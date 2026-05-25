BMW postavilo svou první vlastní Alpinu na základech mrtvého modelu. A nejspíš to má jiný důvod, než nám šéfdesignér zkouší namluvit
včera | Petr Prokopec
Vlastně mu nevěříme ani slovo. Adrian van Hooydonk říká, že mnichovská automobilka chtěla volbou základů nového kupé deklarovat, že Alpina jde svou vlastní cestou. Ale jaký to dává smysl, když je reálně nemůže použít? Podle nás je důvod mnohem prostší.
Před pár dny odhalená první Alpina postavená pod taktovkou BMW je na současné poměry mnichovské firmy neobyčejně atraktivní auto. Přední partie s poněkud pouťovým rámováním čelních ledvinek bychom si odmysleli, stejně jako nepřítulný „novotřídní” interiér s volantem ve tvaru šišky knedlíku, ovšem při pohledu na mnohé kreace BMW z posledních let je zjevné, že tohle je jednooký král mezi slepou designovou lůzou. V souvislosti s tím se ovšem nabízí otázka, jak tomu bude u produkčních aut. Koncept Vision BMW Alpina totiž vznikl na základech vozu, který už je mrtvý.
Přesně tohle jsme sami předpokládali, nyní tuto domněnku potvrdili lidé z BMW Blogu, kteří vyzpovídali šéfdesignéra BMW Adriana van Hooydonka, který se odhalení vozu osobně ujal. Ten uvedl, že koncept skutečně stojí na základech řady 8, i když jde o model, který automobilka už nevyrábí a jeho základy nepoužívá. Konkrétně zvolila platformu čtyřdveřového Gran Coupe, které má o 201 milimetrů prodloužený rozvor na 3 023 mm. Právě ten, který automobilce umožnil, aby přišla s dlouhou kapotou, koly usazenými v rozích a výrazně splývavou zádi, zatímco uvnitř mají královský prostor i cestující vzadu.
Proč to ale udělala, když takto konstruované auto zřejmě už ani není schopna sériově vyrábět? „Úmyslně jsme si vybrali něco, co se už nevyrábí, abychom dali jasně najevo, že pro Alpinu jde o novou kapitolu a že její auta nepůjde cestou masky nalepené na BMW. Chceme, aby tato značka měla ve skupině BMW své jasně dané místo. A není lepší způsob, jak to dokázat, než přijít s unikátem,“ dodal van Hooydonk.
Jeho slova zní skoro dojemně, ale je to skutečný důvod? Je to hlavní důvod? Je to vůbec nějaký důvod? Máme o tom velké pochybnosti, neboť to prostě nedává smysl. Nedá se předpokládat, že by Alpině bylo při jejích prodejích dovoleno používat zcela unikátní platformu, a základy staré osmičky už automobilka nevyvíjí, aby je udržela v souladu s neustále se měnícími regulacemi. Bude tedy musel použít u spalovacích modelů architekturu CLAR stejně jako v případě BMW, proč tedy koncept na těchto základech nestojí?
Důvod je podle nás v tom, že na nich jednoduše nevypadá dobře. Auta postavená na CLARu jsou obvykle moc vysoká kvůli možnému umístění baterie pod prostorem pro cestující, což elegantní auta nedělá. A BMW chtělo s první novodobou Alpinou udělat dobrý dojem. Kdyby sáhlo po základech řady 7, jak se nabízí, z výsledku mohou bolet oči. Však současná sedmička má na výšku 1 544 mm, to je pro srovnání jen o 5 cm míň než Škoda Karoq a o 20 cm víc než řada 8.
Dovedete si tedy asi sami představit, jak by koncept vypadal, kdyby vycházel z řady 7. Rozhodně by nebyl tak pohledný jako při využití platformy nevyráběného Gran Coupe. O to více jsme tedy zvědavi, jak bude první produkční Alpina vypadat. Právě na 1,5 metru vysoké limuzíně by totiž měla být založena. Na druhou stranu to může znamenat, že právě kvůli luxusnější verzi BMW z evropské nabídky řady 7 vypustilo osmiválce. S Alpinou by se i na základě motoru konceptu mohly vrátit.
První Alpina, za kterou již nestojí rodina Burkharda Bovensiepena, nevypadá vůbec zle. Je to ale také proto, že stojí na základech řady 8, které v reálu nemůže použít. Jsme přesvědčeni, že víme, proč to tak je - vyjádření šéfdesignéra BMW k témuž moc vážně nebereme. Foto: BMW
Zdroj: BMW Blog
