BMW rázně odmítlo spekulace o ukončení vývoje spalovacích motorů, elektromobily se lidem místo benzinů a dieselů nedaří vnutit

„Úplný nesmysl,” tak zhodnotil šéf vývoje mnichovské automobilky současné spekulace o tom, že firma navzdory svým proklamacím nehodlá dále vyvíjet spalovací motory a soustředit se bude jen na elektrický pohon. Proč tomu tak je, upřesňuje náš zdroj z firmy.

Ačkoli BMW ústy svých nejvyšších šéfů opakovaně odmítá přechod na elektromobilitu a hájí zachování spalovacích motorů v nabídce, začala se v posledních dnech v automobilových kruzích s odvoláním na „zdroje blízké firmě” šířit informace o tom, že BMW nebude pokračovat ve vývoji spalovacích motorů, kdy už z nich nelze dostat víc. A nemá to dávat smysl ani za situace, kdy konkurenční automobilky investují stále více do elektrických pohonů. Jenže nic takového není pravda.

Pro britský Autocar to uvedl sám nejvyšší šéf výzkumu a vývoje firmy Frank Weber. „Zaprvé, není to pravda. A zadruhé tvrzení, že už se na tomto poli nedá ničeho dosáhnou, také není pravdivé,” řekl Weber a potvrdil dříve proklamované odhodlání firmy pokračovat ve vývoji spalovacích motorů právě s tím, že prostor pro další inovace a zefektivnění těchto pohonů zůstává značný.

Weber poukázal i na čerstvě definitivně přijatou podobu emisní normy Euro 7, která zametá spalovacím motorům cestu k dalším úspěchům. I to je nakonec důvod, proč BMW zůstává „silně odhodláno dále vyvíjet spalovací jednotky”. Weber dále uvedl: „Je toho hodně, co ještě musíme udělat. A neděláme to jen v Evropě, ale také v USA a Číně,” připomněl, že svět nejsou jen země Evropské unie, těžiště odbytu značky ostatně dávno leží jinde.

Weberova reakce získaná Autocarem přichází souběžně s tou, kterou jsme se ve stejné věci snažili získat u našeho kontaktu v BMW, který se nachází relativně vysoko v obchodních a marketingových strukturách firmy. Ten též vehementně popřel, že by se plány ohledně spalovacích motorů změnily a přidal jednu docela pozoruhodnou informaci.

I když BMW prodává elektromobilů docela dost, podle dat firmy neexistuje nic jako přímá úměra mezi tím, o kolik rostou prodeje elektrických modelů značky, a o kolik klesají prodeje spalovacích vozů. Neexistuje prý téměř žádná úměra a firma skrze elektromobily získává hlavně nové zákazníky konkurence a eviduje nové akvizice stávajících klientů - vnutit tradičním kupcům benzinů a dieselů elektromobil jako náhradu je téměř nemožné. Také proto by BMW bylo hloupé, kdyby se jedno pokusilo nahradit druhým, v tuto chvíli se spalovacími a elektrickými modely pracuje jako se specifickými, řekněme komplementárními, nikoli subsitutčními produkty.

BMW možná skončilo s výrobou některých spalovacích motorů v Německu, jinak s nimi ale zdaleka nekončí. Nevidí důvod, i stávající klientela vnímá elektromobily spíše jako komplement, nikoli substitut. Foto: BMW

Zdroje: Autocar, Autoforum

Petr Miler

