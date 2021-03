BMW představilo svou klíčovou technickou novinku. Motor? Převodovku? Zapomeňte před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Doba, kdy se značky jako BMW snažily od konkurence odlišit primárně prvky vedoucími k lepšímu jízdnímu projevu, jsou dávno pryč. Jako zásadní technickou novinku tak mnichovská značka prezentuje nový palubní systém.

Na podzim loňského roku BMW představilo nové elektrické SUV iX, jež ve světě způsobilo opravdu velký poprask. Nikoliv však takový, jaký by si mnichovská automobilka představovala. Palec nahoru mu ukázal jen málokdo, většina lidí jej kvůli designu odmítla. BMW tuto kritiku nezvládlo a začalo se do fanoušků zbytečně obouvat, přičemž je označilo za dinosaury neschopné akceptovat změnu. Automobilka evidentně nepochopila, že lidé nemají problém s elektrickým pohonem, nýbrž se vzhledem.

Je otázkou, zda si BMW spraví reputaci uvnitř. Elektrická novinka dostala poměrně futuristicky vypadající, poněkud neosobní kabinu. A jakkoliv má navodit dojem moderního luxusu, ve výsledku z ní máte spíše opačné pocity. Platí to zejména u varianty užívající látkové a semišové čalounění, kdy máte pocit, že se koukáte na koncept nějaké nízkonákladové značky, která sice objednala řadu lesklých doplňků, ale již neměla dostatek financí na stavbu bytelné architektury, do které by je zasadila.

V případě kožené varianty již lze nad kabinou přivřít oči, ovšem ani tak jí řada lidí nejspíše nepřivykne. Tou klíčovou novinkou je ale nový palubní systém iDrive 8 s rozměrným palubním displejem, který se automobilka rozhodla detailně přiblížit světu. Byly časy, kdy šlo o něco podružného, ale v době, kdy se některá BMW technicky nestačí ani Volkswagenům je třeba přijmout jako fakt, že se Mnichov snaží svou výjimečnost prezentovat jinak.

Základem iDrive 8 je tedy 12,3palcový přístrojový štít, který byl sjednocen v proskleném panelu s 14,9palcovou obrazovkou multimédií. Vše je nakloněno směrem k řidiči, který tak zůstává v centru dění. Digitální štít bude měnit vzhled v závislosti na zvoleném provozním módu. Drive nabídne „dynamicky se měnící střed obrazovky“, Focus „byl navržen pro extrémní dynamiku“ a poslední Gallery minimalizuje data o jízdě, aby tím vznikl prostor pro různé „serepetičky“. S těmi pak BMW ve výsledku nekončí ani u středového displeje, neboť kupříkladu audio systém mění barvu obrazovky dle zvolené skladby. Zda je to bezpečné, necháme na vašem posouzení.

Co nicméně bezpečností příliš nezavání, to je odebrání klasických tlačítek u klimatizace, jež je nyní součástí palubního menu. BMW tak postupovalo záměrně, neboť jeho klientela prý dané nastavení příliš nemění. Přesunout se můžeme k osobnímu profilu BMW ID, který pochopitelně počítá s již zmiňovaným individuálním nastavením sedadel či klimatizace. Zároveň se však dokáže učit a zapamatovat si trasu do práce či z práce. Tu vy samozřejmě znáte velmi dobře, ovšem i tak se vám může trasa každé ráno i odpoledne může ukázat na obrazovce. BMW přitom dodává, že v tomto ohledu již myslí dopředu, a to konkrétně na automatizaci řízení.

Z toho důvodu ostatně nový systém iDrive 8 zvládá online aktualizace, stejně jako je spárován s vylepšenými aplikacemi. Vůz tak ve výsledku lze odemknout či zamknout i mobilem, a to bez nutnosti jej vyndávat z kapsy. Automobilka touto technologií nehodlá osadit jen iX, ale rovněž i chystaný sedan i4. Teprve až poté by iDrive 8 měl zamířit i mezi vozy používající spalovací ústrojí.

Zvenčí elektrické BMW iX fanoušky značky příliš nechytlo. Při pohledu do kabiny se nedá čekat přílišná náprava, a to i přes mnohé chytré funkce nového palubního systému, který z vozu dělá počítač na kolech. Tedy něco, po čem tradiční zákazníci značky příliš netouží. Foto: BMW

Zdroj: BMW

