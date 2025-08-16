BMW posílá na věčnost své poslední „normální” auto skoro dojemnou rozlučkou, nástupce nebude

Nejsme nějak zvlášť sentimentální lidé, ale tohle je vlastně docela dobrý a jednoduchý nápad, který aspoň nežene cenu rozlučkové speciality do stratosféry. Vzpomíná na samotné kořeny řady 8, kterou mimo jiné proslavila barva blízká červené Ferrari.

před 3 hodinami | Petr Prokopec

Foto: BMW

BMW jako jedna z mála velkých automobilek nemluví o rychlém a plošném přechodu na elektrický pohon, naopak soustavně mluví o tom, že zachová svou nabídku pestrou a k vodě nepošle ani jinými stále více ignorované diesely. Paradoxem je, že to funguje nejen ve prospěch spalovacích aut, zákazníci mnichovské automobilky stále více kupují i modely s elektrickým pohonem. Na tom je vidět, o kolik efektivnější může být „nabízet a nevnucovat” - za takový přístup lze značce jen fandit.

To ale neznamená, že by se BMW drželo svého kopyta - rádo i v rozporu s preferencemi zákazníků „ujíždí” též, jen trochu jinde a jinak. Jednou z oblastí je design. Některá mnichovská auta nabízející ve stejném hávu všechny pohony se totiž kvůli bateriovému paketu zasazenému do podlahy stala příliš zavalitými, jejich tvůrci je navíc ještě „vyšperkovali“ velmi pouťovými detaily, ať již jde o obří čelní ledvinky nebo podivně tvarovaná světla. Stále kontroverznější jsou i interiéry soustavně zbavované tlačítek, klasické architektury, fyzického ovladače iDrivu, možnosti přímo omezit asistenční systémy apod., což také těší málokoho, cílem je jen snížení výrobních nákladů.

S postupující mezigenerační obnovou tak značce zůstalo jediné klasicky střižené auto s interiérem nabízejícím tlačítkové ovládání pro to nejdůležitější. A také poháněné pouze spalovacími motory. Jde o řadu 8, vlastně poslední „normální” bavorák optikou konzervativní klientely. Jak je ale dobře známo, tento model končí bez nástupce.

Automobilka nedávno avizovala, že dojde na rozlučku s ním formu speciální edice, mnoho podrobností však k dispozici nedala. Šéf divize BMW M Frank van Meel pouze uvedl, že novinka bude založena na variantě M850i, a že debut můžeme očekávat na Pebble Beach. Obojí se do puntíku potvrdilo, neboť labutí píseň řady 8 v podobně nové limitky Edition M Heritage je venku. Po stránce mechanické se u ní dle očekávání nic nemění, 4,4litrový osmiválec tedy nadále produkuje 530 koní, které na všechna kola přenáší osmistupňový automat.

Vůz je přitom založen na verzi Gran Coupe, počítat tak lze vždy s párem bočních dveří. To lze vnímat jako úkrok, neboť limitovaná edice vzdává hold původní řadě 8 generace E31. Ta nicméně byla k dispozici jen jako kupé. Odkaz totiž spočívá pouze v možnosti sáhnout po stejných odstínech barvy karoserie, jaké byly k dispozici v 90. letech. Hlavně vyobrazená červená Bright Red, která má blízko k Rosso Corsa ze vzorníku Ferrari, sympaticky vrací vzpomínky. Vedle ní pak o modrou Mauritius Blue, černou Cosmos Black, šedou Oxford Green a fialovou Daytona Violet.

Jde skutečně o to jediné, co je na nové limitce unikátní, tedy spolu s ověnčením vozu znaky divize M a plaket této varianty. Další změny již spočívají v zařazení hromady příplatkových prvků do standardní výbavy. Gran Coupe tedy dostalo 20palcová litá kola, za nimiž se skrývají výkonnější brzdy s černě lakovanými třmeny. Stejný odstín májí kryty zpětných zrcátek i karbonová střecha, kterou zdobí tradiční trikolora BMW M. Karbon lze čekat také uvnitř, kde jej doplňují Alcantara, kůže Merino a ozdobné lišty dveřních prahů.

BMW dodává, že barva je skutečně to jediné, co bude na výběr, vše ostatní již bylo automobilkou předvybráno. Za to mnichovští hodlají inkasovat 131 575 USD (cca 2,75 milionů Kč), tedy o zhruba 23 tisíc dolarů (482 tisíc korun) více než za běžné M850i Gran Coupe. To není špatná nabídka, jakkoli někteří mohou namítat, že ve spojitosti s rozlučkou s řadou 8 možná nadobro jednoduše čekali víc.


Edition M Heritage je rozlučkou s řadou 8, přičemž oproti běžnému M850i xDrive Gran Coupe se liší speciálním lakem karoserie a zařazením příplatkové výbavy do standardní. V červené známé z původní osmičky tohle auto skoro dojímá. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.