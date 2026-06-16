BMW poprvé ukázalo novou X5 a je to něco. Bude vážit 3 tuny, jen aby baterkami vyrovnala nádrž, která byla malá i ve Škodě 120
Petr ProkopecTomu se říká evoluce. V 80. letech sjížděla z linek AZNP Škoda 120 a její deriváty a jestli něčím netěšila, byla to 37litrová nádrž, která byla i kombinaci s muší váhou limitující. Nové BMW teď ekvivalent přesně takové nádrže spojí s třítunovým SUV o velikosti paneláku a označuje to za výhru.
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BMW poprvé ukázalo novou X5 a je to něco. Bude vážit 3 tuny, jen aby baterkami vyrovnala nádrž, která byla malá i ve Škodě 120
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Tomu se říká evoluce. V 80. letech sjížděla z linek AZNP Škoda 120 a její deriváty a jestli něčím netěšila, byla to 37litrová nádrž, která byla i kombinaci s muší váhou limitující. Nové BMW teď ekvivalent přesně takové nádrže spojí s třítunovým SUV o velikosti paneláku a označuje to za výhru.
Současné BMW X5 má za sebou už osm let života, na jeho odhalení došlo 6. června 2018. Nepřekvapí tedy, že premiéra v pořadí již páté generace je za dveřmi. Ostatně první snímky hotového vozu unikly už polovině března. Prakticky tři měsíce tedy s jistotou víme, že SUV se vizuálně nechá inspirovat novou rodinou Neue Klasse, načež na jeho příď zamíří úzké a vertikálně stylizované ledvinky. Vzadu pak vůz čekají podivně stylizované lampy, které zasahují hluboko do víka zavazadelníku a potkávají se až u loga značky.
BMW i u generace G65 použije platformu CLAR jako u stávající verze. Očekávat ovšem můžeme nárůst tuhosti i rozměrů. Zajímavý je ovšem směr, jaký si v Mnichově v rámci uvádění novinky na trh vybrali. Zatímco konkurenční Audi Q7 bude zpočátku v Evropě k dispozici pouze s třílitrovým turbodieselem, BMW v první vlně motory spalující naftu zcela vynechá. Místo toho dorazí benzinové provedení 40 xDrive, u kterého dojde na zvýšení výkonu z 380 na 400 koní, a plug-in hybrid 50e xDrive se stejnými 490 kobylami jako dosud.
Vedle této dvojice ovšem automobilka klade největší důraz na jen elektrický model iX5 60 xDrive, který se dočká vůbec největších baterií, jaké BMW kdy použilo, a které jsou na poměry dnešních elektromobilů extrémní. Přesto jsou pro X5 dalece nedostačující a současně z vozu udělají bumbrlíčka non plus ultra, čímž jen připomenou limity této koncepce pohonu a její nevhodnosti pro tak velká auta.
Abychom byli konkrétní, u variant pro severoamerický trh bude kapacita činit 144 kWh, v případě Evropy bude třeba počítat se 141 kWh. O dojezdu se automobilka nezmínila, čekejme ale beztak z prstu vycucané číslo. Ona kapacita odpovídá asi 37litrové nádrži na naftu, což je směšně málo na tak velký a výkonný vůz, zvlášť když doplnit tuhle „nádrž” bude snadno i otázkou hodin. Pro srovnání - Škoda 120 měla v polovině 80. let právě takovou nádrž a nadšený z ní byl málokdo, protože byla vnímána jako malá, navzdory možnosti ji doplnit za minutu nebo dvě. Tomu se říká evoluce...
Aby iX5 mohla mít taková, pořád nedostačující baterky, má její hmotnost překročit hranici tří tun, což je naprosto šílené číslo. O rozpohybování této masy se bude starat dvojice elektromotorů, která nabídne 578 koní. Díky využití 800voltového elektrického okruhu pak pro nabíjení baterií půjde využít stojan s výkonem až 400 kW. Přesto je ovšem jisté, že u většiny veřejných stanic budou majitelé verze iX5 60 xDrive stát spíš ony hodiny, u obvyklé 50kW dobíječky snadno déle než tři. Zda dorazí i ostrá elektrická varianta po vzoru M3, která by disponovala čtveřicí pohonných jednotek, je v tuto chvíli ve hvězdách. S novinkami na druhé straně nabídky, které nabídnou menší výkon a menší baterie, ale počítat rozhodně můžeme.
BMW by pak v druhém sledu mělo nabídnout i další benzinové a také dieselové motory, přičemž pokaždé bude jejich součástí mild-hybridní technika. V roce 2028 pak máme očekávat i příchod vodíkové varianty iX5 Hydrogen, která počítá s palivovými články třetí generace a sedmi nádržemi z karbonem zesíleného kompozitu. Ty byly koncipovány tak, aby v podlaze zabraly stejné místo jako baterie. Všechny verze tak budou vznikat na téže montážní lince v americkém Spartanburgu, kde se už BMW připravuje na spuštění sériové výroby.
Nové X5 dostane v elektrické verzi největší baterie, jaké kdy automobilka použila. Ovšem i při kapacitě 144 kWh se jedná pouze o ekvivalent 37litrové nádrže na naftu, daní za to budou tři tuny živé váhy. Aj aj. Foto: BMW
Zdroj: BMW
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