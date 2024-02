BMW připravilo nový pětkový kombík o oblíbený „kufrový trik”, nejspíš jen kvůli penězům před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Nový mnichovský kombík při prvním představení vyloženě nezklamal, při zkoumání detailů se ale ukázalo, že už nedisponuje separátně výklopným zadním oknem ve víku zavazadelníku. BMW pro to má vysvětlení, moc mu ale nevěříme.

Pokud jste někdy vlastnili kombík značky BMW, patrně víte, že do zavazadelníku se dá dostat dvojím způsobem. Jeden se nikterak neliší od konkurence a spočívá ve zvednutí celého víka, ať už manuálně nebo s pomocí elektromotorků. Ten druhý pak sice nebyl vyhrazen výlučně mnichovské automobilce, ta z něj nicméně udělala jeden z podstatných faktorů své nabídky. Majitelům totiž stačilo stisknout tlačítko vedle zadního stěrače či na dálkovém ovládání a rázem se zvedlo pouze okno. Drobnosti jste tak dovnitř mohli naskládat prakticky bez ušpinění, velkých nároků na prostor okolo atp.

Tímto „Koffertrickem“, jak občas říkají Němci, disponovala každá generace řady 5, stejně jako s ním počítá i stávající BMW 3 Touring. U nově odhaleného pětkového kombíku však po něm budete pátrat marně, separátně výklopné okno není k mání ani za příplatek. Alexander Schmuck, manažer produktové komunikace značky, pak kolegům z Motor1 prozradil i důvod, kterému ale nejspíš nevěří ani on sám. Vše má totiž spojitost se „skloněným sportovním aerodynamickým designem zádě. Začlenění mechanismu na separované ovládání ona by pak bylo na úkor objemu zavazadelníku.“

BMW tedy tvrdí, že za vším stojí přepracovaný vzhled vozu a snaha nabídnout zákazníkům co největší prostor nad zadní nápravou. Ten přitom ve srovnání s předchozí generací zůstává neměnný, standardně lze tedy znovu počítat s 570 litry a po sklopeních zadních sedadel s 1 700 l. Když se nicméně vrátíme o dvě verze zpátky ke generaci F10, zjistíme, že lidem nevadilo o 10, respektive o 30 litrů méně. Přičemž je prakticky jisté, že krok zpět tímto směrem by negativně nebyl přijat ani v nejnovějším případě.

V tomto ohledu si ostatně jen stačí posvítit na řadu plug-in hybridů, u nichž výrobci nainstalovali baterie pod podlahu zavazadelníku. Jeho objem se následně nezmenšil třeba o 10 litrů, nýbrž často i o desetinásobek. Bral ale někdo v té chvíli ohled na klientelu? Ani v nejmenším, místo toho bylo naopak zmiňováno, kterak je takové provedení maximálně pro-zákaznické. Což byl ostatně i názor BMW u předchozích generací, kde kombinace spalovací a elektrické jednotky vedla k poklesu objemu na 430 až 1 560 l.

Jaký je tedy pravý důvod? Tipovali bychom peníze, jako většinou půjde nejspíše o škrty ve vývojových a výrobních nákladech. Nejde tu totiž jen o separovaný mechanismus a jedno tlačítko, ale rovněž i veškerý použitý materiál. V případě výklopného okna totiž muselo dojít na vytvrzení skla, stejně jako ke zpevnění sloupků víka zavazadelníku. To vše ale nyní může být minulostí, úspory na jednom voze tak klidně mohou jít do tisícikorun. A nyní vše vynásobte snadno milionovou produkcí v horizontu 7 nebo 8 let...

Nová řada 5 Touring je tou vůbec první, u které nelze vyklopit pouze zadní okno, do zavazadelníku se lze dostat jen skrze zvednutí celého víka. Cherchez l'argent... Foto: BMW

Zdroj: Motor1

Petr Prokopec

