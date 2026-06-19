BMW začalo „předčasně” prodávat novou i3. Pohádku o zájmu mu nebaštíme, prodat ji s jejími parametry, cenou i vnitřkem bude oříšek
Petr ProkopecTohle auto váží jako dvě Škody Fabia TSI, přesto svou rychlostí nepřekoná ani jednu z nich. Jeho design je polarizující a cena z něj dělá alternativu k mocné M340d. Jestli se na tohle auto stojí fronty jako před Mototechnou, pak sežereme klobouk.
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BMW začalo „předčasně” prodávat novou i3. Pohádku o zájmu mu nebaštíme, prodat ji s jejími parametry, cenou i vnitřkem bude oříšek
před 9 hodinami | Petr Prokopec
Tohle auto váží jako dvě Škody Fabia TSI, přesto svou rychlostí nepřekoná ani jednu z nich. Jeho design je polarizující a cena z něj dělá alternativu k mocné M340d. Jestli se na tohle auto stojí fronty jako před Mototechnou, pak sežereme klobouk.
V posledních letech musíme v tiskových zprávách automobilek číst mnohem mezi řádky ještě víc, než tomu bylo kdy dřív. Stojí za tím snaha výrobců vykreslit často kontroverzní novinky jako něco, po čem prahnou davy. A snahy prosadit se na trhu s elektrickým pohonem s tím mají hodně co do činění.
K těmto praktikám přistoupilo už i BMW, které se v půlce dubna pochlubilo výsledky za první letošní kvartál. Přičemž po projetí prvních dvou odstavců člověk musel logicky dojít k názoru, že v Mnichově už nic jiného než elektrická auta ani neprodávají. Objednávky totiž měly oproti stejnému období loňského roku vzrůst o 40 procent.
„Evidujeme výjimečně silnou poptávku po novém BMW iX3. Od chvíle, kdy jsme v Evropě otevřeli objednávkové knihy, jsme posbírali už více než 50 tisíc objednávek. Zájem zákazníků o BMW iX3 tak překonal i naše vysoká očekávání,“ uvedl Jochen Goller, člen představenstva značky zodpovědný právě za prodeje. Zároveň dodal, že automobilka se dále dočkala také velmi pozitivní odezvy na druhého člena elektrické rodiny Neue Klasse, kterým je sedan i3.
Kolik kusů iX3 však značka skutečně předala, již Goller neupřesnil. BMW pouze zmínilo, že za první kvartál bylo po celém světě prodáno 87 458 mnichovských elektromobilů. Jakkoli je to ale hezké číslo, prodeje celé skupiny, kam patří i Rolls-Royce a Mini, za stejné období dosáhly na 565 748 kusů. Znamená to tedy, že na bateriový pohon nepřipadlo ani 16 procent dodaných aut. A co je podstatnější, ve srovnání s prvním čtvrtletím loňského roku se jedná o meziroční pokles o 20,1 procenta.
Dalším - a námi už probíraným - překrucováním reality je naznačit, že automobilky má problém s prodejem spalovacích modelů a díky bohu prodává nějaký ten elektromobil. Někteří ji to baští, třeba i Autocar, který bez okolků říká, že BMW kolabují zisky s tím, jak se Číňané otáčí zády k jeho spalovacím autům. Tak to prezentuje i automobilka, ale s realitou to nemá společného vůbec nic. Jak už padlo, spalovací modely jsou v podstatě to jediné, co mnichovští v Číně prodávají, něco lépe, něco hůře, s elektromobily nedosáhli prakticky ničeho.
V Mnichově tak víceméně došlo k tomu, co známe z ostatních automobilek, které nasypaly příliš mnoho peněz do příliš málo žádaného zboží. Místo toho, aby se podívaly na výsledky a řekli si: „Tak jsme to zkusili, ale těžiště trhu je holt jinde,” začínají ignorovat realitu, mazat sobě i jiným kolem úst elektrický med a doufají, že jejich přání se promění v realitu. Tu jsme ale popsali výše a přáním se zjevně neblíží.
Proto máme problém věřit čemukoli, co automobilky v této souvislosti prohlásí. A nebaštíme tedy ani další Gollerova slova o pozitivní odezvě na i3 takové, že ačkoli BMW původně plánovalo zahájit objednávky na tento model až v září, silná poptávka značku přiměla ke změně a objednávat lidem dovolí auto už teď. Jak se vůbec o oné silné poptávce dozví? Z mailů? Z telefonů? Z reportů dealerů, že se lidé ptají? Z kalendáře na firemní toaletě? Všechno je možné, nic z toho ale není skutečně měřitelné, jen závazná objednávka „přikrytá” zálohou je pověstný vrabec v hrsti, zatím BMW honí jen holuba na střeše. A při pohledu na to, co zatím v podobě i3 nabízí, si nejsme jisti, jak úspěšný lov to bude.
Elektrický sedan si zákazníci zatím mohou objednávat v jediné verzi, a to 50 xDrive First Edition vyobrazené na fotkách okolo. Vychází z Mpaketového provedení, nicméně přihazuje ještě pár dalších výbavových prvků, jako je třeba vyhřívaný volant, třízónová klimatizace či head-up displej. Kromě toho je možné počítat s komfortnějšími předními sedadly, automatickým otevíráním a zavíráním zavazadelníku či lepším audiosystémem Harman Kardon. A pokud to nestačí, je k dispozici i víceméně obvyklá řada příplatků.
To ovšem znamená, že klientela musí počítat s mnohem vyšší hmotností, než jakou má na kontě standardní i3 50 xDrive - 4 760 milimetrů dlouhý sedan přitom váží krutých 2 280 kilo, to opravdu není málo. Ve verzi First Edition pak sedan v Německu startuje na 75 340 Eurech neboli na 1 825 000 Kč, což je o 9 440 Eur (229 tisíc korun) více než u výchozího provedení. A jen o pár tisíc Eur méně, než u BMW dáte za nekonečně lépe použitelnou verzi M340d.
Varianta i50 xDrive totiž navzdory svému označení nejede rychleji než 200 km/h, což je méně, než kolik udělá Škoda Fabia 1,0 TSI (202 km/h, 1,5 TSI 222 km/h), která mimochodem tolik neváží ani ve dvou kusech. S kapacitou baterek 108,7 kWh jste na ekvivalentu 28 litrů nafty, které v nejlepším případě doplníte za něco méně než hodinu (BMW udává jen optimistických 10-80 % za 21 minut, takže v optimálním z optimálních případů jste na nějakých 19 litech za tuto dobu), M340d prakticky hned doplní 59 litrů, na které ujede přes 1 000 km, když se trochu začnete snažit. Udávaných 710 km u i3 podle americké EPA bude v reálu možná 500 km, když to hodně dobře vyjde.
Vážně se na tohle auto stojí fronty? Když vidíme tyto parametry, vidíme cenu, vidíme také interiér, který vypadá jako encyklopedická definice „cost cuttingu”, sázeli bychom na trochu jinou realitu - že BMW s iX3 už teď zažívá to, co nejlépe popsalo Porsche, a honí raději rovnou i objednávky na i3. Ale čas nás dříve nebo později rozsoudí, před reálnými prodejními daty v horizontu roku či dvou nikdo neuteče...
Nové i3 si již můžete objednávat v tzv. First Edition. Za 2,3tunový sedan s maximálkou 200 km/h dáte minimálně 1,8 milionu korun, to dvakrát neláká. Foto: BMW
Zdroj: BMW
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