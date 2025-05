BMW prodělává kvůli americkým clům 250 milionů Kč denně, jednání s Trumpem tak vzalo do vlastních rukou včera | Petr Prokopec

Čtete správně, jen mnichovská automobilka má kvůli zvýšeným americkým clům přicházet o čtvrt miliardy korun denně, což je pochopitelně dlouhodobě neúnosné. EU nejedná, a tak se Němci i se zástupci dalších tamních automobilek rozhodli jednat sami.

Není tajemstvím, že evropské automobilky byly citelně zasaženy novými americkými cly zamřenými mj. právě na auta. Z povzdechů jednotlivých manažerů bylo zjevné, že je zvlášť pro některé automobilky zle, z jejich slov ale nebylo jasné, jak moc. Německý Handelsblatt však nyní s jedním takovým přišel a možná by nebylo od věci, pokud se napřed něčeho chytíte. Jde totiž o vskutku enormní sumu - vlivem vyšších cel totiž má jen BMW přichází o 11,3 milionu dolarů neboli lehce přes 250 milionů korun denně.

To jen vysvětluje, proč část výrobců raději zastavila dodávky na americký trh, i když dopady budou nestejnoměrné. I desítky milionů korun denně by byly hodně, čtvrt miliardy za stejné časové období je neskutečná pálka. V případě BMW jsou takové sumy překvapivé i proto, že automobilka v USA má poměrně důležitou továrnu, a to ve Spartanburgu, kde s výjimkou X1 a X2 vznikají všechna firemní SUV pro celý svět. Jenže mimo ně Američané zjevně mají zájem i o sedany, kombíky, kupé a kabriolety, které se dováží.

Podobně jsou na tom prý i Mercede a Volkswagen, přičemž i tyto automobilky mají své továrny v USA. Ani jim ale nepomáhají natolik, aby je to před cly ve větší míře ochránilo. A protože politici nekonají, Němci raději vzali jednání do vlastních rukou. Už v dubnu tak došlo na jejich schůzku s Trumpem v Bílém domě, kde byl americkému prezidentovi předložen návrh možného řešení.

Momentálně pak německé automobilky vedou „intenzivní jednání“ s americkým ministrem obchodu Howardem Lutnickem, a to ohledně „obchodního modelu vyváženého exportu“. BMW, Mercedes a VW by totiž za každý vůz vyrobený v Americe získaly kredit, díky kterému by si následně mohlo snížit clo u aut dovážených do USA. Tomuto řešení je Trump prý nakloněn i proto, že jeho součástí jsou investice do amerických továren německých značek.

Jak zmiňuje agentura Reuters, na dohodu by mohlo dojít již příští měsíc. I proto, že na Trumpa tlačí republikánští senátoři zastupující Jižní Karolínu, Alabamu a Tennessee, kde se ony fabriky nachází. BMW totiž ve Spartanburgu zaměstnává 11 tisíc lidí a loni tam vyrobilo takřka 400 tisíc aut, zatímco pro Mercedes pracuje v Tuscaloose 6 tisíc zaměstnanců, kteří loni stáli za 260 tisíci vozy. Chattanooga Volkswagenu pak je domovem 4 500 pracovníků.

VW poznamenal, že průměrný příjem zaměstnanců se pohybuje nad 60 tisíci dolary (1,3 milionu Kč) ročně a je tedy výrazně vyšší, než je v této oblasti běžné. Němci jsou tak v Americe lukrativními zaměstnavateli a při příslibu dalších investic se již vyplatí, aby s nimi Bílý dům jednal separátně. Nyní tak jen doufejme, že je za jejich snahy nezačne trestat bratrstvo tety Uršuly, to vždy ví, jak věci pokazit.

Ve Spartanburgu pro BMW pracuje 11 tisíc lidí, tedy dost na to, aby američtí politici jednali s německou automobilkou na clech osobně. Podobně je tomu také u Mercedesu a VW, dohoda by přitom měla být uzavřena již příští měsíc. Foto: BMW

