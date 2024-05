BMW potvrdilo konec tradičního značení modelů, údajné vyjasnění bude spíš matoucí před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

BMW se snaží uvažovat racionálně a nikoli dogmaticky, tento krok ale zavání druhým zmíněným. Pokud jsou zákazníci na něco dekády zvyklí, určitě nic nevyjasníte tím, že to změníte a začnete podobně říkat něčemu úplně jinému.

Správné jméno může snadno rozhodnout o úspěchu či neúspěchu toho kterého auta, však model označený Škoda Peněz by si s nadšením kupoval málokdo. Naopak, kdo by nechtěl mít vůz nesoucí označení jako Lamborghini Diablo, Dodge Viper nebo Rolls-Royce Phantom?

Protože ale pokusy dát autu lákavé označení jsou riskantní, které se mohou otočit proti jejich strůjcům, spousta značek volí neutrální jména. Touto cestou kráčí i BMW, jehož číselná označení příliš sexy nejsou. Ovšem mnichovská automobilka v průběhu uplynulých dekád dosáhla takového věhlasu, že většina lidí vyslovovala názvy jako 330i s neskutečným nadšením, o pořád dosti technicistních názvech jako M3 ani nemluvě. Zároveň každý trochu orientující se člověk věděl, o jakém voze je řeč. První číslice totiž odkazovala na řadu 3, druhá pak na objem pohonné jednotky, tedy třílitrový agregát, který byl spojen se šesti válci.

Navazující písmena „i“ a „d“ pak dávala světu najevo, jakého typu je použitá jednotka. Tedy zda jde o benzinový či dieselový motor. Pokud se pak přidalo ještě malé x, bylo zjevné, že auto má pohon 4x4. Označení Touring pak bylo pro změnu spojené s kombíky. Snad nikde jinde tak publikum nemělo tak jasno. Jenže to bylo v dobách, kdy mnichovští úzkostlivě dbali na dodržování vlastních pravidel, s příchodem downsizingu a elektrifikace odstartovala nová éra.

V prvé řadě tedy BMW začalo mást publikum oním trojčíslím, neboť pokud si dnes pořídíte variantu 330i, nedostanete třílitrový šestiválec, nýbrž přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec naladěný na 245 koní. Tutéž jednotku používají také modely 318i či 320i, jen v prvním případě agregát produkuje 156 koní a ve druhém 184. Právě verze 320i je přitom jediná, jenž ctí někdejší firemní zásady. Ovšem zakrátko lze také v jejím případě očekávat změnu. A ne, další downsizing BMW v plánu naštěstí nemá.

Nicméně i tato automobilka nasypala obrovské peníze do elektromobility, pro kterou sice moc nehoří, auta s elektrickým pohonem ale prodávat potřebuje, aby se vyhnula pokutám. Proto je třeba alternativnímu pohonu umést cestičku. BMW tak hodlá sebrat benzinovým modelům označení „i“, které odkazovalo na vstřikování. Místo toho bude dané písmeno zasvěceno už jen elektromobilitě. Změna má odstartovat ještě letos, neboť automobilka chystá modernizaci řad 1 a 2, které již dorazí s novým označením. Totéž se týká i čtvrté generace X3.

O tomto kroku se dříve spekulovalo, nyní ho pro BMW Blog potvrdil Bernd Körber, viceprezident BMW pro řízení značek a produktů. „Měli jsme na konci (odkaz na - pozn. red.) vstřikování. Řekli jsme si, že bychom si rádi ponechali ‚i‘ jako aktivum, ale použijeme ho jako znak toho, že řídíte elektromobil,” uvedl s tím, že jde o krok jdoucí vstříc zákazníkům, který má zamezit dosavadnímu zmatení.

Něco takového ale automobilce nebaštíme. V případě elektromobilů totiž ono „i“ figurovalo vždy před číslem, které navíc bylo jednociferné. I těm rozumově slabším tedy ihned došlo, že BMW i5 má elektrický pohon, zatímco u BMW 540i lze čekat ten benzinový. Přešlapy byly spojené spíše s hybridní nabídkou, která je prezentována jak klasickým trojčíslím, tak písmenem „e“ na konci.

Pokud by si tedy automobilka skutečně chtěla zamést před vlastním prahem, ponechala by benzinu ono „íčko“, zatímco diesely by byly dále spojené s písmenem „d“. Nicméně u hybridů by došlo na přesun k „háčku“, zatímco elektromobily by vyfasovaly označení „e“. Že se tak nestalo, lze považovat za promarněnou příležitost ke skutečnému vyjasnění. Tohle je spíše něco jako záměrné matení ve stylu Audi a jeho přejmenování A6 na A7 a zachování původního označení elektromobilu, který s dekády budovanou image vozu nebude mít společného téměř nic.

Málokteré názvosloví dávalo takový smysl, jako tomu bylo ještě před pár lety u mnichovské automobilky. Ta však tradicím začala dávat na frak ve chvíli, kdy podlehla downsizingu. Nyní přichází další změny, které jsou nepřekvapivě spojené s elektromobilitou. Foto: BMW

Zdroj: BMW Blog

