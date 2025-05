BMW pořád dokáže udělat atraktivní, elegantní auto, ze kterého nebolí oči, vám ho ale nejspíš neprodá před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Sama existence tohoto vozu připomíná, že BMW pořád ví, co to je krása a elegance. A že poněkud brutalistické a rozhodně provokativní designy volí záměrně. Dvoumístný stylový kombík s motorem V8 tedy vítáme, problém je „jen” v tom, že ho automobilka prodá pouze 70 lidem.

Při pohledu na kreace BMW z posledních let se zdá, jako kdyby designéři mnichovské automobilky soutěžili v tom, kdo přijde s odpudivějším dílem. A nejde tu pouze o elektrické modely, u kterých lze ještě akceptovat, že se ve své době chtěly odlišit, publikum momentálně dráždí prakticky všechno, co BMW sériově vyrábí. Poslední novinka jako z Minecraftu budiž důkazem.

Tento a některé další bavoráky působí, jako by je odlévali z betonu, vypadají jako někdejší brutalistické stavby - nejsou bez nápadu, ale jsou hrubé, neotesané, neelegantní a často nenadčasové. Některé to vede k přesvědčení, že to tak dnes BMW prostě dělá, že to jinak neumí, že se to autorům líbí... Druhá novinka značky představená na víkendovém Concorso d'Eleganza Villa d'Este ale ukazuje, že BMW to celé dělá schválně. A že pořád sakra dobře ví, co to je nadčasová elegance.

K italskému jezeru Como totiž přivezlo koncept třídveřového stylového kombíku Speedtop, který má být víkendovým útočištěm pro dva. I proto nemá žádná zadní sedadla. A nejde o pouze o designové cvičení, auto se dočká sériové výroby. Ta bude ovšem limitována 70 kusy, každý tak bude stát násobně víc než zhruba tři miliony korun, na kterých startuje řada 8, ze které Speedtop vychází. Hlavně zvenčí to ovšem nepoznáte, neboť pozměněn byl každý karosářský panel. Vůz přitom dokonale klame tělem, neboť z fotek rozhodně nepoznáte, že má 4,8 metru na délku a disponuje takřka třímetrovým rozvorem.

Konkrétní data automobilka zatím nezveřejnila, což ostatně platí také o motorovém prostoru - v tomto ohledu víme pouze tolik, že pohon dostal na starosti nejvýkonnější osmiválec v nabídce značky. Protože jde přitom o čistě spalovací 4,4litrový agregát, dá se předpokládat výkon 625 koní. Ten pak nejspíš bude přenášen na všechna čtyři kola prostřednictvím osmistupňového automatu. Stovky by tak Speedtop mohl dosáhnout za 3 sekundy, maximálně pak možná zvládne 300 km/h.

Němci neupřesnili ani to, kdy se klientela svých aut dočká, objednávat je však mohla ihned, a je tak docela pravděpodobné, že teď už vám automobilka nic neprodá. Tykat si tak můžete s Američany, neboť do USA se tento stylový kombík nepodíví, což koresponduje s tamní menší oblibou kombíků. Dá se ovšem předpokládat, že mnichovští by opravdu neměli problém zlanařit pár sběratelů také v zámoří. Na Ameriku ale možná bude cílit další exkluzivita, se kterou by BMW mohlo přijít třeba v srpnu na dalším Concours d'Elegance v Pebble Beach.

To ovšem již trochu spekulujeme, proto zpátky ke stávajícímu konceptu. Ten se dočkal palubky z velké části převzaté právě ze zmiňované řady 8, naprostým unikátem je ale jeho zavazadelník. Rozdělen je totiž na dvě části, kdy ta horní slouží jako odkládací prostor spíše na malé kabely a kufříky, zatímco velké tašky pojme ta spodní. Automobilka přitom spolupracovala s italskou firmou Schedoni, která konceptu dodala zavazadla z ručně zpracované kůže přímo na míru.

Pro dvě tašky jsou určené schránky za předními sedadly, které nahrazují tradiční druhou řadu. Zda s nimi ovšem bude možné počítat také u sériového provedení, se nejspíše dozví pouze oněch 70 zákazníků při sepisování objednávky. Platí to pak ostatně i o zakázkové barvě karoserie Floating Sunstone Maroon, kterou uvnitř doplňuje dvoubarevné kožené čalounění kombinující odstíny Sundown Maroon a Moonstone White.

Speedtop působí přitažlivě, elegantně, nadčasově. Sloužit má jako víkendové útočiště pro dva a značka rovnou počítá se 70kusovou malosériovou výrobou. Foto: BMW

Zdroj: BMW

