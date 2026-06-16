BMW říká, že novou M3 nezdevastuje nesmyslným pohonem jako Mercedes a Audi, nadšenci jdou slavit
Petr MilerJak moc bude tohle auto zajímavé jako celek, zůstává nadále otázkou, zejména u Audi si ale už teď musí drbat hlavu. Nová M3 bude přinejmenším jednookým králem mezi slepými alternativami.
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BMW říká, že novou M3 nezdevastuje nesmyslným pohonem jako Mercedes a Audi, nadšenci jdou slavit
včera | Petr Miler
Jak moc bude tohle auto zajímavé jako celek, zůstává nadále otázkou, zejména u Audi si ale už teď musí drbat hlavu. Nová M3 bude přinejmenším jednookým králem mezi slepými alternativami.
Říci, že se dnes automobiloví nadšenci neocitají zrovna uprostřed zlatých časů automobilové historie, by bylo zdrženlivým vyjádřením roku. Zatímco pro běžného spotřebitele dál vznikají auta, která může s těmi či oněmi ústupky úspěšně používat jako solidní alternativu hromadné dopravy, pro člověka, který automobily žije, nastalo období velkého trápení.
Ti, kteří mají jiné záliby, to stěží mohou pochopit, v kůži nadšence, fandy, aktivního řidiče, puristy - říkejte tomu, jak chcete - prožíváte poslední roky jedno velké mrzení. Není to tak, že vůbec není z čeho brát, tak špatně na tom ještě nejsme, ale co ještě zbývá z aut, pro která se opravdu můžete nadchnout? Která se opírají o smysluplné, dynamicky udržitelné a vyzpytatelné technické řešení, zůstávají dobře ovladatelná, odolávají náročné jízdě, neváží 2,5 tuny, máte chuť se s nimi pomazlit, protože z nich nestříká šetření nákladů na každém pátém centimetru čehokoli a v neposlední řadě nestojí peníze, které ani ve velmi dobře placené práci nemáte šanci vydělat?
Pár bych jich našel, jsou pořád v prodeji. Pokud z nich ale vyškrtneme modely, které se neprodávají už tři, čtyři, pět nebo víc let, jejich výčet se bude limitně blížit nule, pokud nulový skutečně nebude.
V takové situaci se automobilových novinek víc děsíte nežli naopak, neboť zkrátka nepřichází s tím, co očekáváte. Jsou odpovědí na otázky, které nikdo nepoložil, jsou řešením problémů, který neexistují. Obětují obvykle příliš mnoho - ne-li úplně všechno - na oltář zájmu, který pro vás jako pro nadšence nic neznamená, pokud má vůbec nějaký význam. A za takovou věc si máte zaplatit víc než za cokoli srovnatelného v minulosti? Nedává to smysl a rozhodně vás to nedonutí naklepat do vyhledávače frázi „výkup ledvin cena”.
Za všechny takové rozmrzelé novinky poslední doby můžeme jmenovat aktuální Audi RS5, které padlo až skoro na samotné dno, v čemž si vzalo „dobrý” příklad z podobně absurdního Mercedesu-AMG třídy C. V takové situaci se vyloženě nabízí děsit se z povahy nového BMW M3, která je dnes poslední spásou nadšenců a míří do západu slunce. Nakonec BMW už dokázalo, že udělat stejný nesmysl jako Audi a Mercedes mu není cizí. A když nemá problém udělat z nové M3 také elektromobil...
Vše se zdálo být možné, zřejmě ale můžeme poděkovat hlavně třícípé hvězdě za to, že mnichovským ukázala cestu. Od dob fiaska Mercedesu-AMG C63 se totiž „hybrid” stal v tomto segmentu skoro sprostým slovem a absurdní nové Audi RS5 dělá maximum pro to, aby jím byl dál. BMW se tak zjevně rozhodlo touto cestou nejít a místo toho vyvinulo nové řešení pro eMkové šestiválce, které už letos vyhoví normě Euro 7 i bez náznaku hybridizace. A jak jsme už dříve naznačovali, asi by takovou složitost nedělalo jen kvůli bezproblémovému dožití současných M, takový motor může použít i v budoucnu. A tak ho také použije.
Už to není spekulace, přímo šéf BMW M Frank Van Meel v rozhovoru pro Piston Heads potvrdil, že nová M3 „nebude hybridní, protože se držíme perfektního principu vnitřního spalování”. Auto tak dostane znovu řadový šestiválcový motor s kódovým označením S58 doplněný o zmíněnou technologií M Ignite.
BMW tedy nabídne buď elektromobil, nebo spalovací auto, nic mezi tím. A jakkoli to úplně nevylučuje nasazení mild-hybridu, zdá se zbýt i ten zbytečný - pokud bez něj Euro 7 „obslouží” i současná M3, zvládne to také ta nová, neboť půjde v principu o stále stejné auto, což nakonec potvrzuje i kódové označení G84 (dnes G80 až G83). Bude to evoluce, ne revoluce, což nakonec potvrzuje i to, že by novinka mohla navzdory dřívějším pokusům ho eliminovat z nabídky znovu dostat ruční řazení. Podle Van Meele je „možností”: „Chceme to udělat pro emoce z jízdy,” řekl doslova. A BMW by bylo jen samo proti sobě, kdyby manuál vykoplo z portfolia, když nová M3 použije v zásadě stejný pohon i platformu jako dnes.
Van Meel dále uvedl, že tento přístup není náhoda a BMW chce s novou em-trojkou „jít do extrémů”, tedy maximálně těšit příznivce klasického receptu, i maximálně využít možností elektrického pohonu, asi tím myslí asi 2,5tunovou hmotnost vozu... Ale sarkasmus stranou - tohle jsou dobré zprávy. Ať už jsou dílem snahy BMW vyjít vstříc nadšencům, nebo jde spíš o z nouze ctnost danou snahou maximálně ušetřit na vývoji spalovací verze zachováním dosavadního řešení, jsou to prostě dobré zprávy. Už současná M3 CS ukazuje, že potenciál použité platformy je stále enormní, nakonec je rychlejší než 727koňová M5.
Nadšenci tak už jdou slavit, trochu jinak to bude v Ingolstadtu, jehož 2,5 tunová hybridní RS5 zůstane na ocet v mysli kohokoli, kdo má nějaké pojetí o tom, co to je efektivní sportovní auto. Podobně je na tom dnes Mercedes, ten chce ale ostrému Céčku vrátit motor V6 a možná i V8. To by pak u čtyř kruhů bylo velké trápení...
Nová M3 bude vypadat přibližně takto bez ohledu na pohon. Ta spalovací nebude ani hybridní, díky bohu. Foto: BMW
Zdroj: Piston Heads
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