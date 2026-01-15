BMW potvrdilo, že jeho nová elektrická M3 bude předstírat všechno to, co měla nahradit něčím lepším
Petr Prokopec
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Není to smutný vrchol absurdity vývoje celého odvětví posledních let? Přace nemůžete roky někomu tvrdit, že přicházíte s něčím lepším, co je mj. tiché nebo nemusí mít mnohastupňovou převodovku, a pak u toho ale přesně tyhle „překonané věci" začít simulovat.
BMW je automobilkou, pro kterou se synonymem staly řadové šestiválce. Lví podíl na tom má i model M3, třebaže jeho pořád nejslavnější první disponovala jen čtyřválcem. U té druhé z roku 1992 ovšem Němci přepřáhli na objemnější motor o šesti válcích v řadě, který s výjimkou generace E90 používají dodnes. Bez ohledu na počet válců ale M3 měla vždy spalovací motor, který - kupodivu - dodnes zůstává oproštěn od jakékoli formy elektrifikace, stejně tak je kupodivu 2 - pořád možné jej spojit s manuální převodovkou.
Příští rok ovšem dojde na zásadní posun, neboť poprvé v historii by Němci měli nabídnout dvě různá pojetí M3. Jedno se bude držet osvědčené spalovací techniky, to ovšem bude jistě marketingově upozaděno. Místo toho BMW již nyní začíná tlačit elektrickou variantu, která bude založena na letošní novince, sedanu i3 z rodiny Neue Klasse. Podle Dominika Suckarta, který má u značky na povel vysokonapěťové baterie, přitom půjde o „nastavenou laťku v rámci řidičské dynamiky“.
Jak moc bude toto tvrzení pravdivé, záleží na úhlu pohledu. Suckart sice uvedl, že „o výkonu zatím nemůžu mluvit“, neoficiálně by však elektrická M3 měla nabídnout možná až 1 000 koní. Je tedy velmi pravděpodobné, že minimálně v přímém směru bude pekelně rychlá, možná bude fungovat i na okruhu. Ale jak dlouho? Navíc to bude nejfalešnější M3 historie, a to tím nejabsurdnějším představitelným způsobem.
Kvůli „emotivní stránce“ u něj totiž BMW použije umělé řazení a umělý zvuk. I to Suckart potvrdil s tím, že Mnichov se bude ubírat stejným směrem jako Hyundai se svými elektrickými modely Ioniq 5 N a Ioniq 6 N. Jejich prodeje ovšem ani v nejmenším nejsou závratné, proto ostatně již Korejci oznámili, že na trzích, ze kterých byly staženy spalovací sportovní deriváty, v brzké době představí nové modely se spalovacím pohonem. Sazka na bateriový pohon tedy Hyundai v tomto segmentu rozhodně nevyšla. A nemyslíme si, že pro BMW dopadne lépe.
Už v morální rovině se BMW dopouští neuvěřitelného pojízdného protimluvu. I tato automobilka ráda řekne, jak je elektrický pohon evolučním krokem vpřed, což pak začne dokazovat tím, že u něj bude simulovat projevy řešení, které nahrazuje? Jak absurdní to je? Chybí už jen přidat autu motor R6 jako generátor elektřiny a nesmyslné divadlo je kompletní.
Navíc pořád platí, že jakkoli má elektrická M3 dostat čtyři motory, z nichž každý dostane na povel jedno kolo, stále bude třeba počítat s výrazným omezením v podobě baterií. Ty mají mít kapacitu okolo 100 kWh, což je ekvivalent asi litrové nádrže. Pod dvě tuny přitom tato novinka vážit rozhodně nebude, v kombinaci s obrovským výkonem tak při plném nasazení paket vycucnete během pár desítek kilometrů. A poté budete muset čekat a čekat. K čemu takové sportovní auto je?
Dojezd by pak sice měla navýšit funkce umožňující odpojení přední nápravy, a tedy roztáčení pouze zadních kol, což má navíc vést k zábavnému driftování, jenže skutečně je ve světě tolik schopných řidičů, kteří si něco takového s více než dvoutunovým vozem dovolí? Suckart sice dodává, že vůz nabídne „nikdy dříve nevídanou ovladatelnost a kontrolu trakce“, ovšem fyzikální zákony tak jako tak nepokoří, byť má být kontrolní jednotka Heart of Joy pekelně rychlá.
Suma sumárum se tak zdá, že elektrická M3 bude tímtéž, čím se stal každý dosavadní sportovně koncipovaný elektromobil. Nesmyslem hrajícím si na něco, čím není a být nemůže. Pokud automobilky neudělá spalovací M3 záměrně špatnou, je elektrická verze předem odsouzena k prodejnímu debaklu. Že si u toho bude hrát na vůz, od nějž dostane nakládačku, pak její tragédii jen podtrhne.
Elektrická M3 sice nabídne vysoký výkon a nepochybujeme, že bude rychlá, ale co dál? S minimální akceschopností a předstíráním projevu spalovací verze bude mimořádně trapná. Foto: BMW
