodlá BMW pokračovat, přestože od letošního roku se spalovací a elektrický pohon tak trochu rozejdou. S prvním zmíněným bude totiž nadále spojena platforma CLAR, zatímco ten druhý přejde na architekturu Neue Klasse. Prvního přírůstku z nové třídy se dočkáme již letos, neboť značka vyrukuje s SUV, které nejspíš dostane název iX3. Na tento model pak naváže sedan o velikosti řady 3, který pro změnu pravděpodobně vzkřísí výše zmíněné označení i3.

Automobilka na tomto voze rovněž usilovně pracuje, pročež se aktuálně pochlubila snímky prototypů testovaných za Polárním kruhem. Elektrická řada 3 podle nich dostane zpátky čelní ledvinky, které nebudou viditelné z vesmíru, neboť dojde na jejich snížení. Navazovat na ně pak budou tradiční zdvojená přední světla, přičemž maskované auto působí vedle polarizujícího konceptu poněkud normálněji. Těžko z těchto fotek dělat jednoznačné závěry, ale vypadá to tak.

To nás těší, méně se nám ovšem zamlouvá, že se auto vedle onoho konceptu zdá být znovu příliš vysoké, což je problém, který třeba z aktuální řady 5 dělá napůl SUV. Doufali jsme, že nová platforma toto negativum odstraní a asi ho umenší, ale zřetelně ho zcela neodstraňuje. A dalším zdrojem kritika zcela jistě bude už odhalený, ošizený interiér.

Po technické stránce známe jen drobky, a tak zopakujeme, že Neue Klasse počítá s 800voltovou architekturou, která by spolu s novým typem baterií používajících kuželovité články místo hranatých měla vést k lepšímu dojezdu i jeho rychlejšímu doplnění. Jak moc to všechno bude pro zákazníky lákavé, zjistíme nejdřív příští rok.

Mnichovská automobilka se pochlubila snímky prototypů chystané elektrické řady 3. Ta by se nejspíše pod názvem i3 měla začít vyrábět příští rok v červenci. Také se vám zdá trochu moc vysoká? Foto: BMW

