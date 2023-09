BMW „překvapivě” zjistilo, že nikdo nechce znovu platit za auto, které si dávno koupil, měsíční platby za vyhřívání sedadel ruší před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Automobilky jdou někdy hlavou proti zdi a toto byl další případ. Roky jsme říkali, že to je provokace, která zákazníky akorát naštve a nikdo za pouhou softwarovou aktivaci na palubě fyzicky dávno přítomné techniky platit nebude. Stalo se to a BMW z celého nápadu vycouvalo.

Představte si, že si koupíte nové kalhoty, třeba džíny. Jsou kompletní, vypadají šik, ale protože je léto, chvíli je necháte ve skříni. Pak přijde první chladné zářijové ráno, vy sáhnete po nových džínách, chcete je zapnout a... nic. Kalhoty vám oznámí: „Pro použití knoflíku je třeba jej aktivovat, tato funkce je zpoplatněna částkou 100 Kč měsíčně.” Ale pozor, má to výhodu, když v létě znovu nebudete džíny používat, 100 Kč nemusíte platit!

Hloupost? Ano, ale bohužel také stoprocentní ekvivalent toho, co v posledních letech rozjíždí automobilky. Ty napadlo, že snazší než vyrábět jedno auto v milionu specifikací bude vyrábět ho v pár fyzicky obdobných provedeních, ve kterých jednotlivé výbavové prvky budou aktivovány nebo deaktivovány podle volby zákazníka. Obecně proč ne, je to sice rizikové (protože aktivaci lze obejít), ale zůstat obchodním modelem dosavadní přístup, kdy si za něco připlatíte (anebo ne), asi to nikoho nepopudí. Výrobce ale napadlo, že lepší bude nechat si za to pravidelně platit, a tak zákazníkovi výbavu v podstatě pronajímat. I když ji má fyzicky v autě, které si koupil celé, jeho části bez softwarové aktivace nebude mít k dispozici. Výhoda? Že to přece nemusíte platit pořád, protože kdo by si nechal temperovat pozadí uprostřed léta.

Je to vážně jako „knoflík on demand” - ano, máte džíny, máte je celé, ale knoflík je „zablokovaný”, dokud nezaplatíte výpalné, pardon předplatné. To by člověka zvedlo ze židle, třeba BMW si ale přesně takto nechalo platit za vyhřívání sedadel. Ano, koupili jste si auto, koupili jste si sedadla, koupili jste si je s vyhříváním, ale v září si můžete leta notovat „žhavil Béďa, žhavil drát”, dokud za aktivaci vyhřívání znovu nezaplatíte. Psali jsme o tom mnohokrát včetně toho, že se to nemohlo setkat s pozitivní odezvou. A tak se to s ní ani nesetkalo.

Právě BMW na to přišlo jako první, neboť jako první tento nesmysl spustilo ve velkém. Peter Nota, člen představenstva BMW odpovědný za prodej a marketing, nyní diplomaticky uvedl, že „míra přijetí tohoto řešení mezi zákazníky není vysoká”. Přeloženo do lidštiny - nikdo za to nechce platit a spoustu lidí to vytočilo. Mnichovská automobilka tak nadále nebude zpoplatňovat aktivaci vyhřívaných sedadel - pokud vyhřívání v autě mít budete, bude také fungovat.

S předplatnými ale BMW zcela nekončí, místo toho se zaměří na software a služby. To dává smysl, třeba tzv. Concierge Services automobilky znamenají pro firmu dodatečné náklady a pro zákazníky dodatečný komfort. Podobně třeba soustavně aktualizované mapy s extra prvky apod. To asi lidi rozčilovat nebude, ale platit za pouhou aktivaci fyzicky přítomných sedadel? Skoro se mi chce přidat anglickou zkratku typu LMAO, to už je jako platit si za aktivaci motoru. Ale dost bylo pozvednutých obočí, tento hloupý příběh skončil. Snad nadobro.

Pravidelné měsíční platby za funkční vyhřívaná sedadla byla od začátku provokací, za kterou lidé nemohli být ochotni platit ve velkém. A tak ani nebyli, BMW ji tedy zrušilo. Foto: BMW

Zdroj: Autocar

Petr Miler

