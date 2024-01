BMW se překonalo a pochopilo, že manuální převodovka je dnes zlatý důl. V paketu s komickými jmény vás v Z4 vyjde draho před hodinou | Petr Miler

/ Foto: BMW

Kolikrát jsme BMW marně říkali, že s ručním řazením nemá končit, neboť má na trhu dost oddaných a dobře situovaných příznivců, kteří si za něj rádi připlatí? Za uplynulou dekádu muselo jít snad o desítky příležitostí, až teď to automobilka pochopila. A zpětně manuál naděluje i okrajové Z4.

Není to nakonec žádná raketová věda. Proč jsou dnes auta jako BMW M3 E46 a E90, Ferrari F430 a F458, Porsche 911 991.1 a spousta dalších modelů starých dekádu a víc stále více ceněná, i když jim optikou jejich objektivních dynamických parametrů dávno ujel vlak a nejsou zase tak stará, aby šlo o historické skvosty? No protože podstatné skupině zákazníků nabízí něco, co už se nedá koupit. Ať už jde o atmosféricky plněné motory, ruční řazení, hydraulické posilovače, nízkou hmotnost nebo cokoli z toho dohromady, jde o něco, co v nových autech prostě nedostanete. Není to ale tak, že by se tyhle věci nedaly nabízet, spíše přestaly být předmětem pozornosti automobilek.

Důvody jsou různé. Někdy je vytlačily z trhu regulace, jindy se masový zájem přesunul k jiným řešením, a tak se výrobcům zdánlivě nevyplatilo tu či onu věc dál nabízet. Že o ní zájem dál je, dosvědčují i takřka okamžitě rostoucí hodnoty zmíněných i nezmíněných aut plných řešení, která byla z trhu více či méně vytlačena. Přesto automobilkám trvalo skoro dekádu, než pochopily. Držet se dnes budeme převodovek, v jejichž případě se kyvadlo dějin začalo stáčet k automatům právě už před deseti a více léty, samočinné převodovky ale v očích puristů jakýsi zážitek z ovládání manuálu nikdy nevyrovnaly.

Uvažování automobilek bylo jednoduché, přímočaré, ale v zásadě chybné. Dlouho považovaly manuály za „sociální”, rozumějte levnou věc, která je možná vývojově a výrobně lacinější, pokud ale oslovuje 10, možná 20 procent kupců, stejně se ji nakonec nevyplatí prodávat. A kdyby byla dražší, nechtěl by ji přece už nikdo. Však kdo by sáhl po „horším” manuálu za stejnou cenu? Natož pak, aby za něj platil víc? V očích účetních to byl nesmysl, a tak se ruční řazení ocitlo na pranýři dějin.

Zejména náš šéfredaktor, který se sám označuje za „manuálního fundamentalistu” a dekády se pohybuje v komunitě puristických příznivců sportovních aut, roky chodil po automobilkách, mj. po BMW a vysvětloval jim, že to takhle není. Že existuje dost lidí, kteří si nic jiného než ruční řazení nekoupí, že jsou dobře situovaní a že problémem není nejen stejná, ale dokonce ani vyšší cena. Však pokud si někdo kupuje „zbytečné” BMW M za 2 nebo 3 miliony, se kterým chce „srůst” i za pomoci přímého řazení, opravdu ho bude zajímat, jestli za něj zaplatí 50 tisíc navíc? BMW to dlouho odmítalo přijmout, až to u některých modelů (zejména M2) začalo s úspěchem pomalu zkoušet. Nakonec došlo až k tomu, že se mu vyplatí manuál vrátit dokonce léta prodávanému, okrajovému modelu. A dokonce si dovolí dát na něj velmi odvážnou cenovku.

Tak se zrodilo BMW Z4 M40i s paketem Handschalter (v USA) alias v edici Pure Impulse (v Evropě). Obě jména jsou legrační, podstata auta je ale z pohledu nás jako nadšenců velmi seriózní: Automobilka vzala už 6 let (!) vyráběný model generace G29 a přidala mu vedle ručního řazení ještě několik dalších modifikací směřujících k lepšímu jízdnímu zážitku. A stvořilo něco, co zas jednou vzbuzuje touhu. V dobách - slovy Jeremyho Clarksona - mrazáků na kolech je to osvěžující věc.

Základní fakta jsou tedy jasná, z detailů dodejme, že manuál je nově k dispozici pro vrcholnou verzi M40i v rámci celé sady vylepšení. V USA je vůz k dispozici s 3,0litrovým řadovým šestiválcem od výkonem 387 koní, s nímž z 0 na 97 km/h zrychlí za 4,2 sekundy a rozjede se až na elektronicky omezenou maximální rychlost 250 km/h. V Evropě bude mít stejný motor jen 340 koní, stovku tak auto zvládne za 4,6 sekundy a víc jak 250 km/h také nepojede, ani za příplatek.

Bez ohledu na „kontinent prodeje” a zvolenou převodovku má vůz lepší brzdy, zadní diferenciál s omezenou svorností a ostřeji naladěný podvozek, verze s manuální převodovkou pak dostala ještě jiné naladění podvozku díky upraveným pružinám a novému přednímu stabilizátoru. Výsledkem má být ostřejší odezva řízení. Kola jsou 19palcová vpředu a 20palcová vzadu a manuální verze se dále liší tmavými vnějšími kryty zpětných zrcátek a standardně červenými brzdovými třmeny. Jak už padlo, v USA si paket říká „Handschalter” (německy ruční řazení, víc v tom není), což je aspoň vtipné. V Evropě si značka bůhvíproč u německého označení zůstat netroufla a označení Pure Impulse Edition je spíš komicky nenápadité.

Legrace končí u ceny, neboť ta je opravdu tučná. Tu českou zatím neznáme, na okolních trzích se ale za „Handschalter” platí 5 040 Eur, tedy asi 125 tisíc Kč. To už je hodně, na stárnoucí Z4 rozhodně, přesto tušíme, že tato novinka o zájem nebude mít nouzi.

„Ja wohl, Handchlatung für fünftausend Euro,” chce se říci „řečí BMW”. Podle nás dobrý krok, cena je už ale na tento typ auta dost vysoká. Foto: BMW

