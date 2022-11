BMW pořád umí udělat auto, které fandy dostane do kolen, spojuje 560 koní s manuálem a úžasnou lehkostí před 3 hodinami | Petr Prokopec

Popravdě by nás nikdy nenapadlo, že BMW ještě s takovým autem někdy přijde, také by nás ale nikdy nenapadlo, že jej nabídne jen v 50 kusech za cenu, kterou raději ani nechce zveřejnit. Už vzhledem k parametrům vozu bude jistě extrémní.

Všechno jde, když se chce. Tato slova říkám dětem prakticky pokaždé, když se vztekají nad domácím úkolem či jakýmkoli jiným problémem, který považují za neřešitelný. Nějakým způsobem se pak zjevně dostala i do Mnichova, kde se na ně rozhodli zareagovat. Na BMW totiž již několik měsíců prší kritika kvůli nové M4 CSL, jenž považujeme za neskutečné selhání. Je sice pravdou, že jde o nejrychlejší „bavorák“ na Nordschleife, když se ale podíváte na jeho ostré kolo, uvidíte, že je to rychlý slon v porcelánu, ne víc.

Tohle údajně lehké kupé totiž váží 1 700 kg. To je výsměch všem tradicím i samotnému názvu vozu, písmeno „L“ obsažené ve zkratce CSL totiž odkazuje na nízkou hmotnost. Ta nicméně byla spojena s předchozím BMW M3 CSL generace E46, které vážilo 1 285 kg. Od té doby mnichovští začali v daleko větší míře používat vysokopevnostní ocel, hliník či karbon, po stránce teoretické by tedy nemělo být problémem alespoň udržet hmotnost poblíž parametrů předchůdce. Ale nestalo se.

Nyní tu ovšem máme nové BMW 3.0 CSL, které je finálním příspěvkem v rámci oslav 50. výročí sportovní divize M. Zároveň pak jde i o poctu originálu ze 70. let, který se dočkal přezdívky Batmobil. Nejvíce podstatné ovšem je, že mnichovská automobilka tentokráte skutečně již dostála tomu, co název slibuje. S 1 270 kilogramy na kontě je totiž vůz opravdu lehký, dokonce lehčí než zmiňované M3 CSL. Je tak více než jisté, že na Severní smyčce novinka strčí M4 CSL do kapsy.

Za tím nestojí jen pokles hmotnosti, ale rovněž nárůst výkonu o 10 koní. Třílitrový šestiválec byl totiž naladěn na 560 koní, točivý moment ale pro změnu poklesl o 100 Nm na 550 Nm. Dáno je to použitím manuální převodovky, která je jedinou volbou. Vyšší točivý moment by totiž šestistupňová skříň již nezvládla. Jakkoli je třeba vzpomenout, že v době příchodu manuálních M3 a M4 automobilka tvrdila, že maximem je pro ní 480 koní. Ovšem i tento výkon doprovázelo „pouze“ 550 Nm.

O jízdní dynamice se BMW nezmiňuje, přičemž v rámci akcelerace na stovku asi nelze i přes značnou dietu očekávat zázraky. Vše podmiňuje trakce, stejně jako ruční řazení. Na okruhu by ale 3.0 CSL mělo excelovat. I proto, že standardně disponuje karbon-keramickými brzdami, jenž se starají o redukci neodpružené hmotnosti. Dále nechybí 20palcová přední a 21palcová zadní kola, jenž jsou obuta do zakázkových pneumatik Michelin. Upraven pak byl i adaptivní podvozek.

BMW mimo to zapracovalo rovněž na vzhledu. Pryč jsou především „bobří zuby“, tedy kritizovaný tvar čelních ledvinek. Ty tradičněji stylizované v hojné míře využívají hliník, jenž byl užit také u dveří, kapoty a víka zavazadelníku. BMW ovšem sáhlo také u karoserie ve velkém využilo karbon, zatímco koncová část výfuku je z titanu. Uhlíková vlákna pak nechybí ani v kabině, kde dominantou jsou plnohodnotné závodní skořepiny. Zadní lavice pak pro změnu zmizela.

Novinka má vzniknout v pouhých 50 exemplářích, přičemž výroba každého zabere 10 dní. Za tím stojí hlavně šestidenní pobyt v lakovně, který si vyžádalo spárování grafických polepů s několika vrstvami bílé barvy Alpine White. Aby si totiž značka byla jista přesným umístěním polepů, používá při tom laser. Veškeré práce nicméně probíhají ručně, což se týká i leštění a pískování. Celkem tak má celá produkce vyústit v 6 700 hodin lidské právě věnované jen povrchu.

Je přitom více než jisté, že náročnost vzniku vozu povede k jeho astronomické ceně. Ostatně výchozí M4 CSL stojí 4 685 200 Kč. Je tak dost možné, že tu máme nejdražší produkční BMW historie. Což je vlastně neskutečná škoda, neboť 3.0 CSL je přesně tím, čím mělo být výchozí kupé již od počátku. Jenže v jeho případě se značka vlastně až tak moc nenamáhala. Tentokrát se ale rozhodla dokázat, že lehké sportovní kupé s benzinovým motorem může v dnešní době stále vzniknout. Za 10 milionů? Uvidíme.

Nové BMW 3.0 CSL nejspíše bude nejdražším vozem značky v její historii. Zároveň je ale také jedním z nejpřitažlivějších, ať se již zaměříme na design, výkon či hmotnost. Foto: BMW

